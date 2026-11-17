Jordi Wild, durante la entrevista a Alberto Núñez Feijóo.

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El youtuber Jordi Wild ha hecho “autocrítica” cuatro días después de publicar las tres entrevistas a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, y en la que en un principio iba a contar con Santiago Abascal, líder de Vox, pero cuyo ultimátum a RTVE le terminó pasando factura al creador de contenido, que rechazó finalmente asistir.

A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, el presentador de The Wild Project ha repasado este martes los errores cometidos durante las conversaciones. Entre ellos, Jordi Wild, seudónimo de Jorge Carrillo, ha reconocido que “no tendría que haber intentado hacer cuatro entrevistas en cuatro días consecutivos. Han sido muy intensas emocionalmente”. Estas se llevaron a cabo la semana pasada durante tres días seguidos, uno por candidato, hasta que Abascal, el pasado miércoles, después de que el lunes asistiera a La Revuelta, de TVE, anunciara su cancelación.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo "Para mí España en este momento es mi único mandamiento, tengo que conseguir un cambio político en mi país."

“Yo no soy de quedarme anclado en el pasado ni de vivir en el rencor”, ha asegurado. “Ellos se quejan en muchas ocasiones de que la prensa los trata mal, los tiene como si fueran una especie de monstruos. Y, en parte, yo creo que tienen razón. Están muy demonizados y yo iba a tratarlos como políticos normales”.

Por ello, Wild ha pedido que “estaría bien” mantener una conversación con el líder de la ultraderecha. “Sí creo que algún día, a medio largo plazo, estaría bien que tuviéramos una conversación privada fuera de cámaras. No hablo de una entrevista, de tú a tú, aclarar las cosas, entender qué sucedió exactamente”. No obstante, ha descartado retomar las entrevistas antes de las elecciones del 29 de noviembre. “No ha habido ningún tipo de contacto, ni bueno ni malo”.

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Respecto al resto de entrevistas, ha recordado que comenzó con Colau “con energía”, puesto que fue la primera, y que todavía se encontraba bien durante la conversación con Sánchez, segunda que realizó. Sin embargo, la cancelación de Abascal le afectó especialmente. “Me hundí un poco anímicamente ese día”.

Al día siguiente entrevistó a Feijóo, cuando ya se encontraba “mentalmente bastante al límite”. De aquella conversación, en la que no le preguntó ni por la gestión de la DANA de Carlos Mazón que asoló Valencia en octubre de 2024 ni por las residencias de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, o incluso la vivienda. Un tema al que quería dedicarle “un bloque” a cada uno de los candidatos por su importancia. “El tema de la vivienda era fundamental en las cuatro entrevistas. Quería que tuvieran su bloque. Con Feijóo no hablé de vivienda. Se metió muy encima, calculé mal el tiempo, él habló mucho, yo no supe o no pensé en cortarle más; La verdad es que cuando terminé, pues me sentí frustrado”, se ha justificado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el pódcast The Wild Project (The Wild Proyect)

El motivo, según ha apuntado Wild, es que tuvo menos tiempo con el candidato popular que con el resto. A diferencia de con la de Ada Colau, que duró 2 horas y 15, y la de Sánchez, 1 hora y 52, la de Feijóo no llegó a la hora y media. “Cuando me di cuenta, me quedaban veinticinco minutos y casi el 70% de la escaleta”, ha explicado.

Wild también ha reconocido que el sistema de verificación en directo, que lideraron los periodistas Javier Collado e Iván Muñoz, no funcionó como esperaba. “Me han colado muchas que yo no he podido rectificar”, ha admitido. Las verificaciones, si están bien hechas, tardan. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones me daban una verificación cuando yo estaba ya tres temas más allá y no sabía cómo volver para atrás para reabrir un tema que ya estaba zanjado". Asimismo, ha pedido disculpas por sus declaraciones sobre las 44 mujeres asesinadas por violencia machista este 2026, durante la entrevista con Colau: “Creo que me expresé mal, pero es evidente que quien vea esa entrevista y quien vea ese fragmento entero se da cuenta de que no tengo mala intención en ningún momento”.

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Sin debate electoral, pero con la puerta abierta al futuro

Finalmente, Wild ha confirmado que tampoco habrá debate electoral en su canal, pese a haberlo intentado “por activa y por pasiva”. “Todo el mundo está muy tenso, todo el mundo está muy asustado, no de mí, sino de cagarla”, ha afirmado.

Aunque da por cerrada esta etapa, no descarta organizar un debate entre los cuatro candidatos en futuras elecciones, con un formato más libre y enfrentamientos directos. Por ahora, regresará a su contenido habitual: “Yo he cerrado ya mi capítulo de entrevistas políticas”.