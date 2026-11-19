El presidente con su esposa durante la campaña de las últimas elecciones nacionales. Sánchez y Begoña Gómez son conocidos por recorrer la naturaleza y colgarlo en redes sociales. EFE/Twitter Pedro Sánchez

Guardar

Los Ancares Leoneses se han convertido en un lugar entre los favoritos de Pedro Sánchez para perderse del ritmo del gobierno. El enclave, asentado en el territorio montañoso de León, fue reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 2026.

“Más que a perderse, animaría a descubrirlo a quien no lo conoce todavía, porque es un lugar único. Como tantos otros que tenemos en cada provincia de España”, añadió el presidente. La zona que recorrió se ubica en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, en el límite entre León, Galicia y Asturias.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones fueron recogidas por la revista Lecturas. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, Los Ancares Leoneses suman más de 50.000 hectáreas, unos 80.000 campos de fútbol estándar.

Vista de Pereda de Ancares (León, España). (Rodelar, Wikimedia Commons, Licencia CC-BY-SA)

El territorio combina valles profundos que descienden hasta los 800 metros de altitud con bosques centenarios, un entorno que sostiene todavía el pastoreo de ganado en los prados de alta montaña.

Todos estos paisajes y atractivos son los que han llamado la atención a Pedro Sánchez como para mencionarlo en una de las entrevistas que ha dado durante campaña electoral. Hace poco, según relata, estuvo recorriendo estos paisajes en una ruta con bici. Una de las formas en las que se puede visitar este gran terreno preciado y reservado, repleto de naturaleza, fauna y tradición.

PUBLICIDAD

“Hace poco estuve haciendo una ruta con la bici en Los Ancares Leoneses, en la provincia de León”, confesó en la revista. “Me enamoré por completo de aquel lugar”.

Las pallozas de Los Ancares, viviendas circulares que resistieron siglos de inviernos

El paisaje natural de Los Ancares Leoneses convive con un patrimonio etnográfico que se remonta a la cultura castreña prerromana. Las pallozas, construcciones circulares de piedra con techumbre de paja, constituyen el elemento arquitectónico más distintivo de la zona. Durante siglos, sus muros alojaron bajo un mismo techo a personas y animales para resistir el frío de los inviernos en la montaña, según explican las fuentes oficiales de turismo.

PUBLICIDAD

Ruta del Hayedo de Busmayor dentro de los Ancares Leoneses, en El Bierzo, León. (Carlos Castro / Europa Press)

Los pueblos de Balouta y Campo del Agua conservan algunos de los ejemplos mejor preservados, y las pallozas de Balouta están declaradas Bien de Interés Cultural. El territorio guarda además vestigios de minería romana, como la explotación de La Leitosa, y el yacimiento arqueológico del castro de Chano, con un área temática abierta al público que recrea la vida en este asentamiento de los siglos I antes de Cristo al II después de Cristo. La gastronomía leonesa, con productos como el botillo, la cecina y la manzana reineta, completa la oferta de un territorio que forma parte del itinerario histórico del Camino de Santiago.

Tonos verdes y ocres que destacan en los bosques de Peranzanes, en los Ancares Leoneses. (Ayuntamiento Villafranca del Bierzo)

Los Ancares Leoneses, refugio del oso pardo y casi 50 endemismos vegetales

La fauna de Los Ancares Leoneses reúne más de 200 especies de vertebrados, entre ellas aves rapaces y dos especies amenazadas, el oso pardo y el urogallo, según detalla el organismo ambiental dependiente del Gobierno. A ellas se suman rebecos, corzos, cabras montesas, águilas y buitres, que conviven con casi 50 endemismos ibéricos entre la vegetación de la zona.

PUBLICIDAD

La declaración como Reserva de la Biosfera, en 2006, reconoció también el valor de los sotos de castaños, como el llamado Campano de Villar de Acero, que supera los 15 metros de perímetro, según datos de Turismo de León. El territorio forma parte además de la red de Lugares de Importancia Comunitaria y de Zonas de Especial Protección para las Aves, y mantiene la condición de Reserva Nacional de Caza. El acceso a este patrimonio natural se articula a través de senderos como La Mirada Circular y de rutas en bicicleta de montaña que atraviesan puertos como el de Ancares, la misma zona que Sánchez señaló en su entrevista.