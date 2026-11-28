Imagen de archivo de varias gallinas en jaulas en una granja. (Magnific)

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Esta semana, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha resuelto que la Comisión Europea debe presentar un nuevo calendario para las propuestas legislativas que están destinadas a eliminar progresivamente el uso de jaulas en las granjas, un compromiso que había adoptado y que, por el momento, no ha llevado a cabo.

La sentencia ha sido descrita como “histórica” por el movimiento End The Cage Age, que desde hace años lucha para que se ponga fin a esta práctica que afecta a cerca de 300 millones de animales cada año en la Unión Europea. Tras el reproche a la Comisión Europea por parte del TGUE, ahora deberá indicar de forma clara y actualizada los plazos para cumplir este compromiso, que desde la iniciativa reclaman que acoja a todas las especies y categorías de animales: gallinas ponedoras, conejos, pollitas, reproductores de pollos de engorde y de gallinas ponedoras, codornices, patos, ocas, cerdas y terneros.

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1,4 millones de firmas para prohibir las jaulas

La Comisión Europea va con tres años de retraso en la presentación del calendario. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End the Cage Age reunió 1,4 millones de firmas de ciudadanos que reclamaban el fin de las jaulas en las granjas y la transición hacia alojamientos colectivos. El reglamento estipula que, cuando una ICE llega a un mínimo de un millón de apoyos, el Ejecutivo europeo debe estudiarla.

Imagen de archivo de varios cerdos en una granja. (Magnific)

“Ciudadanos y ciudadanas de toda Europa han hecho un llamamiento sin precedentes para poner fin al inmenso sufrimiento y a la crueldad que padecen los animales confinados en jaulas en las granjas”, indica Annamaria Pisapia, portavoz del Comité de la ICE End the Cage Age.

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La Comisión Europea respondió favorablemente y se comprometió a presentar una propuesta legislativa para prohibir las jaulas en granjas para todos los animales antes de finales de 2023. Sin embargo, esto no llegó, por lo que en marzo de 2024 el Comité Ciudadano promotor de End the Cage Age presentó un recurso contra la Comisión Europea, que se ha saldado con la obligación de establecer un nuevo calendario.

La UE da algunos pasos hacia el fin de las jaulas en las granjas

La resolución del TGUE ha llegado poco después de que el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, confirmase que el Colegio de Comisarios prevé aprobar el próximo 9 de diciembre una primera propuesta legislativa para las gallinas. El borrador incluye la eliminación progresiva de las jaulas para estos animales o la prohibición de la matanza masiva de pollitos macho —que no pueden poner huevos y no son rentables para producir carne—. En el segundo trimestre de 2027 pretenden presentar otra propuesta específica para las cerdas reproductoras, que abordará la transición de las jaulas individuales al alojamiento en grupo.

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Las organizaciones de protección animal han celebrado estos compromisos, pero denuncian que, por el momento, la estrategia no incluya al resto de las especies que son criadas en jaulas. “Aunque acogemos con satisfacción el anuncio de la Comisión sobre las primeras propuestas legislativas para las gallinas antes de finales de este año y para los cerdos en 2027, reclamamos ahora un calendario claro también para todas las demás especies incluidas en la ICE”.

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Además, señalan que la primera de estas propuestas, la relativa a las gallinas ponedoras y a los pollos, cuenta con un plazo de implantación “claramente excesivo frente a la realidad del sector”: en el borrador se recoge un periodo de transición de 12 años para la eliminación total de las jaulas de las gallinas.

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“Ahora todas las miradas están puestas en la Comisión”, han indicado miembros de la coalición española End the Cage Age, AnimaNaturalis, CIWF España, Igualdad Animal, INTERCIDS y Observatorio de Bienestar Animal (OBA). “Debe actuar con rapidez para cumplir la sentencia del Tribunal, restablecer la confianza de la ciudadanía en la Iniciativa Ciudadana Europea y dar el primer paso concreto para hacer realidad, por fin, el futuro sin jaulas prometido a millones de ciudadanos y ciudadanas y a cientos de millones de animales”.