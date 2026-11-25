Vista aérea del pueblo de Pizarra, en Málaga (Wikimedia Commons)

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Málaga es una de las provincias más turísticas de toda la península, una provincia que aúna buen clima, playas espectaculares, pueblos encantadores y una gastronomía rica de excelentes materias primas. A pesar de la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan cada año de las bondades de la Costa del Sol, existen aún preciosos rincones que se mantienen alejados del foco y del bullicio.

Entre ellos se encuentra Pizarra, una joya escondida a poco más de 30 kilómetros de la ciudad de Málaga. Ubicada en plena vega del río Guadalhorce, Pizarra es un pueblo malagueño de casas blancas que se ha convertido en una suerte de ciudad dormitorio de la capital, pero que cuenta con una gran tradición agrícola y un bonito casco urbano que merece la pena parar a conocer.

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Entre sus calles encontramos maravillas como el Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, de estilo neomudéjar y levantado a comienzos del siglo XX, o la Iglesia de San Pedro, construida a finales del siglo XVII; aunque también destacan el Convento de las Hermanas de la Cruz y la Ermita de la Fuensanta, edificada sobre una antigua iglesia mozárabe en el siglo XVI y restaurada a comienzos del XX.

Los más aventureros encontrarán en Pizarra un destino igualmente interesante. Su núcleo urbano se halla a poco más de 30 minutos en coche del archiconocido Caminito del Rey, una de las rutas más populares de toda España. A quien disfrute de la escalada, cerca de Pizarra se encuentra El Chorro, un paraíso para los escaladores conocido por sus formaciones rocosas y embalses.

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Las migas pastoreñas, el gran icono de Pizarra

Los motivos para visitar este pequeño municipio alcanzan también a lo gastronómico. El plato estrella de la zona son las migas pastoreñas, una elaboración propia de la cocina de aprovechamiento de los antiguos labradores, que las elaboraban tradicionalmente con pan de pueblo asentado de días anteriores, que se acompañaba de tocino, chorizo, aceite y ajo, dando como resultado un plato rico en calorías y sabor.

Esta humilde receta encuentra su hueco en algunos de los excelentes restaurantes de la zona. Entre ellos se encuentra La Algarbía, un restaurante que se ha coronado como ganador en la primera edición de ‘El Plato de Málaga 2026′, una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Málaga a través de Sabor a Málaga, que busca encontrar el plato que mejor represente la identidad gastronómica de la provincia.

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El chef Daniel Nebro, al frente de este nuevo restaurante de cocina gourmet, ha conseguido el primer premio gracias a una receta que une algunos de los sabores más clásicos de la zona: chivo malagueño al ajillo con migas pastoreñas y naranja del Guadalhorce. Gracias a esta receta, La Algarbía ha conseguido superar a los doce restaurantes semifinalistas que defendieron sus propuestas ante un jurado profesional, y que volverán a competir hasta el 10 de diciembre para obtener el premio por votación popular.

El ganador del concurso fue el chef Daniel Nebro, con su chivo malagueño al ajillo con migas pastoreñas y naranja del Guadalhorce (Instagram / @saboramalaga)

Embolao, de Vélez-Málaga, consigue el segundo premio con una receta de coles moreás de la abuela María. Los restaurantes Entremuros y Taró, ambos de Málaga capital, comparten el tercer puesto ex aequo con un lingote de paletilla de chivo a la pastoril con habitas baby, espárragos trigueros y patata primor y un tartar de salchichón de Málaga, respectivamente.

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