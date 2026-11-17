Un avión de La Aerolínea Albastar (Europa Press)

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Una semana después de que la aerolínea española AlbaStar haya anunciado la suspensión total de su operativa, los trabajadores viven con incertidumbre. Según confirma el sindicato SITCPLA a Infobae, la compañía habría dejado “abandonada a su suerte” a su plantilla tras haber recibido “15 millones de euros de financiación pública”.

Por este motivo, el sindicato independiente representante de los 200 trabajadores afectados exige “la intervención urgente de las administraciones públicas ante los impagos salariales, el cese de operaciones y la falta de transparencia empresarial”. Y es que siete días después del apagón operativo, “su plantilla continúa sin cobrar los salarios pendientes, sin conocer su futuro laboral y sin recibir explicaciones suficientes de quienes han dirigido la compañía durante los últimos años”, explica.

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“Se anunciaron inversiones, renovación de flota, crecimiento y un proyecto de futuro”

AlbaStar, compañía fundada en 2009 con sede en Palma de Mallorca y especializada en vuelos chárter y servicios a terceros, llegó a operar en más de 225 destinos en 2024. La compañía mantenía una flota de cinco Boeing 737-800, cerca de 200 trabajadores y bases en Madrid, Palma y Milán-Malpensa. No obstante, el punto de inflexión corporativo se produjo en 2022, cuando la empresa obtuvo un rescate estatal de 15 millones a través del Fondo de Recapitalización gestionado por COFIDES, coincidiendo con el desembarco de Sherpa Capital en su accionariado.

del Aeropuerto de Palma de Mallorca (Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible)

En aquel momento, recuerda el sindicato, “se anunciaron inversiones, renovación de flota, crecimiento y un proyecto de futuro”. Pero dichas mejoras nunca llegaron. “Cuatro años después, los aviones están en tierra y la plantilla sigue sin cobrar”, expone. Ante este escenario, el sindicato interpela directamente a los responsables planteando una batería de preguntas directas: “¿Dónde están las inversiones anunciadas? ¿Qué destino se ha dado a los fondos públicos? ¿Qué decisiones empresariales han conducido a esta situación? ¿Quién va a asumir las responsabilidades?”.

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Las críticas del sindicato se dirigen tanto a Sherpa Capital como a la dirección de AlbaStar, encabezada por Oriol Hernández. Al parecer, la dirección trasladó verbalmente a los representantes de los trabajadores que el 16 de noviembre “la solicitud de concurso de acreedores, sin que hasta el momento haya facilitado documentación acreditativa de dicha presentación”. Mientras esa información oficial no llega, “la incertidumbre se instala en los hogares de quienes durante años han sostenido con su esfuerzo y profesionalidad la actividad de la aerolínea”.

Ante lo que consideran una dejación empresarial, SITCPLA ha remitido escritos formales a la aerolínea y a las administraciones competentes para reclamar su amparo, incidiendo en que “cuando una compañía ha recibido financiación pública millonaria, su viabilidad y el destino de esos recursos no pueden considerarse un asunto exclusivamente privado”. El enfado de los trabajadores radica en que, al final, “el dinero era público. Las decisiones fueron privadas. Las consecuencias las está pagando la plantilla”.

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Así, desde el sindicato asienten que no van a permitir que los trabajadores se conviertan en las víctimas invisibles de este colapso y zanja: “No pedimos favores. Exigimos salarios, derechos, transparencia y responsabilidades”, concluye.