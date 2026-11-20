La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre vinculado al grupo hacktivista prorruso NoName057(16). (Policía Nacional)

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La Policía Nacional detuvo el pasado martes en Burgos a un hombre al que sitúa como presunto integrante e impulsor de la primera célula en España de NoName057(16), un grupo hacktivista prorruso sancionado por la Unión Europea. Durante los registros, los agentes intervinieron un importante arsenal de armas de fuego: fusil semiautomático, carabinas, escopetas y más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar, además de armas blancas, defensas artesanales y productos químicos.

Según la investigación, el arrestado desarrollaba tareas de propaganda, captación y enaltecimiento en favor de la organización. También difundía a través de redes sociales llamamientos a atacar por vía informática a instituciones del Estado y mensajes que alentaban la confrontación con la Policía. Los investigadores consideran que su detención evitó el inicio de acciones violentas vinculadas con la expansión del grupo fuera del ciberespacio.

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El sospechoso ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares. Permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones. La Policía atribuye a NoName057(16) al menos 447 ciberataques en España desde 2024 contra organismos públicos, bancos y compañías del transporte. La organización, activa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, suele reivindicar ataques contra páginas web de instituciones y empresas.

El material intervenido por la Policía Nacional en Burgos vinculado al colectivo prorruso NoName057(16). (Policía Nacional)

Fusiles, munición militar y armas artesanales

El material intervenido incluye un fusil semiautomático con culata plegable, varias carabinas y escopetas, además de cargadores de alta capacidad. Los agentes hallaron más de 5.000 cartuchos, parte de ellos de munición militar, aunque el comunicado no precisa la cantidad total de armas de fuego ni su procedencia. En los registros también aparecieron siete defensas artesanales con tornillos incrustados, defensas extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado. A ello se suman garrafas con productos químicos, 13 recipientes con líquidos y 10 bombonas de butanol.

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Los investigadores localizaron además tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin. La Policía analiza el origen de esos activos y su posible relación con la actividad del detenido o con la financiación de la estructura a la que presuntamente prestaba apoyo. La investigación apunta a que el arrestado pasó de participar en comunidades conspirativas de internet a mantener una presencia activa en un canal vinculado a NoName057(16). Desde ese espacio, según los agentes, difundía mensajes de adhesión a las acciones del grupo y contribuía a la incorporación de nuevos simpatizantes. La Policía sostiene que actuaba como intermediario para captar personas interesadas y derivarlas a un sistema de reclutamiento relacionado con la organización.

Agentes de la Policía Nacional trasladan en Burgos al presunto integrante del grupo hacktivista NoName057(16). (Policía Nacional)

La propaganda llegó a ocho localidades españolas

Durante el último año, el detenido habría colocado pegatinas con el emblema de NoName057(16) y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales. La campaña se extendió por Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid. La organización reivindicó esa acción como obra de “sus voluntarios”, de acuerdo con la información policial. Los adhesivos formaban parte de la estrategia de difusión y captación del grupo, que hasta ahora había concentrado su actividad en canales digitales y ataques contra servicios en línea.

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El Consejo de la Unión Europea incorporó el 16 de noviembre a NoName057(16) a su régimen de sanciones por ciberataques. La medida implica la inmovilización de los bienes de la organización dentro de la UE y prohíbe que ciudadanos y empresas comunitarias pongan fondos o recursos económicos a su disposición. La decisión europea identifica al grupo como responsable de ataques contra organismos públicos, infraestructuras críticas y empresas privadas de Ucrania, Estados Unidos y países europeos.