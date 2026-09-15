España

Un panadero de Murcia se corona como el mejor de toda España gracias a un negocio familiar con 72 años de historia

Este horno tradicional, con tiendas en Murcia y Alicante, se ha alzado con la Estrella de Oro en el certamen 50 Panader@s TOP de España, compartiendo podio con una panadería de Almudévar (Huesca) y otra de Coristanco (A Coruña)

Eloy Moreno Gil se ha llevado la Estrella de Oro del certamen 50 Panader@s TOP de España (Instagram / @joaquinhorno)
Eloy Moreno Gil se ha llevado la Estrella de Oro del certamen 50 Panader@s TOP de España (Instagram / @joaquinhorno)
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Para encontrar al mejor panadero tradicional de España, hay que viajar hasta Beniel, Murcia. Allí, en un horno oculto en una de las pedanías de la huerta murciana, amasa a diario Eloy Moreno Gil, heredero de una larga tradición de panaderos y ganador de la ansiada Estrella de Oro del certamen 50 Panader@s TOP de España. Sus hogazas y barras pueden probarse en cualquiera de los locales de Horno Joaquín, la emblemática panadería murciana que se lleva este premio a casa. Un negocio familiar que este año celebra 72 años de historia.

La competición, que celebraba este año su segunda edición, nace del impulso de las organizaciones Panàtics y Pan de Calidad, que buscan distinguir y dar visibilidad a profesionales y obradores artesanos. El jurado ha elegido a sus ganadores a través de una cata anónima en la que examinaron y evaluaron características como el aspecto exterior del pan, la greña, la corteza, la miga, el alveolado, el aroma, el sabor, la textura y la calidad general de cada hogaza.

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Las pruebas iniciales de este concurso nacional seleccionaron a 50 profesionales de toda España, distinguidos en el evento del pasado lunes con la Estrella DIR-Informática de la Panadería. Los tres aspirantes con mayor puntuación pasaron a la fase decisiva, que repartía las Estrellas de Oro, Plata y Bronce. Hasta allí llegó Moreno Gil, quien disputaba la final frente a Isidro Tolosana Aso, de Panadería Tolosana, en Almudévar (Huesca), y Victoria Porteiro Rey, de Panadería Roiser, en Coristanco (A Coruña).

Los tres compitieron, harina en mano, por el primer premio del concurso nacional, elaborando sus panes en un mismo obrador y bajo supervisión del jurado. Finalmente, el oro ha ido a parar al pan elaborado por Moreno Gil, seguido del panadero Isidro Tolosana como medalla de plata y el coruñés como tercer ganador.

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Panes y magdalenas del Horno Joaquín, en Murcia (Instagram / @joaquinhorno)
Panes y magdalenas del Horno Joaquín, en Murcia (Instagram / @joaquinhorno)

Eloy subía el pasado lunes al escenario emocionado para recoger su premio, acompañado de su mujer, dueña del horno y nieta de los fundadores, Rosario. No fue la única representación generacional que subió al podio, pues también les acompañó Joaquín Muñoz Sánchez, padre de Rosario y mítico panadero del negocio, y Noa y Gabriela, hijas de la pareja. Tres generaciones compartiendo un reconocimiento que llega para una panadería con siete décadas de historia.

Tres generaciones al frente del horno

Horno Joaquín nació en 1954, cuando Joaquín y Remedios pusieron en marcha un negocio basado en el horno y sus productos. El establecimiento tuvo unos comienzos difíciles, con Joaquín repartiendo el pan en bicicleta entre sus clientes y vecinos. El hijo de los fundadores, también llamado Joaquín, creció entre masas y harinas, y comenzó a aprender el oficio cuando solo tenía 13 años. Su vocación panadera le llevó, junto a su mujer Isabel, a abrir la primera tienda en Orihuela en 1979.

Rosario, hija de Joaquín e Isabel, y Eloy Moreno Gil, el actual panadero al frente del negocio familiar, continuaron liderando este horno murciano, que cuenta con cinco locales repartidos entre Murcia (Zeneta - Juan Carlos I, 16 y Beniel - C/Doctor Fleming, 4) y Orihuela (Avd. De la Vega y Avd. Teodomiro, 38).

Darío, maestro panadero de 'Panadarío', nos abre las puertas de su obrador para desvelar los secretos de su pan. Descubre su filosofía basada en la masa madre natural, las harinas ecológicas y los largos procesos de fermentación.

Si por algo se caracteriza esta panadería es por su estilo de producción, respetando al máximo los métodos tradicionales que han acompañado a cada generación del negocio. Todo el pan parte de un proceso mínimo de 18 horas, basado en la masa madre de cultivo que, dependiendo del pan, puede ser integral, de trigo duro, de espelta o de centeno.

La selección que ofrecen en sus tiendas incluye desde pan artesano antiguo hasta chapatas, gallegas, pan de cristal y panes especiales, además de barras, bocadillos y propuestas para restauración. También elaboran los clásicos pasteles de carne murcianos, napolitanas, toñas, rollos, bollería dulce y salada, croissants y tortas, entre otras muchas delicias artesanas.

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