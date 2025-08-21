España

Una estadounidense que se mudó a Málaga se siente culpable porque los malagueños no pueden tener una casa como la suya: en el centro y paga 1.300 euros de alquiler

La extranjera estudia castellano en una académica que le permite residir en España con el visado de estudiante mientras busca trabajo

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Vista aérea de la Catedral
Vista aérea de la Catedral y la ciudad de Málaga. (Europa Press)

Vivir en el centro de Málaga, a escasos metros de la Alcazaba, permite contemplar desde la terraza la silueta de la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Esta experiencia, que para muchos turistas resulta efímera, se ha convertido en la cotidianidad de una mujer estadounidense que decidió transformar su vida tras años de desgaste profesional y personal en Arizona (EEUU). Su relato, recogido por Business Insider, ilustra el proceso tras dejar atrás el ritmo frenético de Estados Unidos para instalarse en el sur de España.

La protagonista, con más de nueve años de experiencia en la industria hipotecaria y jornadas laborales que superaban habitualmente las 55 horas semanales, describe un nivel de agotamiento que la llevó a replantearse sus prioridades. El contraste entre la cultura laboral estadounidense y la española fue determinante en su decisión. Según explica, en Estados Unidos la vida gira en torno al trabajo, mientras que en España se percibe una clara preferencia por el disfrute del tiempo personal.

El entorno social y político de Arizona también influyó en su decisión. Aunque, cuenta, residía en una zona progresista de Phoenix, la cultura conservadora predominante y la presencia constante de armas le generaban una sensación de inseguridad y estrés. Como mujer queer, buscaba un ambiente más inclusivo y seguro, lejos de la tensión permanente que sentía en su vida diaria en Estados Unidos.

Tras más de un año de preparación, la decisión se materializó: renunció a su empleo, vendió su coche y su casa, y se deshizo de la mayoría de sus pertenencias. El destino inicial era Barcelona, atraída por la idea de una gran ciudad costera, pero la recomendación de un amigo la llevó a reconsiderar y elegir Málaga. Esta ciudad, de tamaño medio y reconocida por ser el lugar de nacimiento de Pablo Picasso, ofrecía un ambiente más acorde a sus expectativas.

Una estadounidense que pasa de perfil el problema de la vivienda

Durante la búsqueda de vivienda, utilizó la plataforma Idealista para contactar con una treintena de anuncios, aunque la respuesta fue escasa. Finalmente, consiguió un apartamento de dos habitaciones, con aire acondicionado central, lavavajillas y una amplia terraza, de aproximadamente 84 metros cuadrados. El alquiler mensual, detalla, ronda los 1.325 euros, una cifra que considera asequible en comparación con los precios de Estados Unidos, aunque reconoce que el mercado inmobiliario local ha experimentado incrementos, aunque menos pronunciados que en su país de origen.

España se rebela contra un modelo turístico insostenible: “El malestar social aumentará tras un verano que puede batir récord de llegadas”.

La venta de su casa en Arizona le permitió contar con ahorros suficientes para afrontar el precio de vida en Málaga, aunque admite sentir cierta culpa al saber que muchos residentes locales no pueden acceder a viviendas similares. Por ello, ha buscado formas de contribuir a la comunidad, como el voluntariado en el cuidado de colonias de gatos callejeros.

Llegó a España con una visa de estudiante, recomendada por su abogado, y se inscribió en una escuela de idiomas en Málaga. El programa, de 48 semanas, se ampliará con otro periodo similar, con el objetivo de alcanzar un nivel de fluidez suficiente para, eventualmente, matricularse en la facultad de derecho de la Universidad de Málaga. Mientras tanto, se mantiene con sus ahorros y busca empleo en la ciudad.

Temas Relacionados

MálagaAndalucíaTurismoEstados UnidosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre es acusado de pintar la fachada de una tienda de mascotas y provocar la muerte de 87 peces y 30 corales: la Justicia le absuelve por falta de pruebas

Según la versión de los demandantes, los animales no resistieron los efectos de los aerosoles y le reclamaban perjuicios económicos por más de 2.500 euros

Un hombre es acusado de

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

El especialista advierte sobre los riesgos de anticiparse, ya que los coeficientes reductores aplicados disminuyen considerablemente la cuantía mensual a recibir

Un funcionario de la Seguridad

Una azafata de British Airways con casi 40 años en la compañía es despedida por desarrollar fobia a volar, pero acaba ganando: “Si no estás contenta, vete”

Según el tribunal, la aerolínea no solo incumplió su propia política interna, sino que tampoco exploró alternativas como una reasignación definitiva a un puesto en tierra antes de optar por el despido

Una azafata de British Airways

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Este es el precio de

Pedro Piqueras regresa a la televisión de la mano de RTVE: el programa al que se incorpora

El rostro del mítico presentador de televisión volverá a estar presente en la pequeña pantalla a partir de la próxima temporada

Pedro Piqueras regresa a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre es acusado de

Un hombre es acusado de pintar la fachada de una tienda de mascotas y provocar la muerte de 87 peces y 30 corales: la Justicia le absuelve por falta de pruebas

Un abogado explica los cinco derechos que tienes ante la Policía: “Muchos no quieren que lo sepas”

La Justicia avala el desahucio de una madre y su hija menor en Cornellà a favor de una empresa dedicada a la compra y alquiler de viviendas

Nace una aplicación con la que puedes ir a bodas de desconocidos: “Es una alternativa moderna para financiar la ceremonia”

Así es la estafa de las multas de la DGT: la Policía explica cómo puedes detectarla

ECONOMÍA

Un funcionario de la Seguridad

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un experto en estrategia empresarial explica la nueva tendencia en la mentalidad de los empleados: “La lealtad en el trabajo está muerta”

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés