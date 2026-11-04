Viajes

Las rutas de senderismo más bonitas de España en 2026: desde una visita a los Picos de Europa hasta árboles centenarios

Una selección de caminos que atraviesan desfiladeros, bosques y montañas

La Ruta del Cares, en los Picos de Europa (Adobe Stock).
La Ruta del Cares, en los Picos de Europa. (Adobe Stock).
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La geografía española ofrece una enorme variedad de paisajes que rebosan vida. Desde los bosques que se tiñen de colores en otoño a los senderos que atraviesan montañas, acantilados y valles, el territorio reúne rincones naturales que merece la pena conocer sin prisas. Cada ruta tiene algo especial, ya sea por las vistas que regala, los parajes que atraviesa o la posibilidad de alejarse durante unas horas del ruido y el ritmo de la ciudad.

Con la llegada de 2026, el senderismo vuelve a ser una buena excusa para preparar una escapada y descubrir algunos de los paisajes más espectaculares del país. Desde recorridos sencillos para disfrutar en familia hasta caminos que exigen algo más de preparación, España cuenta con opciones para todos los niveles.

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Ruta del Cares

En pleno corazón de los Picos de Europa, la ruta del Cares es uno de los recorridos más espectaculares que se pueden hacer a pie en España. Conocida como la Garganta Divina, atraviesa un profundo desfiladero entre enormes paredes de roca caliza, siguiendo el curso del río Cares. El sendero conecta Poncebos, en Asturias, con Caín, en León, y regala unas vistas impresionantes de las montañas, los puentes y los túneles excavados en la piedra.

El recorrido tiene unos 11 kilómetros por sentido, por lo que completar la ida y la vuelta supone caminar alrededor de 22 kilómetros. Su longitud exige cierta preparación física y hay tramos estrechos sin protección lateral, por lo que conviene extremar las precauciones.

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Ruta del pinsapar de Ronda

Ruta de senderismo
Ruta del pinsapar de Ronda. (Wikiloc)

En las montañas de la Serranía de Ronda se esconde uno de los bosques más singulares de Andalucía. La ruta atraviesa las cañadas del Cuerno, de Enmedio y de las Ánimas, donde crecen algunos de los pinsapos más antiguos de la Sierra de las Nieves.

Estos abetos, propios de las montañas del sur de la península, forman un paisaje de árboles centenarios, laderas umbrías y senderos rodeados de vegetación. Algunos ejemplares superan los 300 años de antigüedad, lo que convierte el recorrido en una oportunidad para descubrir un entorno natural poco común. El itinerario es circular, tiene unos 9,2 kilómetros y presenta un desnivel acumulado de 550 metros, por lo que requiere cierta preparación física.

Parque Natural de Izki

El Parque Natural de Izki, en Álava, reúne una amplia red de senderos señalizados que permiten adentrarse en algunos de los paisajes más singulares de la montaña alavesa. Sus caminos atraviesan extensos robledales, bosques de pinos y pequeños cañones, además de acercarse a pueblos que conservan el encanto de la arquitectura tradicional.

Parque Natural de Izki, en Álava
Parque Natural de Izki, en Álava (Parque Natural de Izki)

Entre los itinerarios destacan las rutas de Bujanda, San Román, Los Arrieros y Ullibarri, que ofrecen distintas formas de recorrer este espacio natural y conocer su riqueza ecológica y cultural. Hay opciones para quienes prefieren paseos tranquilos y recorridos más exigentes para senderistas acostumbrados a caminar por la montaña. A lo largo del año, los cambios de estación transforman el paisaje y ofrecen nuevas perspectivas de un entorno que invita a caminar sin las aglomeraciones de otros destinos más conocidos.

Ruta de Sant Jeroni

La ascensión a Sant Jeroni, en el Parque Natural de la Montaña de Montserrat (Barcelona), permite alcanzar el punto más elevado del macizo, situado a 1.236 metros de altitud, y disfrutar de unas vistas privilegiadas del entorno.

Montaña de Montserrat, en Barcelona (Shutterstock).
Montaña de Montserrat, en Barcelona (Shutterstock).

El recorrido parte del monasterio de Montserrat y utiliza el funicular de Sant Joan para llegar al Pla de les Taràntules, donde comienza el tramo a pie. Desde allí, el sendero atraviesa las características formaciones rocosas del macizo hasta alcanzar la cima. En total, el itinerario circular tiene siete kilómetros y se completa en unas dos horas y media.

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