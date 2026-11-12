El parque natural más desconocido de Galicia y que no parece gallego: 200 cuevas y la mayor colonia de murciélagos de la región

Serra da Enciña da Lastra. (Xunta de Galicia)

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A unos 15 minutos de la autovía A-6, a la altura de Ponferrada, un desvío por la carretera N-120 conduce hasta el mirador de Cobas, en la provincia de Ourense. Desde allí, el viajero observa el embalse de Peñarrubia, formado por el río Sil, rodeado de un cañón con riscos de roca caliza y árboles que no son eucaliptos, sino encinas. El paisaje no corresponde al imaginario habitual de Galicia, aunque se encuentra dentro de sus límites: es la Serra da Enciña da Lastra, el parque natural más joven de los seis que existen en la comunidad y uno de los menos conocidos.

El espacio protegido, declarado parque natural en 2002, ocupa 3.151,67 hectáreas en el municipio de Rubiá, dentro de la comarca de Valdeorras, en el extremo oriental de Ourense, limítrofe con las provincias de León y Zamora. A diferencia del resto del territorio gallego, donde domina el granito, aquí el sustrato es calizo y el clima presenta rasgos mediterráneos, una combinación que da lugar a un paisaje de valles de piedra caliza con pendientes pronunciadas y cantiles.

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El nombre del espacio protegido proviene de un ejemplar concreto: la Aciñeira de Covas, también llamada Enciño de Fontenouva, una encina de entre 200 y 500 años de antigüedad con 16,90 metros de altura, un perímetro de 8,80 metros en la base de su tronco trifurcado y una sombra que alcanza los 25,60 metros de diámetro. Se trata del único ejemplar de Quercus ilex reconocido como árbol singular por la Xunta de Galicia, entre un catálogo de 151 árboles de otras especies protegidos en la región. La tradición oral local atribuye a este árbol la custodia de un tesoro escondido entre las rocas calizas por los mouros, seres de la mitología gallega que, según la leyenda, habitaban bajo tierra rodeados de riquezas antes de la llegada de los humanos.

Además, el parque alberga la mayor red de cavidades subterráneas de Galicia, con cerca de 200 simas y cuevas censadas, denominadas localmente palas, una palabra de origen prerromano. Entre ellas destaca la Pala da Zorra, con 600 metros de galerías y siete bocas de entrada, según cuenta la web de Patrimonio Natural de Galicia. La zona concentrada entre las parroquias de Covas, Pardollán y Biobra reúne cerca de un centenar de cavidades con estalactitas y estalagmitas. Otras conocidas en el ámbito de la espeleología gallega son la Pala Pumbeira, a la que solo se accede en barca desde el embalse de Peñarrubia, y la Pala da Campá, apreciada por su eco.

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Estas cuevas albergan la colonia de murciélagos más rica de Galicia, con al menos nueve especies de quirópteros registradas, como el murciélago mediterráneo de herradura, el murciélago ratonero ribereño, el murciélago de cueva y el murciélago rabudo, de acuerdo con los datos técnicos publicados por Patrimonio Natural de Galicia. El acceso a las palas requiere autorización previa de la administración del parque, ya que la práctica de la espeleología está restringida en todo el espacio protegido.

Las increíbles rutas por un paraje natural de Galicia escondidas entre ríos y con arquitectura románica.

Rutas señalizadas para recorrer el parque

El parque cuenta con diez sendas acondicionadas y señalizadas, de distinta duración y dificultad. La ruta del Valle del Sil, de 5 kilómetros y hora y media, parte de Vilardesilva y ofrece una panorámica del embalse de Peñarrubia desde el mirador de A Portela. La ruta de Tras os Penedos, circular y de apenas 25 minutos, recorre las laderas norte de los Penedos de Oulego entre matorrales de retama y brezo. Otras opciones son la ruta de Soutos baixo Pena Falcueira, que asciende hasta el Alto da Escrita, a 807 metros de altitud, y la ruta de la Vía Romana, de 8,6 kilómetros, que recorre un tramo de la antigua calzada que unía Astorga y Braga.

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El centro de visitantes del parque, ubicado en la aldea de Biobra, recomienda la visita a Vilardesilva y Pardollán, dos aldeas de la comarca de Valdeorras que conservan la arquitectura tradicional pese al desarrollo urbanístico vinculado a la industria del mármol en la región. En Vilardesilva predominan las casas de piedra caliza labrada con galerías de madera tallada. Pardollán, con 43 habitantes, cuenta con una plaza central con una fuente de tres caños rodeada de macetas y casas con galerías azules, un conjunto que recuerda a los pueblos marineros de las Rías Altas más que a una aldea de interior.