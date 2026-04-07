El ‘Stonehenge español’ está en un pueblo de Álava: una joya histórica con 2.700 años de historia

Crómlech de Mendiluze, en Álava (Flickr.com).

En la geografía española abundan pueblos diminutos que ocultan joyas históricas y monumentos de gran valor, testigos silenciosos de épocas remotas y culturas ya desaparecidas. En algunos de estos rincones, los viajeros más curiosos pueden toparse con dólmenes, castros, torres y santuarios que, lejos de los circuitos habituales, nos conectan con un pasado casi mítico. En el País Vasco, donde la niebla y el verdor parecen guardar secretos ancestrales, destaca un pequeño enclave que rivaliza, en misterio y simbolismo, con los grandes santuarios megalíticos de Europa: Opakua.

Situado en lo alto de Álava y con apenas 48 habitantes, Opakua ha pasado de ser un caserío casi anónimo a convertirse en el guardián del “Stonehenge español”. Desde sus calles, una carretera serpentea hasta las campas de la Sierra de Entzia, donde espera uno de los conjuntos megalíticos más espectaculares de la península: el crómlech de Mendiluze. Aquí, el tiempo parece detenerse y la naturaleza se convierte en escenario de antiguos rituales y de un legado que trasciende generaciones.

El crómlech que desafía el tiempo

El crómlech de Mendiluze es la joya arqueológica del Parque Megalítico de Legaire y uno de los ejemplos más llamativos de la cultura megalítica en los Pirineos occidentales. Sus cuatro menhires, aún en pie después de casi 2.700 años, evocan la imagen de los círculos de piedra más famosos de Europa, aunque en una escala más modesta pero igualmente sobrecogedora. El círculo, de 10,35 metros de diámetro, se completa con unas ochenta piedras menores que sellan el anillo sagrado.

Crómlech de Mendiluze, en Álava

La función de estos monumentos ha sido objeto de estudio e interpretación durante décadas. Según los hallazgos arqueológicos, el crómlech de Mendiluze funcionaba como cenotafio, un lugar donde las sociedades pastoriles de la Edad de Hierro honraban a sus muertos. En el centro del círculo se halló una cista rectangular con cenizas humanas y carbones de haya, testimonio directo de antiguos rituales funerarios que se practicaron entre los años 1200 y 600 a.C.

Pero Mendiluze es mucho más que un simple cementerio: es también un reloj astronómico. Cada 21 de junio, cuando el sol alcanza su cenit en el solsticio de verano, un rayo de luz atraviesa el espacio entre los menhires orientales e ilumina el centro del círculo. El arqueólogo José Ignacio Vegas Aramburu, responsable de la excavación en 1984, relató la emoción de presenciar este fenómeno en 1988: “cómo, al atardecer, los dos menhires situados en el eje este-oeste se alineaban con el Sol”, tal y como detalla el National Geographic.

Un legado pastoril y sagrado

El entorno de Opakua y la Sierra de Entzia está jalonado por otros vestigios megalíticos: menhires, túmulos y dólmenes que trazan una franja de 250 kilómetros a través de los Pirineos. Estas construcciones, levantadas piedra a piedra por clanes de pastores trashumantes, servían tanto para honrar a los muertos como para marcar los ciclos estacionales, regulando la vida y la trashumancia de los rebaños.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

La precisión con la que se dispusieron los menhires —alineados con los solsticios y los puntos cardinales— revela el profundo conocimiento astronómico de aquellos pueblos. El mensaje que transmiten estos círculos de piedra sigue vigente: el tiempo es circular, la muerte es solo otra etapa en el ciclo eterno de la naturaleza, y hay espacios que, por su carga simbólica, permanecen sagrados más allá de las civilizaciones que los habiten.

Cómo llegar

Desde Vitoria, el viaje es de alrededor de 25 minutos por la carretera A-1. Por su parte, desde Pamplona el trayecto tiene una duración estimada de 50 minutos por la vía AP-15 (hay peajes).