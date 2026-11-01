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La plaza más antigua de Madrid: de origen medieval y sede del Ayuntamiento durante siglos

La Plaza de la Villa se encuentra en pleno centro de la ciudad y en sus edificios guarda parte de la historia de la capital

Plaza de la Villa, Madrid (WIKIPEDIA/Jean-Pierre Dalbéra)
Plaza de la Villa, Madrid (WIKIPEDIA/Jean-Pierre Dalbéra)
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Eje central del Madrid de los Austrias, la Plaza de la Villa se encuentra en pleno centro de la ciudad y en sus edificios guarda parte de la historia de la capital. Esta plaza surgió como uno de los núcleos urbanos del Madrid medieval, cuyo emplezamiento todavía conserva la estructura de aquella ciudad.

En su origen se llamó Plazuela de El Salvador y no fue hasta el siglo XV cuando adoptó su nombre actual, después de que el rey Enrique IV de Castilla concediera a Madrid el título de Noble y Leal Villa. Su posición, cerca de la antigua muralla, de la calle Mayor y del Alcázar, favoreció que se convirtiera en un espacio de actividad administrativa y residencial para familias influyentes.

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La plaza reúne una secuencia arquitectónica que abarca tres siglos. La Casa y Torre de los Lujanes, construida en el siglo XV, es el edificio más antiguo y uno de los principales ejemplos del estilo gótico-mudéjar de Madrid; la Casa de Cisneros, palacio plateresco del siglo XVI, completa el lado sur. En el siglo XVII se levantó la Casa de la Villa, proyectada por Juan Gómez de Mora y destinada a acoger las dependencias municipales y la cárcel de la Villa. Ese edificio fue sede del Ayuntamiento de Madrid durante siglos y consolidó el carácter institucional de la plaza. En 1891 se inauguró en su centro el monumento al almirante Álvaro de Bazán.

Casa y Torre de los Lujanes

Está en el lado oriental de la plaza y es el edificio más antiguo del conjunto. Data del siglo XV y responde al estilo gótico-mudéjar. Su torre, de ladrillo, es uno de los perfiles más reconocibles del Madrid medieval.

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Torre de Luján, en Madrid (Shutterstock).
Torre de Luján, en Madrid (Shutterstock).

En la actualidad alberga la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La tradición sostiene que Francisco I de Francia permaneció cautivo en la torre tras ser derrotado en la batalla de Pavía de 1525, aunque ese episodio no cuenta con confirmación documental concluyente.

Casa de Cisneros

Este palacio plateresco del siglo XVI cierra el lado sur de la plaza. Fue construido para Benito Jiménez de Cisneros, sobrino del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros.

La Casa de Cisneros está conectada con la Casa de la Villa por un pasadizo elevado, construido durante una restauración de comienzos del siglo XX. De su arquitectura, conviene observar dos partes del edificio: la fachada que da a la plaza, modificada para integrarse en el conjunto, y la fachada original de la calle del Sacramento.

Casa de la Villa

Ocupa el lado occidental. Fue sede del Ayuntamiento de Madrid durante siglos y representa la arquitectura civil barroca madrileña. El proyecto de su construcción se aprobó en 1629, bajo el reinado de Felipe IV, a partir de un diseño de Juan Gómez de Mora. Las obras comenzaron en 1644 y se prolongaron hasta 1696. El edificio reunió dependencias municipales y la antigua cárcel de la Villa. Su diseño combina un zócalo de granito, muros de ladrillo y torres con chapiteles de pizarra.

Monumento a Álvaro de Bazán

En el centro de la plaza se alza la estatua del almirante Álvaro de Bazán, marino español del siglo XVI. El monumento se inauguró el 19 de diciembre de 1891, tras una decisión municipal adoptada con motivo del tercer centenario de su muerte. Hoy está rodeado por un parterre floral.

Plaza de la Villa en Madrid de noche. (REUTERS/Juan Medina)
Plaza de la Villa en Madrid de noche. (REUTERS/Juan Medina)

Dónde se sitúa la Plaza de la Villa

La Plaza de la Villa se ubica en el distrito Centro de Madrid, en pleno casco histórico, junto a la calle Mayor y a pocos minutos a pie de la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. La forma más sencilla de llegar en transporte público es mediante la estación de metro Ópera, atendida por las líneas 2, 5 y Ramal. También se puede acceder desde Sol, por las líneas 1, 2 y 3. Desde cualquiera de esos puntos, el trayecto continúa a pie por calles peatonales del Madrid de los Austrias.

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