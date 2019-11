La cifra fue anunciada por el CEO de EA, Andrew Wilson, quien no tuvo más que palabras de halagos y optimismo hacia la franquicia, asegurando que existen muchas ideas en el horizonte, aunque prefirió no pronunciarse acerca de estas. Las estadísticas brindadas por Wilson ponen al Sims 4 en una gran posición, con un alza constante de aumento de audiencia, llevando un promedio de más del 40% de nuevos usuarios respecto al año pasado. “Creemos que los usuarios nos prefieren en otra consola”, respondió Wilson cuando fue consultado acerca de si la audiencia del juego se inclina por Nintendo Switch. El apoyo y convencimiento de EA con la franquicia es claramente firme, constatado con la decisión de incluir el título en el catálogo de Steam, dándole un lugar junto a las principales ofertas que tienen hoy en día, como pueden ser FIFA, NBA Live, la saga de Need For Speed o el Battlefield.