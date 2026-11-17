El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de campaña este martes en Bilbao.

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes en Bilbao el voto “prestado” de los electores descontentos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y con “los socialistas vascos de verdad”, en un acto celebrado en el Palacio Euskalduna de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de haber impulsado el crecimiento de EH Bildu con el objetivo de “descabalgar” al PNV y gobernar en Euskadi con la formación de Arnaldo Otegi.

Feijóo ha afirmado ser “perfectamente consciente” del ascenso de la coalición abertzale y ha atribuido esa evolución a una estrategia deliberada del jefe del Ejecutivo. “El objetivo de Sánchez era descabalgar al PNV, disminuir su porcentaje de votos, coger a la juventud, llevarla a Bildu y que Bildu sea el referente de Euskadi. Porque así puede gobernar con Bildu y tener sus votos de Bildu en el Congreso”, ha advertido el candidato popular.

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“El objetivo de Sánchez era descabalgar al PNV, disminuir su porcentaje de votos, coger a la juventud, llevarla a Bildu y que Bildu sea el referente de Euskadi

El presidente del PP, que ha comparecido junto al líder de los populares vascos, Javier de Andrés, y la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha rechazado de forma expresa los votos de la coalición que lidera Otegi. “No quiero los votos de Bildu, porque no reconocen y no ayudan a esclarecer los asesinatos” de ETA, y “no han aceptado la democracia”, subrayó, para añadir que “o tienes palabra o no eres nadie”.

El candidato popular ha pedido el voto de quienes, según su diagnóstico, se sienten defraudados por el PNV y por el Partido Socialista de Euskadi. “Estoy seguro de que muchísimos votantes del PNV no están contentos con que su voto apoye de forma constante y continuada durante estos ocho años la corrupción de un gobierno o que apoye el mayor descontrol migratorio, o la mayor crisis de vivienda y la protección de los okupas, el abandono de las infraestructuras o la tolerancia con la delincuencia”, ha apuntado.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido este martes en Bilbao en un acto electoral junto a los principales responsables del partido en el País Vasco. (EFE/ Miguel Toña)

Feijóo ha señalado también que “a muchos socialistas vascos les da vergüenza que Sánchez y los suyos hablen mejor de Otegi que de Eduardo Madina o de Nicolás Redondo”. “A los desencantados del PNV y del PSE-EE, a los socialistas vascos de verdad, les digo que no se resignen, que no tienen que quedarse en casa ni comulgar con quien ha traicionado sus principios”, remarcó.

Compromisos para Euskadi: Parador en Durango, TAV y seguridad

Durante su intervención, el líder del PP se ha comprometido a construir un Parador Nacional en Durango (Bizkaia), culminar las obras del tren de alta velocidad (TAV), reforzar la seguridad “combatiendo la multirreincidencia” y poner “fin al descontrol migratorio”. Criticó que lleguen migrantes “en centenares y centenares diariamente” y que el Gobierno “los metan en aviones militares y los dispersen por las ciudades de España”, aunque defendió una inmigración “ordenada, legal, con un contrato de trabajo y cumpliendo las leyes”.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), ha intervenido este martes en Bilbao en un acto electoral junto a los candidatos del partido al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez (2i), por Guipúzcoa, Jon Echevarría (d), y por Álava, Iñaki Oyarzabal (2d). (EFE/ Miguel Toña)

Feijóo ha reprochado a Sánchez no haber asistido a los funerales de las víctimas de Urda y Adamuz, haber huido de Paiporta durante la dana y haberse ido de vacaciones tras los sucesos de Ceuta. “Sería incapaz de irme de vacaciones fumando un puro durante 25 días y ver 100.000 tíos que invadieron una ciudad española. Hace falta tener mucho cuajo para que se mueran 117 españoles y no vayas ni siquiera al funeral”, ha enfatizado.

El candidato popular también ha condenado el lanzamiento de piedras contra el cabeza de lista por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ocurrido el pasado sábado en Hernani, y lo ha vinculado con el “muro” que, a su juicio, ha levantado Sánchez contra quienes no lo votan.

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Feijóo defiende su gestión frente al “régimen de corrupción”

El presidente del PP se ha presentado como un “gestor” y un “político serio” frente a lo que ha definido como “un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas”. El candidato ha pedido diez días de campaña para “ir a cada barrio, a cada pueblo” y planteó las elecciones del 29 de noviembre como una disyuntiva entre “decencia o indecencia”. Negó ser “el enemigo del autogobierno”, como le acusó Sánchez, y recordó su etapa como presidente de Galicia. Ha anunciado además su intención de bajar impuestos y aumentar el presupuesto, con el argumento de que “se puede hacer” sin renunciar a la gestión honesta de los fondos públicos.