Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de no creer en la democracia española y de priorizar su permanencia en el poder. La presidenta de la Comunidad de Madrid critica las políticas migratorias y separatistas, y advierte sobre el futuro del país. (Fuente: Alguien tiene que decirlo)

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La campaña electoral española ha cruzado este martes el Atlántico. En plena recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino por videollamada en el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann en la emisora argentina Radio Mitre. Durante la entrevista, la dirigente popular cargó con contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertó sobre la influencia de líderes internacionales de izquierda en la política española y comparó el “deterioro institucional” del país con el avance de una dictadura.

Feinmann abrió la entrevista pidiéndole que explicara cómo está la actualidad política española a pocos días de unos comicios. Ante esta cuestión, Ayuso aseguró que “son unas elecciones clave para Europa y especialmente para el continente americano, porque toda la Hispanidad tiene ahora los ojos puestos en estas elecciones”. La dirigente madrileña alertó sobre la presencia de “fuerzas externas” en la campaña, señalando explícitamente al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a “la organización del comunismo y el socialismo a nivel internacional”.

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“No cree en la democracia, no cree en España y no cree en la alternancia política, y hace todo lo que ya jamás pensáramos que podía ocurrir para impedirla”, respondió Ayuso al ser preguntada por Pedro Sánchez. La presidenta madrileña acusó al jefe del Ejecutivo de querer llevar el país hacia “una república federal” al tiempo que entrega la “monarquía parlamentaria”, y vinculó la acción del Gobierno con la situación migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias.

Ayuso aparece en un mitin con una camiseta de 'J'aime les fruits'. (Europa Press)

Preguntada después por si Sánchez busca únicamente aferrarse al cargo, Ayuso afirmó sin rodeos que su objetivo es “perpetuarse en el poder” y comparó su puesta en escena con la del mandatario venezolano: “Baila en los mítines como Maduro, besa a la mujer como Maduro”. Asimismo, sostuvo que los dirigentes progresistas buscan “alianzas internacionales” para tener “acomodo” en el futuro en destinos como República Dominicana o Marruecos y les acusó de querer “multiplicar la lucha de clases” y “fabricar pobreza, como decía Petro, para que les vote”.

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“Las dictaduras no llaman a la puerta, van poquito a poco”

Tras ser preguntada por la situación de las instituciones en España, Ayuso comparó el deterioro democrático con el avance progresivo de los regímenes autoritarios, advirtiendo que la pérdida de libertades “no es un paso que se da de un día para otro”. En este sentido, trazó un paralelismo con el funcionamiento de una dictadura y aseguró que este proceso “empieza poco a poco a fallar: poco a poco te callan, poco a poco no puedes pensar diferente” y obliga a quienes trabajan en “la cultura”, los “medios de comunicación” o “la universidad” a “pasar por el manual” si quieren ser reconocidos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid advierte sobre un deterioro institucional en España y da por hecha una alianza de gobierno entre PP y Vox.

En esa misma línea, insistió en que “las dictaduras no llaman a la puerta, van poquito a poco, entran por unas elecciones y ya desde dentro van cortando todos los contrapesos propios de una democracia, van silenciando, van imponiendo, van utilizando lo público para deteriorarlo y vivir de lo público”. Según denunció, esta estrategia de confrontación está llevando al país a “una situación nunca vista en España, irrespirable, de ruptura de convivencia entre familias, de diálogo, de falta de libertad y de violencia”. En este punto, cargó contra la “ultraizquierda” en la Asamblea de Madrid por amenazar con que “no iba a haber paz en las calles”.

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“El PP y Vox juntos vamos a gobernar según todas las encuestas”

En otro tramo de la entrevista, el periodista le preguntó si el PP y Vox juntos pueden derrotar a Sánchez el 29 de noviembre. Ayuso dio por hecha la mayoría de ambos partidos “según todas las encuestas, excepto la que controla el Partido Socialista en el Gobierno”. No obstante, alertó sobre la táctica de La Moncloa: “La estrategia de Pedro Sánchez es unir todo el voto en Sánchez y partir los votos del Partido Popular entre Vox y el PP para ver si él queda primero, aunque no pueda sumar, y decir que ha sido el que ha ganado”. Por ello, pidió “concentrar el voto en el Partido Popular, porque es el partido mayoritario” y evitar que “la España de la Transición del 78” desaparezca.

Milei y Ayuso abrándose. (PP Comunidad de Madrid)

Para cerrar la entrevista, Feinmann le preguntó por su reunión con Javier Milei, quien visitó España con motivo de la Cumbre Iberoamericana. “Siempre le recibo con mucho gusto en su casa, porque es comprometido. No solo tengo buena relación, es que creo en lo que está haciendo”, zanjó la presidenta madrileña. Además, destacó su “austeridad” frente a los intentos de la izquierda por ridiculizarlo, afirmó que el presidente argentino “defiende la coherencia de la libertad” y defendió su modelo económico al señalar que para financiar los servicios públicos “primero tendrán que tener el dinero, y el dinero sale de la empresa y de las personas que cotizan”.

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Antes de finalizar la entrevista, Ayuso apeló directamente al voto de los ciudadanos argentinos residentes en España —a quienes definió como “un madrileño más y un español más”— para evitar que sigan el mismo rumbo que sufrió su país: “Que tengan en cuenta que no pueden perder otra nación”. Por último, lanzó un dardo sobre la vivienda: “Espero que los progresistas a los que les están sacando viviendas en España de 50 en 50 cada día en esta campaña me digan a qué hora ponen el tenderete progre para el reparto equitativo de viviendas, a ver si a los que vivimos de alquiler nos toca una”.