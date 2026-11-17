El superyate de lujo Symmetry. (Yachtcharterfleet)

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La costa granadina ha sumado este martes un protagonista inesperado en su paisaje. El puerto de Motril ha recibido a Symmetry, un superyate de 67 metros de eslora construido por el astillero italiano Benetti. La embarcación, considerada una de las novedades más exclusivas del sector náutico, llama la atención no solo por sus dimensiones, sino también por el precio: disfrutar de una semana a bordo cuesta entre 725.000 y 775.000 euros, sin incluir los gastos derivados de la travesía.

El barco ha sido concebido bajo el concepto de ofrecer una experiencia de navegación que combina confort, tecnología de vanguardia y privacidad absoluta, según detallan desde el portal YachtCharterFleet. A pesar de su gran tamaño, Symmetry está diseñado para alojar a un máximo de 12 huéspedes, repartidos en seis camarotes de alto nivel: una suite principal —equipada con su propio estudio, vestidor y baño doble—, un camarote VIP, dos cabinas dobles y otras dos configurables como dobles o individuales. Para garantizar una atención al detalle, el yate opera con una tripulación profesional de 17 personas.

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En el apartado técnico, la embarcación combina un casco de acero con una superestructura de aluminio de desplazamiento total, lo que le otorga una mayor amplitud interior y estabilidad tanto en ruta como fondeado. Impulsado por dos motores, alcanza una velocidad máxima de 15 nudos y mantiene una velocidad de crucero de 14. Gracias a sus depósitos de combustible de 115.000 litros, posee una autonomía de hasta 4.500 millas náuticas, capacidad suficiente para cruzar el océano Atlántico sin necesidad de repostar.

El superyate de lujo Symmetry. (Yachtcharterfleet)

Spa, sauna y una flota de vehículos acuáticos a bordo

Más allá de su ingeniería, el principal reclamo de Symmetry reside en su oferta de ocio y bienestar, pensada para reproducir las comodidades de un resort de cinco estrellas en alta mar. Sus distintas cubiertas albergan un completo centro de belleza y relajación con spa privado, sauna, un gimnasio equipado con maquinaria de última generación y un jacuzzi exterior. A ras de agua, el yate despliega una plataforma de baño conectada a un beach club que facilita la convivencia entre los espacios interiores y el mar, además de contar con iluminación subacuática para crear ambiente nocturno.

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El superyate de lujo Symmetry. (Yachtcharterfleet)

Para los pasajeros que buscan actividad en el agua, el barco funciona como un centro homologado de deportes náuticos con un extenso inventario de equipamiento. Entre sus accesorios figuran motos de agua, propulsores subacuáticos, esquís acuáticos, tablas de wakeboard, kayaks, tablas de paddle surf e hinchables. Además, dispone de tres embarcaciones auxiliares para los traslados a tierra, entre las que destaca una lancha limusina de 8,5 metros.

La presencia de Symmetry en Motril encaja dentro de su calendario internacional de rutas. El yate divide su temporada entre el mar Mediterráneo durante los meses de verano —con escalas habituales en enclaves de España, Francia, Italia, Mónaco y Malta— y las aguas del Caribe y las Bahamas en invierno, donde navega por destinos como San Bartolomé, San Martín, Anguila, las Islas Vírgenes, Antigua y Barbuda o Santa Lucía, operando siempre bajo itinerarios diseñados a medida para cada cliente.

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