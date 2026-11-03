España

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

Así lo reflejan los resultados de Sondaxe, que sitúan a los populares en el 29,2% de los votos frente al 26,9% del PSOE, en un sondeo cerrado el 28 de octubre, el mismo día de la tragedia de Urda

El Partido Popular ganaría las elecciones generales con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE (Europa Press)
El Partido Popular ganaría las elecciones generales con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE (Europa Press)
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La precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre quedó en suspenso tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda, Toledo, que dejó 69 muertes. El PP, el PSOE, el Frente Amplio y Podemos suspendieron sus actos y declararon luto oficial; pero Vox y Se Acabó la Fiesta siguieron con sus agendas. Abascal dijo el mismo 28 en Valladolid que no permitiría “que utilicen el luto para callarnos”, cargó contra el Gobierno y, al día siguiente, Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por homicidio y lesiones por imprudencia, exigiendo su dimisión junto con la de Pedro Sánchez.

Puente, que este martes comparece en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre la gestión del accidente, enfrenta además peticiones de dimisión del PP, el Frente Amplio y varios sindicatos, tras responsabilizar en una primera comparecencia a un trabajador de Atocha. Los partidos retomaron este lunes la campaña, y todavía está por ver el efecto que indudablemente tendrá la tragedia de Urda en el resultado electoral.

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El ministro de Transportes ofrece una cronología del accidente de Urda y responde a los periodistas durante cerca de dos horas.

El PP ganaría las elecciones según todas las encuestas previas al accidente de Urda

El pasado domingo, el instituto Sondaxe, de la Corporación Voz de Galicia, publicó su primera encuesta tras la convocatoria electoral, con el Partido Popular como ganador, aunque con ventaja mínima sobre el PSOE: 29,2 % frente a 26,9 %, apenas 2,3 puntos de diferencia. La encuesta se basó en 1.200 entrevistas, con margen de error de ± 2,9 % y un 95,5 % de confianza. El trabajo de campo se realizó entre el 26 y el 28 de octubre, el mismo día de la tragedia de Urda, así que apenas recoge su posible efecto electoral.

Tanto el PP como el PSOE pierden apoyos respecto a 2023: los populares bajan cuatro puntos desde el 33,1 %, y los socialistas retroceden casi cinco. El gran beneficiado es Vox, que roza el 19,2 %, casi siete puntos más que en la anterior cita, lo que permitiría a PP y Vox sumar el 48,4 %, por encima de la mayoría absoluta.

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El bloque que invistió a Pedro Sánchez en 2023 reuniría ahora el 43,5 % de los votos. El Frente Amplio, sucesor de Sumar, se desploma del 12,3 % al 7,2 %. Podemos, en solitario salvo pactos puntuales con independientes de ERC en Cataluña y con Compromís en la Comunidad Valenciana, apenas llegaría al 2 %, lo que podría dejarlo sin representación o limitarlo a Madrid. El BNG sube del 0,6 % al 0,9 % y Adelante Andalucía debutaría con el 2 %.

El PSOE pierde un 5,8 % de sus electores de 2023 hacia el PP, y un 9,7 % queda en la indecisión o la abstención. El PP conserva al 77 % de su electorado, pero cede un 13,9 % hacia Vox. Vox retiene al 85,4 % de sus votantes, la fidelidad más alta y el único crecimiento entre los partidos estatales. El Frente Amplio, registra la fidelidad más baja respecto de los resultados de Sumar: pierde a más de la mitad de sus votantes de 2023, un 21,5 % hacia el PSOE.

El líder de Vox pide que el accidente de Toledo "se investigue hasta el final".

Entre los nuevos votantes, el 20,8 % elige Vox, mientras PSOE y PP se reparten a partes iguales un cuarto de ese electorado. La abstención general se situaría en el 22,8 %, ocho puntos menos que en 2023. Entre los mayores de 65 años, PSOE y PP se reparten la mitad del voto casi por igual; y entre los de 30 a 44 años se registra la mayor abstención, con un 27,8 %.

El 45,8 % de los encuestados cree que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente, frente al 32 % que apunta a Sánchez. Confían en Feijóo el 75,2 % de los votantes del PP y el 68,5 % de Vox. En Sánchez confía el 61,3 % de los socialistas, pero solo el 11,8 % de quienes votaron al PP en 2023. Al margen de esas expectativas, el 31,7 % prefiere la continuidad de Sánchez frente a Feijóo, aunque el rechazo a ambos es mayoritario.

Ningún candidato aprueba en valoración: Feijóo obtiene un 4 sobre 10, Sánchez un 3,8, Santiago Abascal un 3,5 y Ada Colau, del Frente Amplio, un 3,1. Abascal es el mejor valorado por su propio electorado, con 8,2. Entre los de 18 a 29 años, Sánchez logra su mejor nota, un 4,5.

Otras encuestas detectan un vuelco adicional tras el accidente

El sociólogo Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, señaló un “cambio abrupto de voto” desde el accidente. En una publicación de X, afirmó que “el PSOE ya no aguanta, como sosteníamos. Ahora es imposible que Pedro Sánchez sea el más votado”, y anticipó que el PSOE obtendría en Andalucía “los peores resultados de su historia”. Sostuvo que Feijóo “podría mejorar resultados” de 2023, con mayor participación y una posible “mayoría plus” de PP y Vox en el Senado.

Esos datos se suman a sondeos previos con el PP en cifras más altas: NC Report (La Razón) le daba 32,9 %, SocioMétrica (El Español) 32 % y Sigma Dos (El Mundo) 30,6 %. El PSOE se movía entre 25,8 % y 27 %, y Vox entre 18,6 % y 19,9 %. En los tres casos, PP y Vox superaban la mayoría absoluta de 176 escaños.

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