Tamara Falcó desvela una de sus recetas favoritas para las comidas y cenas de Navidad (Europa Press)

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Las comidas y cenas de Navidad cada día están más cerca y, aunque ya tenemos fichados muchos clásicos infalibles, lo cierto es que a veces apetece innovar. Una de las mejores maneras de descubrir nuevos platos es mirar las recetas de las celebrities. Entre ellas, Tamara Falcó, aristócrata y chef titulada en Le Cordon Bleu. Hace unas Navidades, la hija de Isabel Preysler compartió con Porcelanosa una receta de primer plato exquisita, elegante y muy fácil, que se convertirá en la estrella de la noche.

“Las navidades son un momento para disfrutar”, asegura la socialité, quien ha reconocido en muchas ocasiones que siente una predilección especial por estas fechas tan señaladas. Centrándose en lo gastronómico, Falcó explica una de sus recetas preferidas para quedar de maravilla si nos toca ser anfitriones estas fiestas. “Una de las cosas que más nos preocupa es qué vamos a dar de comer a todos esos invitados que vienen a nuestras casas”.

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Para solucionar esta tan común preocupación, Tamara nos propone una receta: unos huevos poché con “trufa y un puré de patatas que se llama Parmentier, que es superresultona y muy fácil”. El plato se compone de un puré de patatas con mantequilla, un sencillo huevo poché y unos boletus cocinados con un sabroso fondo de carne. Como toque final, unas láminas de trufa, sal en escamas y unos brotes “para aportar frescura al plato”.

Receta de huevo poché con parmentier de patata, boletus y trufa

El plato que la marquesa de Griñón nos recomienda para estas Navidades combina un parmentier de patata muy cremoso con un huevo escalfado, boletus salteados y una demiglace de carne. La técnica principal consiste en controlar la textura de cada elemento para que la yema se funda con la salsa y el puré.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos. Preparación: 15 minutos. Cocción: 30 minutos.



Ingredientes

4 huevos frescos

Vinagre de vino

1 trufa Tuber melanosporum

Sal en escamas

AOVE

500 g de patata cocida

250 g de mantequilla

200 ml de leche

Sal

Pimienta

1 kg de boletus

1 l de fondo oscuro de carne

Cómo hacer huevo poché con parmentier de patata, boletus y trufa, paso a paso

Lava las patatas y colócalas en una olla con agua fría y sal. Lleva el agua a ebullición. Cuece las patatas con piel durante unos 30 minutos, hasta que estén tiernas. Pela las patatas mientras todavía estén templadas. Pásalas por el pasapurés o por un tamiz. Coloca la patata triturada en una olla a fuego suave. Añade la mantequilla fría poco a poco. Incorpórala en pequeñas cantidades para conseguir una textura lisa y bien ligada. Calienta la leche aparte. Agrégala lentamente al parmentier hasta obtener la cremosidad deseada. Ajusta la sal cuando el puré esté templado. Añade pimienta al gusto. Cubre el parmentier con papel film en contacto directo con la superficie. Así evitarás que se forme una costra. Vierte el fondo oscuro de carne en un cazo. Redúcelo a fuego medio hasta conseguir una demiglace de textura más concentrada. Limpia los boletus con un paño o un pincel. Retira la tierra y corta los ejemplares en trozos regulares. Saltea los boletus a fuego vivo. Cuando estén dorados, añade la demiglace. Remueve hasta que los boletus queden bien napados. Ajusta de sal y pimienta. Pon agua en una cazuela y añade un buen chorro de vinagre de vino. Calienta hasta que el agua esté a punto de hervir, pero sin una ebullición fuerte. Casca cada huevo en un cuenco pequeño. Déjalo caer despacio en la superficie del agua para que la clara envuelva la yema. Escalfa cada huevo hasta que la clara esté cuajada y la yema permanezca líquida. Retira los huevos con una espumadera. Escúrrelos con cuidado. Coloca el parmentier en la base de cada plato. Pon el huevo poché en el centro y distribuye los boletus alrededor. Lamina la trufa con una mandolina. Añádela sobre el huevo y los boletus. Termina con unas gotas de AOVE y escamas de sal. Sirve inmediatamente para conservar la yema líquida y el aroma de la trufa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 770 kcal.

Proteínas: 20 g.

Hidratos de carbono: 36 g.

Grasas: 65 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: dependerá de la cantidad de sal añadida y del fondo de carne utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el plato recién hecho, sobre todo por el huevo poché y la trufa.

El parmentier puede conservarse en la nevera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlo, utiliza fuego suave y añade un poco de leche si ha espesado demasiado.

Los boletus cocinados pueden guardarse en la nevera durante 2 días. El huevo poché debe prepararse y servirse en el momento.