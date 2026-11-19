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A poco más de una hora de la capital, la Ruta de los Castaños de Rozas de Puerto Real recorre la mayor formación de castaños de la Comunidad de Madrid. El itinerario atraviesa un bosque de 420 hectáreas situado en la Sierra Oeste, junto al Embalse de los Morales.

Durante el otoño, las laderas se cubren de tonos cobrizos y dorados. Es el momento de mayor afluencia para este enclave de Rozas de Puerto Real, donde algunos ejemplares alcanzan los 30 metros de altura.

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Un recorrido circular junto al Embalse de los Morales

La ruta principal tiene cerca de 10 kilómetros y presenta una dificultad baja. El trayecto, circular, permite bordear el Embalse de los Morales y caminar bajo castaños centenarios antes de regresar al punto de inicio.

La Ruta de los Castaños bordea el Embalse de los Morales. (Wikimedia)

El recorrido puede completarse en unas dos horas y 45 minutos. También hay una alternativa de 3,3 kilómetros, indicada para quienes prefieren un paseo más corto o visitan la zona con niños. El sendero combina tramos de castañar, robledales melojos, pinares y áreas de ribera. Las zarzamoras forman parte del paisaje en algunos sectores, sobre todo cerca de los cursos de agua.

El castañar crece en una franja con condiciones poco frecuentes en Madrid

El castaño común, cuyo nombre científico es Castanea sativa, necesita suelos frescos, humedad y temperaturas moderadas. Estas condiciones son poco habituales en la mayor parte de la región, aunque están presentes en esta zona próxima a la provincia de Ávila y a las estribaciones de la Sierra de Gredos.

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Según los datos incluidos en el texto original, el enclave constituye la única formación vegetal de relevancia de esta especie dentro del territorio madrileño. Esa singularidad explica el interés que genera cada otoño, cuando algunos fines de semana reciben hasta 1.000 visitantes.

El municipio se encuentra a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar y conserva elementos propios de los pueblos serranos. Entre ellos figuran el Colegio Arzobispal y el lavadero público.

El bosque forma parte de un espacio protegido para aves

El entorno está integrado en la Zona de Especial Protección para las Aves de los ríos Alberche y Cofío. El mosaico de bosques y zonas de agua ofrece refugio a especies como el águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra.

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Las primeras lluvias del otoño marcan además el inicio de la temporada de castañas. En esos días, es frecuente encontrar frutos caídos en los alrededores de la senda, aunque conviene respetar las normas de conservación y las propiedades privadas del área.

La relación del pueblo con este cultivo también se refleja en la Fiesta del Castañar, una celebración anual con actividades culturales y propuestas gastronómicas vinculadas al producto local.

El incendio de la Sierra Oeste no alcanzó el castañar

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la zona del río Cofio para contener el incendio de la sierra Oeste. (112 Comunidad de Madrid)

Los incendios del verano pasado en la Sierra Oeste pusieron bajo amenaza distintos puntos del entorno, aunque el castañar logró quedar fuera del avance de las llamas, según la información aportada.

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El alcalde de Rozas de Puerto Real, Javier Vedia, destacó que la llegada de excursionistas favorece a la hostelería, al comercio y a los servicios del municipio. La ruta concentra buena parte de ese movimiento durante octubre y noviembre.

Con sus 33 hectáreas de lámina de agua, el Embalse de los Morales marca uno de los puntos principales del paseo. Allí, el bosque se abre y permite observar la transición entre el castañar, la montaña y el paisaje de ribera.