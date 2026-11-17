Hallan muerto en un contenedor de basura a un famoso caballo de carreras. (William WEST/AFP)

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El cuerpo de ‘So You Are’, el caballo australiano que terminó octavo en la Copa de Melbourne, apareció en un contenedor de basura de Sídney. Fue horas después de que su entrenador, Bjorn Baker, anunciara que el animal había muerto a causa de un cólico. Las imágenes, grabadas en Lucas Heights, al sur de la ciudad, muestran al caballo tendido en un gran contenedor metálico, rodeado de residuos domésticos.

Las difundió en redes sociales Gregg Jowett, un vecino que, según contó después a Guardian Australia, no sabía que aquel animal había corrido la carrera más famosa del país. “Es un maldito caballo. Tiraron un caballo al maldito contenedor del vertedero”, se le oye decir en el vídeo. Más tarde confesó que la escena le daba “asco”.

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Baker, que el lunes había dado a conocer la muerte, reaccionó con dureza al ver el vídeo. “Al igual que todos los que han visto las imágenes, estoy profundamente consternado por el trato que se le ha dado a los restos de So You Are”, dijo en un comunicado. “Era un caballo muy querido y merecía ser tratado con dignidad y respeto después de su muerte”.

Imagen del caballo en el contenedor de basura. (Redes Sociales/Gregg Jowett)

Una primavera brillante

So You Are era un castrado de cinco años que acumulaba 8 victorias en 29 carreras y más de 1,4 millones de dólares australianos en premios (857.171 euros). Esta primavera había ganado cuatro veces, entre ellas tres carreras de Grupo 3: la Rosehill, la Randwick y la Bendigo Cup. Después llegó la Copa de Melbourne, que ganó Point Of Law y en la que él acabó octavo. Fue su última aparición en competición.

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En Australia, las carreras de caballos forman parte de la cultura deportiva y social del país. Solo el gran evento de Melbourne reúne a más de 2,2 millones de espectadores en la televisión nacional y a más de 300.000 asistentes.

La Guardia Civil interviene en una explotación ganadera donde decenas de caballos se encontraban en un grave estado de desnutrición y abandono. Las imágenes muestran las pésimas condiciones en las que vivían los animales.

Del cólico al vertedero

Según el relato de REC Equine Specialists, el hospital donde murió, So You Are ingresó de urgencia el lunes 16 de noviembre por un cólico grave. “A pesar de los mejores esfuerzos de nuestro equipo veterinario, no se pudo salvar y se le practicó la eutanasia humanitaria bajo anestesia”, explicó su socio gerente, el doctor Jonathan Lumsden. Después, una empresa contratada por el centro recogió el cuerpo y lo llevó a un vertedero autorizado. “Debería haber sido enterrado con prontitud y respeto”, admitió el hospital.

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REC pidió disculpas “sin reservas” y fue tajante: “Lo sucedido fue inaceptable e irrespetuoso para So You Are y para todos los que se preocupaban por él”. Aunque no se encargó del entierro, asume la responsabilidad. “Elegimos al proveedor y los arreglos, y asumimos toda la responsabilidad por ello”, señaló. También reconoció que debía haber sabido qué ocurre con los caballos al salir de sus instalaciones: “Deberíamos haber sabido exactamente cómo se trataba a los caballos después de salir de nuestro hospital, y no lo sabíamos. Ese proceso no es adecuado y debe cambiar”.

Como primeras medidas, dejará de trabajar con esa empresa y revisará cómo cuidan los proveedores a los caballos fallecidos, desde la recogida hasta el entierro.

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Carrera de caballos. (Imagen Ilustrativa/AP Foto/Louise Delmotte)

Una noticia “desgarradora”

La diputada de Nueva Gales del Sur Emma Hurst, del Partido Justicia Animal, calificó la noticia de “absolutamente desgarradora”, aunque no del todo sorprendente. Recordó que en sus ocho años en el parlamento ha recibido quejas sobre la industria y pidió más transparencia y rendición de cuentas.