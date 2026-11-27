Fornalutx, en Mallorca. (Libre de derechos)

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España cuenta con lugares únicos e irrepetibles. Nada tienen que envidiar a grandes paisajes fuera de las fronteras. Son enclaves que ya sea por su historia, naturaleza o arquitectura, tienen algo especial que les hace resaltar entre otros. Los paisanos apreciamos lo que tenemos pero los turistas foráneos se pasan por estos destinos e, incluso, repiten.

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ha publicado su lista “Pueblo Más Internacional 2026” con el porcentaje de visitantes extranjeros sobre el total en cada municipio. El estudio revela que en el primer puesto, Alcúdia, casi dos de cada tres visitantes proceden de fuera de España.

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Baleares y Canarias concentran seis de los diez puestos del ranking, aunque tres localidades de interior, Setenil de las Bodegas, Frigiliana y Mogrovejo, demuestran que el atractivo turístico internacional no se limita a la costa. El criterio de selección premia la proporción de extranjeros sobre el total de visitantes, no el volumen absoluto, lo que permite que compitan en igualdad de condiciones una localidad de montaña y una villa costera.

Los alemanes son los que más aprecian los pueblos de España en cinco de los diez municipios y Reino Unido en tres. Los diez premiados recibirán un reconocimiento en la feria FITUR 2027, que se celebrará en Madrid. Los datos provienen del informe “Pueblo Más Internacional 2026” de Los Pueblos Más Bonitos de España, con cifras de Telefónica Tech sobre un mínimo de 500 visitantes por municipio.

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Alcúdia, en Mallorca, lidera la lista

La playa de Alcúdia se sitúa entre el Port d'Alcúdia y el casco histórico de la localidad, en Mallorca. (AdobeStock)

El municipio mallorquín de Alcúdia encabeza la lista con el 64,7% de visitantes procedentes del extranjero. La localidad conserva una muralla medieval que rodea por completo su casco histórico, construida en el siglo XIV por orden del rey Jaime II, y junto a ella se despliega el yacimiento arqueológico de Pollentia, antigua capital romana de Mallorca y Menorca que incluye un foro, un teatro y restos de viviendas. Alcúdia suma más de 30 kilómetros de costa y recibió su reconocimiento en la cena de gala de la XIV Asamblea Nacional de la asociación.

El Castell de Guadalest ocupa el segundo lugar

El Castell de Guadalest, un pueblo en Alicante (Turismo Comunitat Valenciana).

En Alicante, El Castell de Guadalest registra un 63% de visitantes internacionales, con Reino Unido como principal origen (17,5%), seguido de Francia (12,2%) y Países Bajos (9,8%). El pueblo se levanta sobre una roca vertical coronada por los restos del castillo de San José, de origen musulmán del siglo XI, y reúne hasta nueve pequeños museos, entre ellos uno dedicado a microminiaturas y otro a saleros y pimenteros con más de 20.000 piezas. A sus pies se extiende un embalse de aguas turquesas que puede recorrerse mediante una ruta circular de unos diez kilómetros.

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Betancuria, antigua capital de Fuerteventura, cierra el podio

Catedral de Santa Maria, Betancuria, Fuerteventura, Islas Canarias. (Wikimedia/Norbert Nagel)

Betancuria, fundada en 1404 por Jean de Bethencourt como primera capital de la isla, reúne el 62,1% de turistas extranjeros. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1979, conserva la iglesia de Santa María, que ejerció como catedral entre 1424 y 1431, además de las ruinas del convento franciscano de San Buenaventura. El municipio se encuentra dentro del Parque Rural de Betancuria, que cubre cerca del 90% de su término y ofrece miradores como el de Morro Velosa, diseñado por César Manrique.

