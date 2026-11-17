Varios pensionistas disfrutan de un circuito termal durante un viaje del Imserso. (EUROPA PRESS)

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No todos los trabajadores obtienen el mismo rendimiento de sus cotizaciones cuando llega el momento de jubilarse. Aunque el sistema público de pensiones español devuelve, de media, más dinero del que cada persona ha aportado durante su vida laboral, existen diferencias importantes entre los distintos regímenes de la Seguridad Social. Los colectivos de la minería del carbón y del trabajo en el mar parten con ventaja gracias a unas condiciones específicas que permiten adelantar la edad de retiro sin reducir la prestación.

Para medir esa diferencia se utiliza el Factor de Equidad Actuarial (FdEA), un indicador que compara el valor de todas las pensiones que una persona recibirá durante su jubilación con el de las cotizaciones que realizó durante su etapa activa. El cálculo tiene en cuenta el paso del tiempo y la probabilidad de supervivencia a cada edad, de modo que permite expresar ambas cantidades en términos comparables, señalan desde BBVA.

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Un resultado de 1 significa que el sistema devuelve exactamente lo aportado, teniendo en cuenta el crecimiento de la economía. Si el indicador alcanza 1,5, el pensionista recibe 1,5 euros por cada euro cotizado. La diferencia por encima de lo aportado debe financiarse con recursos del conjunto del sistema, no solo con las contribuciones realizadas por ese trabajador.

La pensión devuelve más de lo cotizado, pero no todos los regímenes por igual

Las estimaciones disponibles confirman que el sistema español ofrece, en términos generales, una rentabilidad superior a las aportaciones individuales. El Instituto de Actuarios Españoles calculó en 2020 un Factor de Equidad Actuarial medio de 1,51. Más recientemente, un estudio de Fedea publicado en 2025, elaborado por Devesa, Domínguez, Encinas y Meneu con datos de quienes se jubilaron en 2023, elevó esa cifra a 1,72 al incluir los complementos a mínimos y por brecha de género. Sin estos complementos, el resultado se situó en 1,61.

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La perspectiva cambia cuando se corrige el cálculo para tener en cuenta las cotizaciones de personas que fallecieron o quedaron incapacitadas antes de llegar a cobrar una pensión. En ese supuesto, el indicador desciende a 1,34 con complementos y a 1,25 sin ellos.

Sin embargo, no existe un estudio público que compare los cuatro regímenes —General, autónomos, Minería del Carbón y trabajadores del Mar— mediante una misma metodología actuarial. Los análisis más rigurosos, basados en la Muestra Continua de Vidas Laborales, distinguen únicamente entre el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Para los otros dos colectivos hay que recurrir a indicadores indirectos, como las reglas de cálculo y las cuantías medias de las prestaciones.

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Autónomos y asalariados: quién obtiene más por sus cotizaciones

La comparación entre trabajadores por cuenta propia y ajena ofrece un resultado con matices. Según el estudio de Fedea, los nuevos jubilados de 2023 que procedían del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) obtienen una rentabilidad ligeramente superior a la de los trabajadores del Régimen General cuando se incluyen los complementos a mínimos.

La explicación está, en buena medida, en que muchos autónomos cotizaron durante años por la base mínima y después recibieron un complemento para alcanzar la pensión mínima correspondiente.

Al excluir esas ayudas, la situación se invierte: los asalariados del Régimen General obtienen más por cada euro aportado que los autónomos. Esta diferencia ayuda a entender por qué rentabilidad y cuantía de la pensión no son conceptos equivalentes.

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En octubre de 2026, la prestación media de jubilación del Régimen General alcanzaba los 1.735,9 euros mensuales, frente a los 1.063,5 euros del RETA. Los autónomos suelen cobrar menos, fundamentalmente, porque sus cotizaciones han sido más bajas, no necesariamente porque el sistema les trate peor.

El nuevo modelo de cotización de los autónomos, implantado en 2023 y vinculado a los rendimientos netos de su actividad económica, pretende reducir esa distancia. El cambio se aplicará progresivamente, a medida que las bases de cotización de cada tramo se ajusten a los ingresos reales. La previsión inicial apuntaba a que, a partir de 2032, los autónomos cotizarían por sus rendimientos netos efectivos.

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Mineros y marinos, los regímenes con mayores ventajas para jubilarse

Donde las diferencias son más visibles es en los regímenes especiales de la Minería del Carbón y de los trabajadores del Mar. El primero registra la pensión media de jubilación más elevada: 3.004,9 euros mensuales en agosto de 2026. En el segundo, la prestación media se situaba en 1.739,9 euros, una cantidad próxima a la del Régimen General.

La explicación principal está en los coeficientes reductores de la edad de jubilación. En la minería del carbón, cada año trabajado permite adelantar el retiro entre 0,05 y 0,5 años, dependiendo de la categoría profesional. En el sector marítimo, la reducción oscila entre 0,10 y 0,40 años, en función del tipo de buque, con un límite máximo de diez años respecto a la edad ordinaria.

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Estas condiciones tienen un efecto directo sobre la rentabilidad de las pensiones. En primer lugar, el tiempo que se adelanta la jubilación cuenta como cotizado para determinar el porcentaje de la prestación. Además, a diferencia de lo que sucede en la jubilación anticipada ordinaria, no se aplican recortes por el hecho de retirarse antes. En el caso de la minería, también influye que las cotizaciones se calculan mediante bases normalizadas por categoría profesional y zona, y no exclusivamente a partir del salario individual.

El resultado es una combinación especialmente favorable: estos trabajadores pueden pasar menos años cotizando y más tiempo cobrando la pensión. Los datos de las nuevas jubilaciones de 2025 por actividades penosas —entre ellas, mineros, marinos, bomberos y policías— reflejan esa diferencia. Se retiraron a una edad media de 61,1 años y percibieron una pensión media de 2.432,79 euros, un 53% superior a la media de las jubilaciones ordinarias.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Una pensión más alta que no se explica solo por las cotizaciones

Las ventajas de estos colectivos no implican que sus regímenes se autofinancien. Tanto la minería como el trabajo en el mar soportan cotizaciones adicionales, pero estas no parecen suficientes para cubrir el gasto en prestaciones. En el presupuesto de 2021, los ingresos por cotizaciones de la Minería del Carbón ascendieron a 84,6 millones de euros, frente a un gasto en pensiones de 1.674 millones.

No obstante, esa diferencia debe interpretarse con cautela. El cierre de las minas ha reducido drásticamente el número de trabajadores que siguen cotizando, por lo que el desequilibrio financiero del régimen no permite medir por sí solo la rentabilidad individual de las pensiones de los mineros.

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La Minería del Carbón presenta el Factor de Equidad Actuarial más elevado del sistema y el régimen de los trabajadores del Mar también supera al General entre quienes se benefician de coeficientes reductores. Pero no hay cifras oficiales que permitan establecer una comparación exacta entre los cuatro colectivos.

Otra forma de comparar los regímenes es mediante la tasa de sustitución o reemplazo, que mide qué porcentaje del salario anterior a la jubilación representa la primera pensión. En España, la tasa de sustitución bruta para un trabajador con salario medio y una carrera completa alcanza el 80,4%, según la OCDE. En términos netos, se eleva al 86,3%, una de las cifras más altas entre los países desarrollados.