España

Los dos agentes fallecidos en la explosión en Oviedo: Juan José, el veterano subinspector de Guías Caninos, y Deny, su pastor alemán de tres años

Ambos formaban equipo en la Unidad Especial de Guías Caninos y participaban en la intervención para comprobar una mochila sospechosa cuando el artefacto explotó

Juan José, el subinspector de la unidad de Guías Caninos, y el perro Deny, fallecidos en la explosión de Oviedo. (Redes Sociales)
Juan José, el subinspector de la unidad de Guías Caninos, y el perro Deny, fallecidos en la explosión de Oviedo. (Redes Sociales)
Guardar

Juan José y Deny llevaban tiempo trabajando juntos en la Policía Nacional. Él era subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos y uno de los agentes veteranos de esta especialidad; el otro era un pastor alemán de tres años que formaba parte de su equipo. Este martes, ambos han muerto durante una intervención policial en el barrio de Villafría, en Oviedo, después de que explotara una mochila que contenía un artefacto explosivo.

La detonación también ha dejado herido de extrema gravedad a un agente de los Tedax, que ha sufrido la amputación de una pierna y permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde está siendo intervenido. El hospital llegó a comunicar por error su fallecimiento, una información que posteriormente tuvo que rectificar.

PUBLICIDAD

Juan José, un veterano al frente de Guías Caninos

En la Jefatura de la Policía Nacional de Oviedo conocían a Juan José como Jota. El subinspector, de más de 50 años y con décadas de experiencia en la unidad, era una figura veterana dentro de la especialidad canina. Antes de incorporarse a su destino en Asturias había estado destinado en Tenerife, según fuentes policiales.

Pese a su rango, continuaba participando directamente en las intervenciones junto a los perros con los que trabajaba. Su trayectoria estaba ligada a una de las unidades especializadas de la Policía Nacional, cuyos agentes colaboran en operativos que requieren las capacidades de detección y rastreo de los animales adiestrados.

PUBLICIDAD

A su lado estaba Deny, un pastor alemán de tres años que formaba parte de la Unidad Especial de Guías Caninos. El animal había recibido recientemente una condecoración durante la celebración de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, por varias intervenciones relacionadas con explosivos, según las mismas fuentes.

Un policía nacional fallecido y otro herido grave por la explosión de un artefacto en Oviedo. (Europa Press)
Un policía nacional fallecido y otro herido grave por la explosión de un artefacto en Oviedo. (Europa Press)

La Policía Nacional ha confirmado su muerte a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José”, ha comunicado el cuerpo, que ha trasladado su “abrazo más sentido” a los integrantes de la Unidad Especial de Guías Caninos.

Una intervención que terminó en tragedia

La actuación policial había comenzado varias horas antes, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso por un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Una joven de 17 años había resultado herida por arma de fuego y fue trasladada al HUCA, aunque se encuentra fuera de peligro.

Los agentes desplazados hasta el inmueble de la calle Rafael Urrusti localizaron una mochila en el rellano de la vivienda. Ante la sospecha de que pudiera contener un artefacto explosivo, se movilizó a los especialistas de los Tedax y a los efectivos de Guías Caninos.

Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido de extrema gravedad tras la explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, durante una intervención policial que comenzó con el aviso de un tiroteo en el que una joven de 17 años recibió un disparo. (CEP)

Según explicó el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, los agentes sacaron la mochila al exterior para evitar que los vecinos pudieran correr peligro. Fue durante su manipulación cuando se produjo la explosión, que acabó con la vida del subinspector y de Deny y dejó gravemente herido al especialista en desactivación de explosivos que los acompañaba.

Temas Relacionados

Policía Nacional EspañaSucesosSucesos EspañaAsturiasEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

El PP hará que las becas de educación las reciban los alumnos con mejores notas: “Estudiar dependerá del talento, no de la renta”

La formación que lidera Alberto Nuñez Feijóo propone recuperar la exigencia de aprobar todas las asignaturas para pasar de curso y quiere exigir una nota mínima para acceder al grado de Magisterio

El PP hará que las becas de educación las reciban los alumnos con mejores notas: “Estudiar dependerá del talento, no de la renta”

El PP evita hablar de eutanasia en su programa, pero impulsará los cuidados paliativos para que “nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas”

Los populares prometen una ley de cuidados paliativos en su nuevo programa para las elecciones del 29-N

El PP evita hablar de eutanasia en su programa, pero impulsará los cuidados paliativos para que “nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas”

Feijóo se compromete a redactar una nueva Ley de Nacionalidad “con un trato preferente para los países de la Hispanidad”

El PP presenta su programa electoral, que promete “no regalar” la condición de español

Feijóo se compromete a redactar una nueva Ley de Nacionalidad “con un trato preferente para los países de la Hispanidad”

Consulta en PDF las 249 medidas del programa electoral del PP para las elecciones generales del 29-N y los cuatro pilares que Alberto Núñez Feijóo cumplirá “sí o sí”

El líder del Partido Popular ha presentado este martes su proyecto de ‘Reconstrucción Nacional’ con el que ordena en “cuatro grandes objetivos morales y políticos”. Consulta aquí las 20 principales medidas

Consulta en PDF las 249 medidas del programa electoral del PP para las elecciones generales del 29-N y los cuatro pilares que Alberto Núñez Feijóo cumplirá “sí o sí”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

El PP hará que las becas de educación las reciban los alumnos con mejores notas: “Estudiar dependerá del talento, no de la renta”

Feijóo se compromete a redactar una nueva Ley de Nacionalidad “con un trato preferente para los países de la Hispanidad”

El PP presenta su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del 29-N: “El proyecto no tiene unicornios, dice la verdad”

Santiago Abascal sí respondió a las preguntas clásicas en ‘La Revuelta’: la parte no emitida de la entrevista de David Broncano

ECONOMÍA

El PP anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF en su primer año como contribuyentes y los alimentos básicos tendrán IVA cero

El PP anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF en su primer año como contribuyentes y los alimentos básicos tendrán IVA cero

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

DEPORTES

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga