Varios trenes de Renfe e Iryo en la estación de Atocha, en Madrid. (Europa Press)

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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la huelga que tenía prevista para el próximo lunes, 23 de noviembre, después de haber alcanzado un acuerdo en materia de seguridad ferroviaria con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe. La organización ha explicado en un comunicado que el acuerdo convierte las reivindicaciones del colectivo “en realidades normativas, operativas y verificables” y pone fin a los incumplimientos arrastrados desde el pacto de febrero de 2026, origen de la convocatoria de paros.

Semaf ha señalado que el cierre del acuerdo sobre el protocolo de actuación ante fenómenos adversos, logrado en la tarde del jueves, ha resultado determinante para desbloquear el resto de la negociación, dada la complejidad que entrañaba este punto. El sindicato ha asegurado que las medidas pactadas “elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario” y ha valorado la firmeza demostrada por los maquinistas durante el conflicto. “Esta movilización de los maquinistas por la seguridad ha marcado un antes y un después en nuestro sector; y supone un punto y seguido que abre una vía de actuación de los profesionales que estamos en primera línea frente a los responsables del sistema ferroviario”, ha subrayado la organización.

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La decisión se suma a la adoptada el miércoles por CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), que también han desconvocado la huelga prevista para este jueves en Adif tras haber conseguido que el Ministerio de Transportes aceptara sus demandas sobre dimensionamiento de plantilla y regulación de los tiempos de trabajo. No ha ocurrido lo mismo con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha rechazado el acuerdo al considerar que las propuestas han resultado “absolutamente insuficientes” y mantiene las movilizaciones en Adif y Adif Alta Velocidad para reclamar mejoras laborales y de seguridad para el conjunto de la plantilla.

El conflicto hunde sus raíces en dos tragedias ferroviarias

La escalada del conflicto laboral del sector ferroviario se remonta al accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido en enero de 2026 y que causó 46 muertos. Tras ese siniestro se firmó, el 9 de febrero, un acuerdo entre Semaf, el Ministerio de Transportes y Renfe que comprometía una batería de medidas de seguridad. Según el sindicato, los grupos de trabajo constituidos para desarrollar esos compromisos avanzaron entre febrero y abril, pero la negociación quedó después paralizada durante meses por lo que la organización ha calificado de “bloqueo administrativo”.

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Usuarios de Rodalies y larga distancia han lamentado en la estación de Barcelona-Sants los retrasos y cancelaciones de sus trenes debido a la huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf, en la primera jornada de las tres previstas para esta semana. Han criticado la falta de información y de transporte alternativo.

Cuando el 28 de octubre el accidente de Urda (Toledo) volvió a sacudir al sector, Semaf ya había convocado una huelga de 24 horas para el jueves siguiente en todo el Grupo Renfe, motivada precisamente por la falta de avances en los compromisos de febrero. El sindicato decidió mantener el paro pese a la tragedia y advirtió de nuevas movilizaciones. El 17 de noviembre, el conjunto del sector (con la participación de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, CCOO, UGT, SCF y otras organizaciones) convocó una nueva huelga general para reclamar mejoras en la seguridad y en las condiciones laborales, que afectó a unos 7.000 maquinistas en ocho operadoras ferroviarias.

El nuevo protocolo meteorológico amplía los plazos de predicción

El acuerdo sobre fenómenos meteorológicos adversos, suscrito el 18 de noviembre entre el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los sindicatos UGT, CCOO, Semaf y SCF, amplía la información que AEMET remite a Adif. A los datos actuales de intensidad de lluvia con una vigencia de 24 horas se suman ahora predicciones a 48 y 72 horas, además de registros de precipitación acumulada en intervalos de una y doce horas, que se añaden a los de seis horas ya existentes.

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Además, se modifica la ficha del Manual de Prevención y Gestión de Incidencias para establecer la suspensión automática del servicio en los tramos de riesgo alto o medio cuando se active una alerta roja, hasta que esta desaparezca. El documento recuerda, en todo caso, que cualquier maquinista que aprecie un riesgo grave e inminente podrá interrumpir la circulación de inmediato y detener el tren en el lugar que considere más seguro.

Las medidas pactadas abarcan jubilación, formación y protocolos de riesgo

El documento firmado el 19 de noviembre entre el Comité de Huelga de Semaf, el Ministerio de Transportes y la dirección del Grupo Renfe recoge un amplio catálogo de compromisos. Entre ellos figura la extensión del régimen de coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal de las empresas ferroviarias, así como la modificación de los tiempos de conducción para facilitar las pausas y los descansos.

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Algunos pasajeros que han llegado a la estación de Santa Justa en Sevilla al retomarse la alta velocidad entre Madrid y Andalucía con los operadores ferroviarios Renfe, Iryo y Ouigo tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz.

El acuerdo incorpora también la “cultura justa” en las cabinas, que protege a los trabajadores a reportar errores para prevenir accidentes, y da continuidad a un cauce de interlocución mensual entre la AESF, la Inspección de Trabajo y Semaf para vigilar la seguridad y las condiciones laborales. En materia de contratación, se acuerda reducir a un mes el periodo formativo para los candidatos de la Oferta de Empleo de 2026, tras el cual se procederá a la contratación indefinida, además de programar dos días anuales de formación continua con simuladores. El texto aplica, asimismo, el protocolo de 1990 sobre el tratamiento del personal afectado por arrollamientos.

El documento añade un plan de renovación de los equipos de climatización del material rodante, con una inversión de 110 millones de euros entre 2027 y 2029, y el compromiso de Renfe de corregir con prioridad los problemas técnicos y de seguridad detectados en las series 106, 452 y 453, sin que pueda producirse el retorno automático a circulación de un tren retirado mientras no exista una medida provisional que controle el riesgo

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