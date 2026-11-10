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El castillo medieval manchego que resistió asedios, guerras y el incendio de las tropas napoleónicas

El Castillo de Consuegra y sus molinos de viento conforman uno de los paisajes más reconocibles de la ruta de Don Quijote

Castillo de la Muela, en Consuegra, Toledo (Wikimedia).
Castillo de la Muela, en Consuegra, Toledo (Wikimedia).
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Sobre el cerro Calderico, a 67 kilómetros al sur de Toledo, doce molinos de viento vigilan la llanura manchega junto a una fortaleza que resistió asedios musulmanes, hospedó a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén y sobrevivió a la quema de las tropas napoleónicas. Se trata del Castillo de Consuegra, también llamado Castillo de la Muela, uno de los monumentos mejor conservados de Castilla-La Mancha y escenario que Miguel de Cervantes inmortalizó en las aventuras de Don Quijote.

Una fortaleza que cambió de manos entre cristianos y musulmanes

El origen del castillo se remonta al siglo X, cuando Almanzor ordenó levantar una fortificación sobre restos anteriores. La disputa por el enclave marcó buena parte de la Edad Media: en 1097, el rey taifa Al-Mutámid cedió la plaza a Alfonso VI como parte de un pacto matrimonial con la princesa Zaida, pero los almorávides la recuperaron meses después en la conocida batalla de Consuegra, donde murió el único hijo varón del Cid Campeador.

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La conquista cristiana definitiva llegó en el siglo XII. En 1183, Alfonso VIII entregó el castillo a la Orden de San Juan de Jerusalén mediante una bula del papa Lucio III, y la fortaleza se convirtió en sede de su priorato de La Mancha. Esa etapa dio forma al aspecto actual del monumento, con un núcleo central cuadrado flanqueado por cuatro torres semicirculares, una tipología que lo asemeja a otras construcciones defensivas europeas de la época.

El castillo y los molinos de Consuegra, en Toledo (Adobe Stock).
El castillo y los molinos de Consuegra, en Toledo (Adobe Stock).

El abandono y la restauración que devolvió su esplendor

El declive llegó con la ocupación de las tropas francesas entre 1809 y 1813, que incendiaron la estructura al retirarse. La desamortización de Mendizábal en 1836 agravó el deterioro: la fortaleza quedó expropiada y abandonada durante más de un siglo. No fue hasta 1962 cuando el Ayuntamiento de Consuegra adquirió el edificio e inició un proceso de restauración que se intensificó en 1985 a través de la Escuela Taller local.

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Hoy el visitante puede recorrer las murallas, los aljibes, la sala capitular, los adarves y la torre albarrana, además de acceder a la antigua prisión prioral. En 2008, el Cerro Calderico, que integra el castillo y el conjunto de molinos, fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de sitio histórico por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los molinos que Cervantes convirtió en gigantes

Junto a la fortaleza se alinean doce molinos de viento construidos en la primera mitad del siglo XIX, aunque las crónicas sitúan el origen de alguno en el siglo XVI. Cada uno conserva el nombre de un personaje del Quijote: Bolero, Mambrino, Sancho, Mochilas, Vista Alegre, Cardeño, Alcancía, Chispas, Caballero del Verde Gabán, Rucio, Espartero y Clavileño. La imagen de sus aspas blancas recortadas contra la llanura manchega forma parte del imaginario asociado a la novela de Cervantes, aunque la obra se publicó siglos antes de que estos molinos existieran.

El castillo y los molinos de el castillo de La Muela de Toledo (Adobe Stock)
El castillo y los molinos de el castillo de La Muela de Toledo (Adobe Stock)

El Molino Sancho conserva piezas de gran antigüedad y acoge cada año, el último sábado de octubre, la llamada Molienda de la Paz. El Molino Rucio, por su parte, mantiene en funcionamiento la maquinaria original desde 1837 y ofrece demostraciones de molienda cada veinte minutos durante el horario de visita.

Cómo visitar el castillo de Consuegra

El Castillo de Consuegra abre todos los días de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas, salvo el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero, según la información publicada por la Página Oficial de Turismo de Consuegra. El acceso al interior se realiza mediante pases organizados con guía, que deben reservarse en la oficina de turismo del municipio.

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