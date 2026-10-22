Pueblo Ejemplar 2026: así es la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes

Puerto de Santa Ana en Llanes. (Facebook: Cofradía de Pescadores de Llanes)

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La Cofradía de Pescadores de Santa Ana, en Llanes, ha recibido este año el reconocimiento de Pueblo Ejemplar, que otorga cada año la Fundación Princesas de Asturias y que se engloba dentro de los premios del mismo nombre que realizan cada año desde la organización. El premio está dotado con 40.000 euros y contará con la visita de los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía el próximo 24 de octubre para entregar el galardón, tras la celebración de los Premios Princesa de Asturias que este año reconocen a Patti Smith y Leo Messi.

Este reconocimiento se destina al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico». Reconoce este año la labor de la cofradía en defensa de la pesca artesanal y de bajura, su compromiso con la sostenibilidad ambiental y su labor de solidaridad y cultural en la comunidad pesquera.

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El origen de la cofradía de pescadores de Santa Ana

La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes remonta sus orígenes a la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, constituida en torno al año 1350 y vinculada a la pesca de ballenas entre los siglos XIV y XVII. La agrupación reunió al gremio de pescadores de la villa llanisca y tuvo peso en la economía local.

La actividad marítima de la cofradía incluyó las pesquerías artesanales y el comercio por mar. Las mujeres también participaron históricamente en labores en tierra, como rederas y vendedoras ambulantes.

La entidad mantuvo funciones religiosas y asistenciales durante siglos. Sufragó procesiones, festividades de santos, misas y entierros de cofrades, además de prestar ayuda a enfermos, viudas, huérfanos, marineros en tránsito y náufragos. Los Reyes Católicos confirmaron la cofradía en 1480, cuando construyó su capilla en el barrio de Cimadevilla de Llanes. El edificio se amplió en 1661 y se sigue conservando en buen estado.

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En su labor previa también está la colaboración que aportó al Ayuntamiento en la construcción de un primer muelle de pequeño tamaño en el puerto llanisco a mediados del siglo XVI. También aportó hombres al servicio de la Real Armada mediante levas continuadas.

La caza de cetáceos fue una de sus señas de identidad hasta el declive de la pesca ballenera a finales del siglo XVIII y su desaparición completa durante la primera mitad del XIX. Tras el fin de esa actividad, los pescadores de Llanes mantuvieron la pesquería artesanal. La continuidad de la actividad pesquera permitió a los pescadores llaniscos contar, en los años veinte del siglo pasado, con una de las principales flotas de barcos a vapor del Principado.

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La labor de la cofradía en la actualidad

En la actualidad, la Cofradía de Pescadores de Llanes mantiene las pesquerías tradicionales y promueve una explotación responsable, con foco en la sostenibilidad de las especies y los caladeros. El puerto de la villa conserva su condición de uno de los principales enclaves pesqueros de Asturias, con impacto en la actividad turística, hostelera y económica local. Entre sus acciones de difusión figuran la subasta diaria de pescado, fiestas como Santa Ana, jornadas gastronómicas y propuestas culturales como el concurso de fotografía Amartumar y la Ruta Marinera de la Princesa.

Llanes, Asturias. (Adobe)

Sus iniciativas ambientales incluyen talleres, limpiezas de playas y su participación desde 2020 en el proyecto Mares Circulares, que permite retirar y gestionar en tierra los residuos recogidos por las embarcaciones durante la pesca. Además, la Cofradía desarrolla acciones solidarias mediante la donación de capturas a familias y proyectos sociales, y campañas educativas sobre la pesca artesanal y su papel en la economía local. En 2025 recibió el Urogallo de Oro del Centro Asturiano de Madrid por su defensa de la pesca artesanal y la preservación de la cultura local.

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