Fornalutx, el pueblo de piedra de la Serra de Tramuntana

Fornalutx, en Mallorca. (Libre de derechos)

El cuarto puesto corresponde a Fornalutx, en Mallorca, con un 61,9% de visitantes extranjeros. Situado en plena Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2011, el pueblo se caracteriza por sus casas de piedra, calles escalonadas y contraventanas verdes rodeadas de huertos de cítricos. Entre sus puntos de interés figura Can Xoroi, antigua almazara que alberga una exposición permanente de tejas pintadas, una tradición artesanal que comparte con la vecina localidad de Sóller.

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Teguise, la villa histórica que fue capital de Lanzarote

Plaza de la Constitución e Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Teguise. (Wikimedia/H. Zell)

Teguise registra un 61% de turistas extranjeros. Capital de la isla entre el siglo XV y 1852, cuando el poder administrativo pasó a Arrecife, conserva un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, del siglo XV. El Castillo de Santa Bárbara, construido sobre el volcán de Guanapay, alberga hoy el Museo de la Piratería, mientras que cada domingo se celebra en sus calles un mercadillo artesanal con más de 400 puestos.

Setenil de las Bodegas, el pueblo que vive bajo la roca

(Wikipedia - Luis Rogelio HM)

En la provincia de Cádiz, Setenil de las Bodegas reúne el 59,4% de turistas extranjeros, con una particularidad. El pueblo es conocido por sus casas-cueva, excavadas bajo enormes rocas de origen kárstico en calles como Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, donde se han hallado restos de presencia humana de más de 5.000 años de antigüedad. Sobre el caserío se eleva la Torre del Homenaje, construida durante el periodo almohade entre los siglos XII y XIII.

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Frigiliana, el laberinto blanco de la Axarquía

Frigiliana, en Málaga. (Getty Images)

Frigiliana, en la Axarquía malagueña, alcanza el 53,3% de visitantes extranjeros. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 2014, conserva un trazado de origen morisco-mudéjar con calles empedradas como la Real o el callejón El Garral. Doce placas de cerámica distribuidas por el pueblo narran la sublevación morisca de 1569, episodio clave de su historia que también se exhibe en el museo arqueológico local, instalado en una antigua casa de aperos del siglo XVII.

Tejeda, el mirador natural junto al Roque Nublo

En el interior de Gran Canaria, Tejeda suma un 43,6% de turistas extranjeros, liderados por Alemania (23,5%). El municipio se asienta en una caldera volcánica y tiene como referencia el Roque Nublo, un monolito basáltico de más de 70 metros de altura considerado uno de los símbolos naturales de la isla. Tejeda forma parte de las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declaradas Patrimonio de la Humanidad, y es célebre por su repostería artesanal elaborada con almendras locales.

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Agulo, en La Gomera, el balcón verde frente al Teide

Agulo, La Gomera (Shutterstock).

Agulo obtiene un 43,2% de visitantes extranjeros, con Alemania como principal origen (33,2%), seguida de Reino Unido (12,6%) y Francia (10,1%). Fundado en 1620 por colonos tinerfeños, el municipio conserva un casco histórico con calles empedradas y la iglesia de San Marcos Evangelista, de estilo neogótico. Su mirador de Abrante, situado a 620 metros de altura, cuenta con una pasarela de cristal que se proyecta sobre el vacío y ofrece vistas hacia el océano Atlántico y el volcán Teide, en la isla vecina de Tenerife.

Mogrovejo, en los Picos de Europa, la torre medieval a los pies de los Picos de Europa

Vista del pueblo de Mogrovejo con los Picos de Europa al fondo. (Wikimedia/Codigowiki)

El décimo puesto es para Mogrovejo, en Cantabria, con un 42,5% de turistas extranjeros procedentes principalmente de Francia (19,8%). Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, el pueblo se ubica a los pies del macizo oriental de los Picos de Europa y conserva la Torre de Mogrovejo, una fortificación del siglo XIII de cerca de 21 metros de altura. El informe de Los Pueblos Más Bonitos de España señala que la localidad sirvió de escenario para la serie “Heidi, la reina de la montaña”.

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