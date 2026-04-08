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Los pueblos medievales a los que puedes llegar en transporte público: desde la Castilla más árida al azul del Mediterráneo

Las rutas para visitar legados arquitectónicos del medievo están al alcance de cualquiera a través del tren o el autobús

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Besalú, en Girona (Shutterstock).
La población medieval de Besalú, en Girona. / Imagen de archivo - Shutterstock

Viajar a pueblos medievales españoles sin recurrir al coche se ha convertido en una alternativa real para quienes buscan escapadas culturalmente ricas y accesibles. Aunque ya ha terminado la Semana Santa, las rutas a estos enclaves del pasado son planes que proponer en cualquier momento del año. Si no se dispone o no se quiere emplear el coche, para poder disfrutar al máximo de la experiencia, la conexión ferroviaria y las líneas de autobús permiten disfrutar de estos destinos históricos.

Además, cabe resaltar que estos destinos están al alcance de todo aquel que viva en la península ibérica, independientemente de la dimensión del área urbana. Desde la costa mediterránea hasta la Castilla más árida y el norte más verde, los destinos se agolpan con un legado patrimonial que merece ser contemplado, e incluso comido.

De la estepa castellana al norte catalán y la costa vasca

Entre las opciones descritas por la página web Idealista, Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, destaca, ya que los visitantes pueden disfrutar, en fechas señaladas, del conocido Tren Medieval, que incluye animación temática, música y degustaciones gastronómicas, así como una visita guiada por los principales rincones históricos de la localidad. Esta localidad se distingue por la presencia de su castillo, actualmente convertido en Parador, y la catedral-fortaleza que corona su silueta urbana, elementos que testimonian su relevancia como enclave fronterizo medieval. Además, el paseo incluye lugares como la Travesaña Alta y Baja, la Plaza Mayor y la Casa del Doncel.

Fuera de la provincia de Guadalajara, es posible encontrar otros destinos bien conectados por transporte público y con un patrimonio medieval relevante. Besalú, en Cataluña, sobresale por su puente románico fortificado y un conjunto monumental donde el antiguo barrio judío, la micvé y el monasterio de Sant Pere permiten comprender la riqueza histórica del enclave. A pesar de tratarse de un núcleo de pequeño tamaño, la densidad de puntos de interés facilita que el itinerario pueda realizarse sin prisas.

Hondarribia, en País Vasco (Adobe Stock).
El municipio vasco de Hondarribia. / Imagen de archivo - Adobe Stock

En el norte, la ciudad de Hondarribia integra el legado medieval con la tradición marinera. Su caso histórico, rodeado de murallas, conserva calles empedradas, arquitectura de madera y antiguos blasones, con el castillo de Carlos V ahora reconvertido en Parador, lo que rememora la antigua función fronteriza de la localidad. Por otro lado, el barrio de la Marina, en la zona baja, combina sus fachadas coloridas y la presencia del puerto, permitiendo alternar recorridos históricos y gastronómicos.

Qué pueblos medievales españoles cuentan con mejor acceso sin coche

Entre los destinos propuestos por Idealista, Montblanc es uno de los recintos amurallados mejor preservados de Cataluña, con murallas del siglo XIV que aún conservan torres y portales. Dentro del casco antiguo, la plaza Mayor y la iglesia gótica de Santa Maria estructuran la vida local, mientras que el relato de la leyenda de Sant Jordi añade un elemento de tradición oral al recorrido monumental.

En la Comunitat Valenciana, Xàtiva está marcada por una fortaleza doble en la cresta de la montaña, ofreciendo vistas panorámicas del interior. El entramado urbano, vinculado históricamente a la familia Borja, alberga iglesias, conventos y palacios, así como plazas y callejuelas representativas de la historia local.

Entre las localidades medievales con buena accesibilidad, Santillana del Mar, en Cantabria, exhibe calles de piedra, casas nobiliarias y torres defensivas. Su colegio monástico, la colegiata de Santa Juliana y el claustro románico son elementos destacados, a los que se suma la cercanía a la cueva y el museo de Altamira como atractivo cultural adicional.

Castillo de Peñíscola, Castellón, España (Shutterstock España)
Vista aérea del castillo de Peñíscola, en la provincia de Castellón. / Imagen de archivo - Shutterstock España

En Andalucía, Ronda llama la atención por su ubicación sobre el desfiladero del Tajo. Aunque su puente más conocido es del siglo XVIII, el barrio de La Ciudad conserva el trazado de época andalusí, con murallas y antiguos baños árabes. El conjunto monumental se completa con iglesias, palacios y restos islámicos.

Mientras que Olite, en Navarra, sorprende con la silueta de su Palacio Real, que cuenta con múltiples torres, almenas y patios. El recorrido permite explorar el legado político y arquitectónico de la corte navarra del siglo XV; además, el centro histórico mantiene iglesias y galerías medievales, mientras que la tradición vinícola local añade valor gastronómico a la visita.

Las joyas de la corona: Peñíscola, en Castellón, y Zafra, en Badajoz

El recorrido por la Costa del Azahar incluye la joya de la corona: Peñíscola. El castillo templario, sobre un peñón en el Mediterráneo, se vincula a la figura histórica del Papa Luna. El recinto amurallado y las calles empinadas del casco antiguo facilitan un itinerario entre portales, rampas y miradores con vistas al mar, especialmente agradable fuera del periodo vacacional.

Uno de los pueblos más bonitos del país está en la ‘Toscana española’: una villa medieval declarada.

La lista de Idealista se completa con Zafra, en Extremadura, apodada ‘la Sevilla chica’. Su casco histórico elegante, el alcázar —actualmente Parador—, y la configuración de las plazas Grande y Chica conforman uno de los conjuntos urbanos más reconocibles de la región. La trama medieval se percibe en las calles porticadas y en los elementos de arquitectura mudéjar, palacios y conventos. Y, para rematar, mencionar que es un destino que fue calificado en 2025 de “joya gastronómica” por la Guía Michelín.

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