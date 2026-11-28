La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España este domingo 29 de noviembre. También ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de luz.

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Tarifa del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 208.89 euros por megavatio hora para este domingo, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador dio a conocer que el precio más caro de la luz alcanzará los 246.35 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en el país llegará a los 185.63 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 29 de noviembre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 225.3 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 208.65 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 202.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 200.55 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 196.54 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.55 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 214.31 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 215.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 211.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.72 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 194.6 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.94 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 188.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 186.51 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 185.63 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 187.71 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 208.1 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 231.56 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 243.63 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 246.35 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 239.93 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 226.83 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 216.06 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 198.94 euros por megavatio hora.