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Guiso de cerdo cocido con maíz, una receta reconfortante inspirada en la tradición cubana

La combinación de cerdo, patatas, pimientos y mazorcas de maíz da como resultado un plato reconfortante y lleno de sabor

Guiso de carne con maíz, una receta de inspiración colombiana (Magnific)
Guiso de carne con maíz, una receta de inspiración colombiana (Magnific)
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Si estás cansado de los clásicos estofados de carne con patatas, esta receta puede ser tu nuevo aliado en los días grises y fríos de esta época del año. Se trata de un guiso de cerdo cocido con maíz que se inspira en el clásico de la cocina colombiana y la cubana y que es sencillísimo de preparar en casa.

En este estofado se suma la carne tierna de cerdo con un sofrito aromático, patatas cocidas y granos dulces de maíz que aportan textura y color, consiguiendo una receta diferente y muy variada, a la vez que reconfortante y sencilla de preparar.

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Receta de guiso de cerdo cocido con maíz

Este guiso se prepara con dados de cerdo dorados en aceite y manteca. Después se cuecen a fuego suave con un sofrito de cebolla, ajo, pimientos, tomate, especias, patatas y maíz hasta conseguir una carne tierna y una salsa sabrosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos.
    • Tiempo activo: 35 minutos.
    • Tiempo de cocción: 1 hora y 45 minutos.

Ingredientes

  • 2 kg de masas de cerdo, cortadas en dados
  • 400 g de maíz desgranado
  • 5 mazorcas de maíz, cortadas en trozos
  • 1 vasito de salsa de tomate
  • 1 cebolla, picada
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 1 pimiento rojo, cortado en tiras
  • 1 pimiento verde, cortado en tiras
  • 4 patatas, peladas y troceadas
  • 4 cucharadas de aceite
  • 2 cucharadas de manteca de cerdo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de comino molido
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra, al gusto
  • Cilantro fresco, al gusto
  • Agua caliente, la necesaria

Cómo hacer guiso de cerdo cocido con maíz, paso a paso

  1. Seca los dados de cerdo con papel de cocina. Salpimienta la carne por todos sus lados.
  2. Calienta el aceite y la manteca de cerdo en una cazuela amplia.
  3. Añade el cerdo por tandas. Dóralo a fuego medio-alto para sellar la superficie y conservar sus jugos.
  4. Retira la carne y resérvala en un plato.
  5. En la misma cazuela, incorpora la cebolla y los pimientos. Sofríe durante 8 minutos, hasta que estén tiernos.
  6. Añade el ajo picado. Cocina durante 1 minuto para que desprenda su aroma.
  7. Incorpora la salsa de tomate, el orégano y el comino. Remueve durante 2 minutos.
  8. Devuelve el cerdo a la cazuela. Mezcla bien con el sofrito.
  9. Agrega la hoja de laurel y cubre la carne con agua caliente. El líquido debe cubrir el cerdo, pero no llenar por completo la cazuela.
  10. Tapa y cocina a fuego suave durante 1 hora y 15 minutos. Remueve de vez en cuando.
  11. Añade las patatas, el maíz desgranado y los trozos de mazorca.
  12. Continúa la cocción durante 25 o 30 minutos, hasta que las patatas estén tiernas y el cerdo se pueda cortar fácilmente con un tenedor.
  13. Si la salsa queda demasiado líquida, cocina destapado durante los últimos 10 minutos. No remuevas con fuerza para evitar que las patatas se deshagan demasiado.
  14. Prueba y rectifica de sal y pimienta.
  15. Retira la hoja de laurel. Sirve el guiso caliente con cilantro fresco picado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 820 kcal.
  • Proteínas: 55 g.
  • Grasas: 48 g.
  • Hidratos de carbono: 48 g.
  • Fibra: 7 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el guiso en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

También se puede congelar durante 2 meses. Para congelarlo, deja que se enfríe por completo y conserva la salsa junto con la carne y las verduras.

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Descongélalo en la nevera y caliéntalo a fuego suave. Si la salsa se ha espesado demasiado, añade un poco de agua caliente.

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