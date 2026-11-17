Una pareja mira un cartel 'Se vende' colocado en la fachada de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mayor problema de los españoles, la vivienda, puede frenar el crecimiento del país: ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse en una amenaza económica para España, según ha advertido la Comisión Europea (CE), que ha situado la escasez de casas entre los principales riesgos para el crecimiento del país. Bruselas incide en que los “persistentes cuellos de botella” del mercado inmobiliario y la “insuficiente oferta” frente a una demanda cada vez mayor pueden “mantener elevadas las presiones sobre los precios”.

El diagnóstico de la CE apunta que la dificultad para encontrar pisos en alquiler puede obstaculizar la movilidad de los trabajadores y complicar la incorporación de nuevos empleados al mercado laboral. Las grandes ciudades, donde se concentran buena parte de las oportunidades profesionales, son también algunos de los territorios con mayores problemas de acceso a la vivienda.

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Según fuentes comunitarias, esta situación amenaza especialmente a los jóvenes, las familias con menores ingresos y los colectivos más vulnerables. La falta de alternativas habitacionales asequibles puede terminar limitando los desplazamientos hacia los principales centros económicos y convertirse en un “freno” para una economía que ha encontrado en la creación de empleo y la inmigración dos de sus principales motores de expansión.

La inmigración seguirá impulsando el empleo

Pese a las dificultades del mercado residencial, las previsiones europeas mantienen una perspectiva favorable para el empleo. Bruselas calcula que la llegada de inmigrantes, “reforzada por la reciente regularización extraordinaria”, continuará ampliando la población activa y contribuyendo a la creación de puestos de trabajo durante 2026.

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En concreto, la Comisión Europea estima que la ocupación crecerá un 2,3% este año y un 1,8% en 2027. Al mismo tiempo, el desempleo seguirá descendiendo de forma progresiva: la tasa de paro se situará en el 9,9% en 2026, bajará al 9,6% en 2027 y alcanzará el 9,4% en 2028.

Sin embargo, la evolución positiva del mercado laboral podría encontrarse con un obstáculo cada vez más difícil de sortear. Si los trabajadores no pueden permitirse vivir cerca de los lugares donde se generan las oportunidades de empleo, el acceso a una vivienda puede terminar condicionando la capacidad de las empresas para encontrar personal y la posibilidad de los ciudadanos de mejorar su situación profesional.

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Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

Construir más viviendas no resolverá el problema a corto plazo

A la presión de la demanda se añade el encarecimiento de los proyectos inmobiliarios. El informe comunitario señala que el aumento de los costes de construcción podría “lastrar aún más la inversión residencial”, en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento de la energía y los materiales.

Esta escalada de los gastos está reduciendo los márgenes de los promotores y puede desincentivar el inicio de nuevas promociones. Aunque desde Bruselas reconocen que España ha registrado una recuperación reciente de los permisos de construcción, advierten de que esta mejora no se traducirá inmediatamente en un mayor número de viviendas disponibles.

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El principal problema es el tiempo que necesita el sector para transformar las autorizaciones administrativas en inmuebles terminados. Desde que se concede un permiso hasta que una vivienda está lista pueden transcurrir entre tres y cuatro años, por lo que las nuevas promociones difícilmente podrán responder de manera inmediata a las necesidades actuales del mercado.

La crisis inmobiliaria amenaza con extenderse por toda Europa

El problema español forma parte de una crisis residencial más amplia que afecta al conjunto de la Unión Europea. La Comisión constata que la construcción de nuevas viviendas lleva años sin alcanzar el ritmo necesario para responder a las necesidades de la población, especialmente en las grandes áreas metropolitanas.

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Un cartel de 'Se vende' pegado en un portal de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press.

En este escenario, las perspectivas para el sector tampoco apuntan a una recuperación rápida. Bruselas espera que la actividad residencial europea permanezca prácticamente estancada durante 2026 y solo experimente una mejora moderada en los dos ejercicios siguientes. Entre los factores que explican esta debilidad figuran los elevados tipos de interés, la falta de trabajadores especializados y unas condiciones de financiación más restrictivas.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario alerta de que la vivienda está adquiriendo una dimensión social cada vez más preocupante. Las dificultades para acceder a un hogar no solo comprometen las oportunidades económicas de los ciudadanos, sino que también pueden profundizar las desigualdades y generar problemas de cohesión social en distintas regiones europeas.

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España sigue siendo la locomotora de la economía europea

A pesar del riesgo que supone la vivienda para el crecimiento de España, la Comisión Europea mejoró este martes su previsión de subida del PIB español hasta el 2,6%, dos décimas por encima de su última proyección gracias al impulso que proporcionará la demanda interna y a pesar del conflicto en Oriente Medio.

Las previsiones macroeconómicas de otoño publicadas hoy vuelven a situar a España como el país que más va a crecer entre las grandes economías del euro este año, por encima de Alemania (1,3%), Italia (1%) y Francia (0,4%), así como del 1,2% de media en la eurozona.

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“A pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre que suponen los elevados precios de la energía, la actividad económica seguirá boyante en 2026”, indica la CE, que proyecta que el crecimiento se modere después al 2,1% en 2027, también dos décimas más de lo estimado en mayo, y al 1,9% en 2028 conforme disminuyan las inversiones del fondo de recuperación poscovid y se desacelere la creación de empleo.