La capital española combina el inicio de la Navidad con conciertos, teatro y exposiciones sin costo de entrada. (Magnific)

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Madrid ofrece este fin de semana una decena de planes gratis entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. La agenda cultural combina el inicio oficial de la Navidad con conciertos, teatro infantil y exposiciones sin costo de entrada.

El plato fuerte llega el sábado con el encendido de las luces de Navidad en la plaza de Cibeles, un acto abierto a todo el público. En paralelo, la ciudad conserva activa la ruta de las Meninas Madrid Gallery, con 30 esculturas repartidas por distintos puntos del centro. En las que famosos como Victoria Federica, Edgar Ramírez o Ágatha Ruiz de la Prada, tienen su propia figura.

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A la oferta navideña se suman propuestas en familia, talleres científicos y citas culturales fuera de la capital, en Alcalá de Henares y Aranjuez. A continuación, los siete planes gratuitos más destacados para este fin de semana en Madrid.

El encendido de las luces de Navidad llega a Cibeles el sábado

El alumbrado navideño de Madrid incorporará 14 millones de bombillas led distribuidas en 250 puntos de la ciudad. (Adobe Stock)

El acto de encendido del alumbrado navideño se celebrará el sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza de Cibeles, que repite como escenario principal tras reunir a unas 150.000 personas en la edición de 2025, según datos del Ayuntamiento de Madrid. El evento, gratuito y sin necesidad de entradas ni reservas, tendrá como maestro de ceremonias al humorista Carlos Latre y marcará el inicio de un alumbrado que llegará a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos de la ciudad, con 14 millones de bombillas led.

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La Gran Vía estrenará copos de nieve diseñados a partir de la estructura molecular real del copo, y la Puerta del Sol lucirá un árbol de casi 37 metros de altura, con 245.000 puntos de luz. Las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2027, con horarios de 18:00 a 00:00 horas de domingo a jueves y hasta la 01:00 los viernes y sábados.

Treinta Meninas de Velázquez recorren las calles de la ciudad

La ruta urbana Meninas Madrid Gallery reúne 30 esculturas inspiradas en el célebre cuadro de Diego Velázquez, repartidas por distintos puntos de la capital hasta el 15 de diciembre. Cada pieza fue intervenida por artistas y diseñadores, y la iniciativa combina arte público con fines solidarios.

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El recorrido se puede hacer de forma libre y gratuita por las calles donde están instaladas las figuras, lo que permite combinar el paseo con la visita a las zonas iluminadas por el alumbrado navideño, dado que varios puntos de la ruta coinciden con el eje central de la ciudad.

Las 30 esculturas de la ruta Meninas Madrid Gallery permanecerán instaladas en las calles de la capital hasta el 15 de diciembre. (Twitter)

El Festival Generación Pop reúne cinco conciertos gratis en Arganzuela

El Centro Intergeneracional Ouka Leele, en el barrio de Legazpi, acoge entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre la cuarta edición del Festival Generación Pop, con entrada libre en todas sus actividades. El viernes, de 18:00 a 20:00 horas, se proyectarán los cortometrajes ganadores del certamen, seguidos de una presentación literaria a las 19:00 y las actuaciones de Patricia Lint y Elena Carat. El sábado se celebrará una charla sobre los 50 años del punk y el pódcast en directo Operación Futuro, además de los conciertos de Miss Blanche y Cuesta. El domingo a las 12:00 horas está previsto un concierto infantil que versiona canciones tradicionales de corro con ritmo de rock, pensado para todas las edades.

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Teatro de títeres gratuito en El Retiro para los más pequeños

El Teatro de Títeres de El Retiro ofrece este sábado y domingo, a las 12:30 horas, la representación gratuita de Alicia en el país de las maravillas, a cargo de la compañía Hilando Títeres. En el Centro Cultural Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, el viernes a las 19:00 horas se presenta además el espectáculo familiar de títeres de guante Juan Sin Miedo, con entrada libre hasta completar aforo. Ambas propuestas forman parte de la programación gratuita en familia que distintos distritos de la ciudad mantienen activa durante todo el fin de semana.

El Teatro de Títeres de El Retiro actuará en el retiro. (REUTERS/Kacper Pempel)

El Museo de San Isidro suma actividades de la Semana de la Ciencia

El Museo de San Isidro, dedicado a los orígenes de la ciudad, propone esta semana un programa vinculado a la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, que reúne más de 1.600 actividades gratuitas en toda la región. El sábado, a las 11:30 y 12:30 horas, se realizará una exhibición arqueológica sobre la Edad Media, y el domingo, en los mismos horarios, otra dedicada a la artesanía romana, seguida de una teatralización histórica sobre el Madrid de Felipe II al mediodía. Todas las actividades son gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo.

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Exposiciones gratis en la Real Academia de San Fernando y Matadero Madrid

01/09/2023 Fachada de Matadero Madrid. ESPAÑA EUROPA MADRID CULTURA AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando exhibe de forma gratuita Madrid en el Siglo de Oro, abierta hasta el 1 de diciembre, mientras que la Casa de la Arquitectura presenta Internalities, Architectures for Territorial Equilibrium hasta el 10 de enero. En Matadero Madrid, el espacio de creación contemporánea, se pueden visitar gratis este sábado las obras site-specific de La mecánica de la verdad, con recorridos guiados de 12:30 a 13:00 horas previa inscripción en el punto de información del recinto.

Alcalá de Henares y Aranjuez suman planes culturales sin costo

Fuera de la capital, Alcalá de Henares ofrece dos propuestas gratuitas: la exposición El Abrigo del Monte, en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, y la muestra I Love Sushi, en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica. En Aranjuez, el festival de cine FICAR 2026 mantiene actividades gratuitas hasta el 25 de noviembre, lo que permite extender la agenda cultural sin costo más allá de la capital.

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Museos y palacios con acceso gratuito

Varios de los principales museos y palacios de Madrid mantienen franjas horarias de acceso gratuito a lo largo de la semana.

Las exposiciones gratuitas de este fin de semana incluyen propuestas en la capital, Alcalá de Henares y Aranjuez. (Europa Press)

El Museo del Prado abre sin coste los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.

El Museo Reina Sofía ofrece entrada libre los lunes y de miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.

Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite el acceso gratuito los lunes durante toda la jornada y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.

El Palacio Real también contempla horarios sin costo: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica.

A esto se suma el acceso al Mirador de la Cornisa , de carácter gratuito todos los días de la semana, de 12:00 a 22:00 horas.

La Galería de las Colecciones Reales replica esta condición para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica, con entrada libre de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

El Palacio de Liria, en tanto, habilita un breve margen de acceso gratuito los lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 horas, mientras que el Real Jardín Botánico ofrece entrada libre los martes, de 10:00 a 13:00 horas.