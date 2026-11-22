El libro de Mario Vaquerizo se llama 'El cardadismo ilustrado'. (HarperCollins)

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La vida de Mario Vaquerizo dio un giro inesperado el 19 de octubre de 2024. El artista sufrió una aparatosa caída desde el escenario mientras actuaba con las Nancys Rubias en el festival Horteralia de Cáceres. Un accidente que en un primer momento pudo parecer menos grave de lo que realmente fue, pero que terminó provocándole fracturas en dos vértebras, importantes lesiones y problemas de visión que hicieron temer por su recuperación.

Tras varios ingresos hospitalarios, pasó alrededor de un mes y medio entre el hospital y su proceso de recuperación. Ahora, más de dos años después, ha decidido echar la vista atrás en El cardadismo ilustrado (HarperCollins), un libro en el que convierte su característico cardado en toda una filosofía vital y en el que reconoce que llegó a estar mucho más cerca de la muerte de lo que imaginaba.

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En estas páginas, Mario repasa sin tapujos las consecuencias de aquella caída y cuenta cómo la experiencia le ha llevado a replantearse sus prioridades. También se sincera sobre su relación con Olvido Gara, Alaska, y aquellos pequeños placeres cotidianos que ambos habían dejado en un segundo plano por su frenético ritmo de trabajo. “He sido mi propio terapeuta al escribir este libro y me he dado cuenta de que pude haber muerto”, confiesa. Una conversación en la que el artista reivindica, más que nunca, la libertad de ser uno mismo, la importancia de rodearse de los suyos y el poder salvador de no perder nunca el sentido del humor.

-Pregunta: Tu nuevo libro, El cardadismo ilustrado, convierte tu seña de identidad en toda una filosofía de vida. ¿Cómo surge esta idea?

-Respuesta: El libro versa sobre mis experiencias a raíz de la caída que tuve. Yo pensaba que no había sido tan grave como realmente fue, y me he dado cuenta al escribirlo. Cuando salí del hospital dije que el cardado me había salvado la vida y ahora he comprendido que se ha convertido en una especie de mecanismo de autodefensa frente a determinadas situaciones y comportamientos que no me gustan. El cardadismo es una forma de enfrentarse a este mundo, que a veces no me gusta demasiado.

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-P: ¿Qué puede encontrar el lector en estas páginas?

-R: No quiero dar lecciones a nadie ni adoctrinar, pero sí recomendaría a todo el mundo que tuviera capacidad para reírse de sí mismo, autoanalizarse y no creerse siempre en posesión de la verdad. El reconocimiento tiene que empezar por uno mismo. Hay que ser sincero y fiel a lo que eres. Esa es la filosofía del cardadismo: una forma de vivir con libertad, humor y autenticidad. Y, como decía Dolly Parton, “cuanto más alto es el pelo, más cerca se está de Dios”.

-P: El libro también te ha permitido mirar de otra manera el accidente. ¿Ha sido duro volver a aquellos momentos?

-R: No, ha sido todo muy fluido. Pero me he convertido, sin pretenderlo, en mi propio terapeuta. Me he dado cuenta de la gravedad de lo que ocurrió, porque yo no fui consciente de lo grande que había sido el accidente. Estuve un mes y medio en el hospital y recuerdo que fui muy feliz allí: estaba cuidado, atendido y arropado por mi gente. Escribiendo el libro, he comprendido que quienes más sufrieron fueron los que estaban a mi alrededor. Nancys Rubias, por ejemplo, lo pasaron mucho peor que yo, porque me vieron inconsciente en el suelo y pensaron que me había muerto.

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-P: ¿Has llegado a ser consciente de que podrías haber perdido la vida?

-R: Sí. Me he dado cuenta de que podía haberme muerto o incluso haberme quedado paralítico o ciego. Cuando terminé de escribirlo, pensé: “Es que no me quiero morir”. Estoy muy feliz, me siento muy afortunado y tengo una vida plena. También he aprendido que no hay que perder el tiempo en tonterías y que es importante estar acompañado. La familia, tanto la que te viene dada como la que eliges, y los amigos hacen que la vida sea mucho más fácil.

-P: ¿Te han quedado secuelas físicas?

-R: La visión se recuperó muchísimo. Llegué a tener un 5% de visión y menos de un cinco en el otro ojo, y he recuperado un 96% y un 95%, aproximadamente. Mi oftalmóloga me dijo: “Mario, sigue rezando a esos santos y a esas vírgenes en las que yo no creo, porque lo que ha pasado contigo es un milagro”. Parte de la mácula quedó afectada y eso ya es irrecuperable, así que me estoy acostumbrando a una nueva forma de mirar. A veces es un poco incómoda, pero veo. Y no voy a estar todo el día amargado por no ver como antes. Hay que tirar para adelante y ponerle sentido del humor.

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Mario Vaquerizo y Alaska en los Latin Grammy 2026. (REUTERS/Caroline Brehman)

-P: En el libro también hablas de tu mujer, Olvido (Alaska), y de cómo el accidente os hizo recuperar momentos cotidianos. ¿En qué sentido cambió vuestra relación?

-R: Yo fui muy feliz con Olvido en el hospital. Me cuidaba, me daba la comidita… Eran cosas cotidianas que hacía tiempo que no hacíamos por el ritmo frenético de trabajo que llevábamos. Y es un ritmo elegido, porque nos apasiona trabajar y disfrutamos muchísimo con lo que hacemos. Pero me di cuenta de que, aunque el trabajo es importante, también lo es disfrutar de la casa, ver una película juntos, ir un domingo al Rastro y después tomarnos unas cañas. Pensaba que tenía esa calidad de vida y, cuando me paré, comprendí que no la estaba disfrutando tanto como creía.

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El libro de Mario Vaquerizo se llama 'El cardadismo ilustrado'. (HarperCollins)

-P: ¿Alaska también lo pasó muy mal durante aquellos días?

-R: Claro que lo pasó muy mal. Estaba en Venecia cuando ocurrió todo y tuvo que hacer un viaje larguísimo para llegar hasta mí. Olvido es muy introspectiva, se lo traga todo y eso acaba saliendo de alguna manera. Yo no fui consciente de lo que estaba pasando hasta después. La caída me paró y me hizo recuperar esa parte de nuestra vida. Ahora estamos felices y hemos vuelto a disfrutar de las cosas pequeñas. Me he dado cuenta de que la vida se te puede ir en un momento y de que no puedes dejar que el trabajo te haga olvidar lo verdaderamente importante.

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-P: ¿Te encuentras en una etapa más tranquila?

-R: Estoy en un momento de serenidad y calma. He aprendido que las prisas son malas, porque al final no disfrutas de nada y acabas cansado e irritable. Me gusta dormir ocho horas, ir al gimnasio y disfrutar de las cosas sencillas. En esencia, sigo siendo el mismo Mario, pero estoy más renovado y rejuvenecido. La vida es complicada de base, pero en ti está hacerla más fácil o más difícil.

Entrevista a Mario Vaquerizo.

-P: ¿Qué te gustaría que se llevara el lector después de conocer tu filosofía?

-R: Que la frivolidad bien entendida nos salva la vida. No eres inteligente si no eres mínimamente frívolo. Si tener sentido del humor, actitud positiva y generar el bien es ser frívolo, soy la más frívola del mundo. Y, encima, ¡cardada mucho más!

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