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Cuándo es el próximo festivo en España: así queda distribuido el puente de diciembre antes de Navidad

Tras el día de Todos los Santos, el calendario laboral marca dos nuevos días de fiesta al comenzar el último mes del año

02/11/2020 Calendario, almanaque, días festivos SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS
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Tras la festividad de Todos los Santos, celebrada cada 1 de noviembre y pasada al lunes 2 de noviembre en algunas Comunidades Autónomas, el calendario laboral español ya tiene señalada otra fecha en la que será una nueva jornada festiva. Será el 8 de diciembre para conmemorar el Día de la Inmaculada Concepción.

Sin embargo, antes de esa jornada, el 6 de diciembre es el Día de la Constitución Española, una fecha que en otros años también sería día festivo, pero que al ser domingo se traslada, en algunos puntos, al lunes 7 de diciembre para poder realizar el descanso correspondiente y realizar el último puente del 2026.

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Pero esta decisión no es en todo el territorio nacional, sino que solo las comunidades autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla lo harán. De esta manera, el calendario laboral de diciembre presenta algunas modificaciones en función del lugar.

Puente de la Constitución: 6 y 8 de diciembre

El 6 de diciembre y el 8 de diciembre son días festivos nacionales. Cada uno de ellos celebra fechas señaladas en el calendario y conjuntamente forman el llamado puente de diciembre, que da lugar al último día del año. Miles de españoles aprovechan estos días libres para poder darse un pequeño viaje y desconectar de la rutina antes de la llegada de la Navidad.

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Este 2026, el calendario queda algo descuadrado porque el 6 de diciembre es domingo y, por tanto, no puede ser festivo nacional en un día que, en muchos casos, es el día libre. Por ello, las comunidades de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla han decidido pasar la festividad al 7 de diciembre para que los habitantes de esas zonas puedan disfrutar del puente. En el resto de comunidades, el festivo se mantiene en el 6 de diciembre y el 7 de diciembre será laborable.

Por su parte, el 8 de diciembre sí será festivo nacional y todas las comunidades autónomas tienen marcado en rojo ese día.

Qué se celebran los 6 y 8 de diciembre

El 6 de diciembre es el Día de la Constitución Española, donde se conmemora el aniversario de la votación de 1978 en la que los ciudadanos españoles aprobaron por amplia mayoría la actual Constitución de nuestro país.

Es un día muy especial para el lado político y a nivel de derechos para los españoles, pues la aprobación de la Carta Magna supuso una nueva etapa en el país. Todos los años, se celebran actos en el Congreso de los Diputados, la Comunidad de Madrid o desde el Gobierno y la Casa Real.

Jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. Europa Press
Jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. Europa Press

El Congreso de los Diputados, por ejemplo, celebra su tradicional acto institucional en el hemiciclo con la presencia de algunos representantes políticos, así como una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan visitar el lugar donde se toman las decisiones más importantes de nuestro país.

Por su parte, el 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad de origen católico que se debe a un cálculo. La Virgen nació el 8 de septiembre y para contar el momento en el que fue concebida, en la Iglesia católica se restaron los nueve meses correspondientes a esa fecha, dando como resultado el 8 de diciembre.

Además de ese sentido religioso y cálculo matemático, la Inmaculada Concepción es la patrona de España y de la Infantería y el Ejército de Tierra. Lo es desde 1644, cuando los Tercios españoles consiguieron una milagrosa victoria en la Guerra de los Ochenta Años, tras encontrar una tabla de la Inmaculada y atribuir el triunfo a su protección.

Otras festividades previas de carácter no nacional

Madrid, España.
Catedral de la Almudena, Madrid, España. Wikimedia commons - Diego Delso, delso.photo

Antes del Puente de la Constitución, la ciudad de Madrid celebra el 9 de noviembre la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.

Junto a San Isidro, la Almudena forma parte de las dos festividades locales de la capital. Este año, el 9 de noviembre cae en lunes, por lo que muchos madrileños podrán disfrutar de un día de descanso al comienzo de la semana. Sin embargo, el festivo solo se aplica al municipio de Madrid y no al conjunto de la Comunidad.

En el caso de Navarra, el 3 de diciembre es día festivo marcado en el calendario. No pararán el 7 de diciembre, pero sí un poco antes. Lo hacen con motivo de la celebración de San Francisco Javier, el patrón de la comunidad autónoma.

El festivo navarro caerá en jueves, por lo que muchas personas aprovecharán para hacer un puente largo si pueden librar o solicitar vacaciones el viernes 4 de diciembre. Además, con la festividad del 8 de diciembre, podrán encadenar varios días de fiesta durante la primera quincena del mes.

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