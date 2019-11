Pese a que la mítica saga estuvo dormida durante unos largos años, tras el cierre de Ensemble Studios, los creadores del videojuego, Microsoft vuelve a apostar fuerte en ella. El lanzamiento de Age of Empires 2: The Definitive Edition es una muestra de esto. Esta remasterización permite al usuario poder disfrutar del juego estrenado en 1990 en una resolución en 4k. Además, esta reversión incluirá cambios en la interfaz y una banda sonora renovada. En cuanto a contenido extra, el juego agrega una nueva expansión llamada The Last Kans, una campaña que se une a las cinco que ya estaban. El usuario también podrá elegir entre búlgaros, lituanos, cumanos y tártaros, civilizaciones que suman a las clásicas incorporadas en el título que este año cumple su trigésimo aniversario.