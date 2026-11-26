Cientos de personas asisten al acto del encendido del alumbrado de Navidad en la céntrica calle Larios de Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

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La capital de la Costa del Sol despliega su ambientación navideña con una amplia oferta festiva y cultural. Aunque el encendido general del centro arranca el viernes 27 de noviembre, el primer gran fin de semana de celebraciones alcanzará su apogeo el 28 de noviembre. Y es que este sábado se estrenará un nuevo espectáculo de vídeomapping en la torre sur de la Catedral y se instala el XVII Mercadillo Solidario en la calle Alcazabilla. A partir de dicha fecha, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que la ciudad ofrecerá cerca de un centenar de actividades gratuitas para dinamizar los espacios públicos hasta el 6 de enero.

El eje de la iluminación vuelve a situarse en la calle Marqués de Larios con el diseño ‘Natividad de luz’, formado por 16 estrellas con medallones inspirados en vidrieras tradicionales que representan escenas del nacimiento, acompañadas de 32 columnas y 32 estelas. Pero este año habrá una novedad para la temporada: las columnas incorporarán 384 lazos rojos y 512 bolas, sumando boas vegetales colocadas de forma salomónica con láminas dicroicas de purpurina para decorar la vía durante el día e integrarse con microleds cálidos en el espectáculo nocturno.

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Cientos de personas asisten al acto del encendido del alumbrado de Navidad en la céntrica calle Larios de Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

Además, el alumbrado se distribuirá en tres pases musicales diarios, según Visit Málaga, a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas. El repertorio sonoro de este año combina temas tradicionales y contemporáneos: Jingle Bell Rock y Los peces en el río de David Bisbal, Sleigh Ride de Mariah Carey, Blanca Navidad y La luz que nace en ti de La Oreja de Van Gogh, Feliz Navidad de José Feliciano y la Sinfonía de los juguetes de Edmund Angerer. Pero antes de este espectáculo diario, el cantautor malagueño El Kanka hará una jornada inaugural el viernes junto a la estatua del Marqués de Larios.

‘El cielo desciende’ en la Catedral

Sin duda, la gran atracción de estas navidades se instalará a partir de este sábado en la Catedral. Y es que el videomapping ‘El cielo desciende’ se proyectará en los 750 metros cuadrados de la fachada sur o torre mocha de la construcción. El montaje cuenta con 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido envolvente Dolby Surround 5.1.

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Cientos de personas asisten al acto del encendido del alumbrado de Navidad en la céntrica calle Larios de Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

Según ha adelantado el Ayuntamiento, la obra relata un cuento infantil inspirado en los ecosistemas locales, combinando fauna marina (delfines, tortugas y boquerones) y con especies de los montes y parajes malagueños (el camaleón, zorros, cabras montesas y la flor de luna de La Concepción). El cortometraje concluirá con el misterio del nacimiento con efectos tridimensionales y acordes del órgano catedralicio. Si no quieres perderte este show de 10 minutos, debes saber que las proyecciones se harán a diario sobre las 19:00, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero, con excepción del 24 y 31 de diciembre.

Belenes, tradición y 2,8 millones de luces led

Además de los eventos que ha organizado el ayuntamiento, la ciudad al completo se transformará las siguientes semanas. La iluminación del casco histórico reunirá 2,8 millones de puntos de luz LED. Pero además, se podrán ver hasta 19 emplazamientos con diseños luminosos nuevos en calles como Granada, Carretería, Molina Lario y Tomás Heredia, así como las plazas de la Constitución y la Marina.

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Encendido de luces de Navidad en Málaga (Ayuntamiento de Málaga)

En total, el equipamiento incluye 203 arcos, 44 farolas decoradas, 39 figuras de suelo y tres pinos tridimensionales, sumándose el alumbrado de unas 500 calles en los distritos. Los horarios generales para contemplar las luces se encenderán de las 18:30 a 24:00 horas de domingo a miércoles, ampliándose hasta las 2:00 horas de jueves a sábado y vísperas de festivos, y hasta las 6:00 horas en Nochebuena y Nochevieja.

La oferta municipal se completa con ‘Navidad en el Jardín de Oz’ en el Jardín Botánico La Concepción, el Belén Municipal en el Ayuntamiento y una Guía de Belenes con 73 misterios. Asimismo, se colocarán Reyes Magos gigantes en calle Compañía, Alcazabilla y plaza Félix Sáenz, buzones reales en los 11 distritos, ciclos de zambombas y pastorales, la LXV Fiesta Mayor de Verdiales el 28 de diciembre y la Cabalgata de Reyes el 5 de enero.

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