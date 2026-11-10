El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral para concurrir al 29N. (PP)

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El presidente del PP y candidato para el 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su programa electoral con el que el partido concurre a las elecciones generales. En un acto en Madrid que ha congregado a la plana mayor del partido, el líder popular y la vicesecretaria Alma Ezcurra, la responsable de la elaboración del texto, han definido el paquete de medidas como un “proyecto de reconstrucción nacional” para “reparar el daño causado en los últimos ocho años, impedir que se repita y abrir una nueva etapa democrática”.

“El programa no tiene unicornios, dice la verdad. Se explican los problemas, se asume el coste de oportunidades y se recoge lo que podemos hacer. Queremos que se nos juzgue por lo que finalmente hagamos”, ha explicado Ezcurra al inicio de su intervención. El PP insiste en que centrará su campaña en hablar de gestión porque “esto no va solo de derogar el sanchismo”. “Pedro Sánchez no aparece en todo el programa electoral. Vamos a echar a quien ha abusado del poder, eso lo aseguro; pero vamos a impedir que lo que ha pasado en España en los últimos años no vuelva a suceder jamás”, ha añadido.

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El programa consta de 4 ejes y 249 medidas que hablan de política fiscal, inmigración, vivienda o seguridad. “No está escrito para impresionar por su volumen, está pensado para gobernar con prioridades claras y para rendir cuentas después de hacerlo”, ha afirmado Feijóo. Una de sus principales medidas plantea destinar más de 300.000 millones de euros en 15 años para autovías, Alta Velocidad, Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas, movilizados junto al sector privado.

Feijóo plantea una auditoría de todo el gasto público

El primer bloque de la “reconstrucción nacional” del PP pasa por realizar una auditoría de todo el gasto público durante los primeros cien días de Gobierno, desde la Administración hasta los organismos y las empresas del Estado, de cada provincia, isla y ciudad autónoma. Sus conclusiones, afirma el texto, marcarán los primeros Presupuestos Generales del Estado, que se presentarían en primavera de 2027. Y a finales de año, el de 2028.

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En esta línea, el PP propone una reducción de ministerios, altos cargos y asesores, además de fusionar “organismos duplicados”. Cada organismo, agencia o fundación de nueva creación tendría una fecha de caducidad, salvo que las Cortes votasen mantenerlo. “Si encontramos gastos que no responden al interés general, lo eliminaremos”, ha añadido el líder del PP.

Cupos anuales de inmigración y juicios rápidos

En materia de seguridad, el PP plantea juicios rápidos y una tramitación conjunta de los delitos leves ligados a la multirreincidencia, con el objetivo de evitar que el hurto y la okupación se conviertan en un modo de vida. Feijóo ha añadido que reconocerá a la Policía Nacional como profesión de riesgo.

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La inmigración también tiene su apartado. El PP plantea “ordenarla” mediante cupos anuales por sectores, que se ajustarían a la tasa de desempleo, las vacantes sin cubrir y la capacidad del país en materia de vivienda, servicios públicos y empleo. Solo participarían los países que colaboren con los retornos. Feijóo ha propuesto identificar en un máximo de siete días a quienes crucen ilegalmente la frontera y ejecutar devoluciones sin demora mediante el nuevo mecanismo europeo.

La medida estrella del PP en materia de vivienda, que fue avanzada hace unas semanas por Feijóo, es el compromiso de construir un millón de viviendas mediante una nueva Ley del Suelo y resolver las licencias de obra en tres meses a través del silencio positivo.

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La reforma fiscal del PP incluye mínimos familiares actualizados con la inflación y una única deducción familiar, reembolsable y abonada cada mes, incluso para familias sin cuota suficiente en el IRPF. Plantea que los jóvenes de 18 a 35 años no paguen IRPF durante el primer año y abonen el 25%, el 50% y el 75% en los tres ejercicios siguientes.

El PP empezará la campaña en Badalona, con todas las encuestas a favor

El Partido Popular encara la campaña electoral con la práctica totalidad de las encuestas reflejando que será primera fuerza, aunque tendrá que gobernar con Vox, una fórmula que Génova 13 tiene asumida desde antes de la convocatoria electoral. La suma de escaños de las derechas supera holgadamente el umbral de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

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Feijóo se desplazará este jueves a Badalona para dar el pistoletazo de salida a su campaña, en un acto en el que hará tándem con Xavier García Albiol, el fichaje estrella del PP para el 29N. Los populares consideran que los cuatro escaños que dejaron a Feijóo sin mayoría en 2023 podrían obtenerse solo en Cataluña, el segundo territorio que más escaños reparte.