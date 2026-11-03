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Tres bosques de castaños impresionantes en España que son perfectos para una escapada en familia y disfrutar del otoño

Sus árboles centenarios y senderos cubiertos de hojas crean paisajes únicos para organizar una excursión y descubrir algunos de los rincones naturales

Castañar de El Tiemblo, en Ávila (Adobe Stock).
Castañar de El Tiemblo, en Ávila (Adobe Stock).
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El otoño es una de las mejores épocas del año para salir de casa y descubrir algunos de los paisajes más bonitos de España. Con la llegada del frío, los bosques cambian de aspecto y se llenan de tonos ocres, rojizos y dorados que convierten cualquier paseo en una espectáculo.

Con varios fines de semana largos y puentes repartidos a lo largo de la estación, estos meses ofrecen una buena oportunidad para hacer una escapada y descubrir nuevos parajes en familia. Entre los lugares que merece la pena visitar en esta época destacan los bosques de castaños.

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Sus árboles centenarios, los caminos cubiertos de hojas y el ambiente de sus senderos ofrecen un plan perfecto para pasar el día al aire libre, caminar sin prisas y descubrir algunos de los rincones más especiales del país.

Castañar de los Ojestos

Bosque en Cáceres
Castañar de los Ojestos (Extremadura Rural)

En plena comarca de Sierra de Gata, junto a la localidad cacereña de San Martín de Trevejo, se encuentra el Castañar de los Ojestos, uno de los bosques de castaños más destacados de Extremadura. Entre sus ejemplares sobresalen dos árboles centenarios conocidos como los Castaños del Cobijo o del Soto, que fueron declarados Árboles Singulares de Extremadura en 2014 por su valor natural y sus dimensiones. Ambos se han convertido en uno de los principales atractivos de este paraje.

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Una buena forma de descubrirlo es recorrer el sendero local CC-208, una ruta circular de 5,6 kilómetros que combina el paseo por el bosque con una visita a San Martín de Trevejo. El itinerario pasa también por el convento de San Miguel, la ermita de la Cruz Bendita y el antiguo molino de los Frailes.

Castañar de El Tiemblo

Castañar de El Tiemblo, en Ávila (Adobe Stock).
Castañar de El Tiemblo, en Ávila (Adobe Stock).

En la Reserva Natural del Valle de Iruelas se encuentra el Castañar de El Tiemblo, uno de los bosques más conocidos de Ávila. Sus ejemplares centenarios adquieren un aspecto especial durante el otoño, cuando las hojas cubren los senderos y el paisaje se tiñe de tonos ocres y dorados. Entre sus árboles más emblemáticos destaca El Abuelo, un castaño monumental al que se atribuyen más de 500 años de antigüedad y que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del lugar.

Para recorrer el bosque, existe una ruta circular de 4,4 kilómetros que parte del área recreativa de El Regajo. El itinerario tiene una dificultad baja, un desnivel de 114 metros y se completa en unas dos horas, por lo que es una opción adecuada para disfrutar de un paseo en familia. Eso sí, existen reestricciones. Hasta el 31 de diciembre de 2026 el acceso estará regulado mediante compra de entrada anticipada los sábados, domingos y días festivos.

Bosque de Cobre

Castaños, Bosque de Cobre, Málaga. (Adobe Stock)
Castaños, Bosque de Cobre, Málaga. (Adobe Stock)

En el corazón de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, se extiende el conocido Bosque de Cobre, un paisaje natural que cada otoño transforma el Valle del Genal en una sucesión de tonos marrones, amarillos, naranjas y ocres. Su nombre hace referencia al color que adquieren las laderas cuando las hojas de los castaños comienzan a caer. Este entorno reúne los castañares de doce municipios, entre ellos Pujerra, Igualeja, Cartajima, Parauta, Júzcar y Genalguacil, pueblos blancos que mantienen una larga tradición ligada al cultivo y la recogida de este fruto.

Una de las mejores formas de contemplar este paisaje es recorrer alguno de los senderos que conectan sus pueblos. En Cartajima, por ejemplo, parte el PR-A-224, un itinerario de 2,9 kilómetros que llega hasta Júzcar y atraviesa castañares, pequeñas huertas y arroyos. También se puede seguir el GR-141, la Gran Senda de la Serranía de Ronda, que cuenta con varias etapas por el entorno del río Genal.

Eso sí, hay que tener en cuenta que buena parte de los castañares se encuentra en fincas privadas, por lo que conviene respetar los caminos señalizados y disfrutar de las vistas desde los senderos y miradores habilitados.

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