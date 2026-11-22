Una pareja de ancianos camina por un parque. (Eduardo Parra/Europa Press)

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Hay lugares donde la vida transcurre a otro ritmo, donde el mar, los bosques y las rías son los arquitectos del paisaje. En una tierra de infinitos verdes, de bosques ancestrales y de aguas que corren y se funden con el Atlántico, las tradiciones siguen latiendo con fuerza gracias a su gente. En Galicia, el tiempo parece detenerse. También para quienes viven en ella.

Con más de 2.000 centenarios y otras tantas personas que sobrepasan los 100 años, Galicia es uno de los lugares más longevos del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida al nacer en España se sitúa ya en los 83 años, una de las más altas del mundo. Sin embargo, esta cifra aumenta hasta los 84 si hablamos de territorio gallego. De hecho, en provincias como Lugo y Ourense, la proporción de personas mayores de 85 años es la más elevada del país.

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A principios del siglo XXI, varios investigadores instauraron el término Blue Zones, aquellas Zonas Azules del mundo donde sus habitantes vivían más años. Ahora, Galicia se disputa entrar en el club que conforman las regiones de Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), la Península de Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (Estados Unidos).

La doctora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), define su tierra como “un laboratorio natural de longevidad”; una idea que queda plasmada en el libro Galicia Vive+ (Ézaro Ediciones, 2026), coordinado por ella misma. La pregunta a la doctora es casi obligatoria: ¿Qué es lo que tiene Galicia para favorecer una vida tan larga?

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El caso de éxito de Galicia: vivir más años y mejor

Galicia es mucho más que una tierra de paisajes de cuento y una gastronomía exquisita, pero sin duda estos factores tienen algo que decir en la extraordinaria longevidad de sus gentes. Esa dieta atlántica es la que está compuesta por alimentos de cercanía y poco procesados, como los pescados, “que normalmente no se hacen con salsas ni grandes procesamientos”, destaca Rodríguez Ledo, o los productos del campo, desde las berzas a las legumbres.

La dieta atlántica, “la dieta de nuestros abuelos”, cuyas raíces se remontan a hace más de 2.000 años, se caracteriza por estos productos de temporada y proximidad, mínimamente procesados: desde los pescados de mar y río a los mariscos o los cereales de grano entero y frutos secos. Todo ello crea más que una dieta, un estilo de vida capaz de disminuir las probabilidades de morir por cáncer o por enfermedades cardiovasculares, como muestra un reciente estudio publicado en Springer Nature.

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Un anciano camina delante de las urgencias de un hospital. (EFE/Eliseo Trigo/Archivo)

La dieta atlántica está asociada a un estilo de vida que integra el ejercicio físico en la actividad diaria. “Trabajar la huerta no es solo cultivar nutrientes de calidad, también es hacer ejercicio en nuestro día a día”, cuenta la doctora Rodríguez Ledo. En la última década, la VILPA (Actividad Física Vigorosa Intermitente de Estilo de Vida, en inglés) ha demostrado que integrar pequeñas ráfagas de movimiento muy intenso en las tareas cotidianas reduce el riesgo de mortalidad. No se trata de ir únicamente al gimnasio, sino de subir escaleras, caminar a paso ligero o cargar con las pesadas bolsas de la compra.

A pesar de que la genética también dictamina la longevidad, seguir un patrón alimenticio atlántico e incorporar el ejercicio físico en la rutina diaria son otros dos pilares fundamentales. “La base genética es muy importante con la que nacemos, pero esa base genética puede ser buena y nosotros destrozarla con malos hábitos o puede ser mala y nosotros mejorarla con buenos hábitos”, resume la doctora.

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Un propósito de vida ‘al estilo gallego’

Lo cierto es que resulta bastante evidente que llevar una alimentación rica en pescados, verduras y legumbres y practicar actividad física diaria nos ayude a vivir más y mejor. Sin embargo, existe un factor más desconocido —o menos tratado—, que es cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno.

“La gestión del estrés va de la mano de la red social, del apoyo familiar y de amigos. Salir a la cantina del pueblo a jugar a las cartas o al dominó con los vecinos. Aquí todavía las familias nos ocupamos de nuestros mayores, a diferencia de otras ciudades y de otros países que tienen distinta forma de verlo”, expone la presidenta de la SEMG.

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El cuidado de las redes de apoyo no solo reporta beneficios en materia de salud mental, también facilita que desarrollemos un propósito de vida: “Levantarte no yendo a gastar el día, sino a tener un objetivo, que puede ser disfrutar de tus bisnietos”. La experta rescata una recomendación del doctor Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), quien asegura reservar cada mañana 15 minutos solo para pensar y reflexionar. “Se trata de tener ese objetivo vital que hace que cada día de tu vida valga la pena”, narra a este medio.

Todos queremos vivir más y mejor, pero ¿es la longevidad algo que se puede transmitir de padres a hijos? Analizamos una investigación que siguió a más de 4000 personas para entender si la clave para una vida larga reside en nuestros genes.

El modelo Galicia que podría aplicarse a España

Una dieta atlántica, ejercicio físico diario, un estrés bien controlado y un propósito de vida son los secretos por los que los gallegos compiten en longevidad con el resto de España y del mundo. “Nuestros centenarios viven más años y libres de enfermedades”, resume la doctora Rodríguez Ledo, que cree que Galicia puede servir como modelo para el resto de España.

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El riesgo de alejarse del ‘modelo gallego’ está en el sedentarismo, en la comida rápida, en la mala gestión del estrés o en la soledad no deseada. “Sin llegar a la perfección, todos somos capaces de mejorar y debemos aprender a hacerlo. Para esto sirven nuestros centenarios, para aprender qué cosas aportan valor a nuestra vida y cómo educar a nuestros hijos”, cuenta, y pone el foco en que el envejecimiento saludable se trabaja desde el nacimiento.

Sin embargo, esta situación de privilegio de Galicia podría estar cambiando, como ya se refleja en la alarmante prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. Los patrones alimentarios, el estilo de vida del noroeste de España, están sufriendo una sustitución por modelos más occidentalizados y menos saludables que se alejan de las costumbres de los centenarios.

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El envejecimiento saludable no se construye a los 80 ni a los 50 años, sino desde el primer día que nacemos, desde el desayuno que la familia hace junta. Para la experta, no se trata únicamente de qué ni cuánto comemos, sino de compartir ese tiempo con familia y amigos. La longevidad empieza ahí, “con el objetivo de crecer en valores y estimular la participación activa en la vida”.