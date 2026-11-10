Los dos agentes fallecidos en la explosión en Oviedo: Juan José, el veterano subinspector de Guías Caninos, y Deny, su pastor alemán de tres años

Juan José, el subinspector de la unidad de Guías Caninos, y el perro Deny, fallecidos en la explosión de Oviedo. (Redes Sociales)

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Juan José y Deny llevaban tiempo trabajando juntos en la Policía Nacional. Él era subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos y uno de los agentes veteranos de esta especialidad; el otro era un pastor alemán de tres años que formaba parte de su equipo. Este martes, ambos han muerto durante una intervención policial en el barrio de Villafría, en Oviedo, después de que explotara una mochila que contenía un artefacto explosivo.

La detonación también ha dejado herido de extrema gravedad a un agente de los Tedax, que ha sufrido la amputación de una pierna y permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde está siendo intervenido. El hospital llegó a comunicar por error su fallecimiento, una información que posteriormente tuvo que rectificar.

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Juan José, un veterano al frente de Guías Caninos

En la Jefatura de la Policía Nacional de Oviedo conocían a Juan José como Jota. El subinspector, de más de 50 años y con décadas de experiencia en la unidad, era una figura veterana dentro de la especialidad canina. Antes de incorporarse a su destino en Asturias había estado destinado en Tenerife, según fuentes policiales.

Pese a su rango, continuaba participando directamente en las intervenciones junto a los perros con los que trabajaba. Su trayectoria estaba ligada a una de las unidades especializadas de la Policía Nacional, cuyos agentes colaboran en operativos que requieren las capacidades de detección y rastreo de los animales adiestrados.

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A su lado estaba Deny, un pastor alemán de tres años que formaba parte de la Unidad Especial de Guías Caninos. El animal había recibido recientemente una condecoración durante la celebración de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, por varias intervenciones relacionadas con explosivos, según las mismas fuentes.

Un policía nacional fallecido y otro herido grave por la explosión de un artefacto en Oviedo. (Europa Press)

La Policía Nacional ha confirmado su muerte a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José”, ha comunicado el cuerpo, que ha trasladado su “abrazo más sentido” a los integrantes de la Unidad Especial de Guías Caninos.

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Una intervención que terminó en tragedia

La actuación policial había comenzado varias horas antes, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso por un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Una joven de 17 años había resultado herida por arma de fuego y fue trasladada al HUCA, aunque se encuentra fuera de peligro.

Los agentes desplazados hasta el inmueble de la calle Rafael Urrusti localizaron una mochila en el rellano de la vivienda. Ante la sospecha de que pudiera contener un artefacto explosivo, se movilizó a los especialistas de los Tedax y a los efectivos de Guías Caninos.

Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido de extrema gravedad tras la explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, durante una intervención policial que comenzó con el aviso de un tiroteo en el que una joven de 17 años recibió un disparo. (CEP)

Según explicó el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, los agentes sacaron la mochila al exterior para evitar que los vecinos pudieran correr peligro. Fue durante su manipulación cuando se produjo la explosión, que acabó con la vida del subinspector y de Deny y dejó gravemente herido al especialista en desactivación de explosivos que los acompañaba.

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