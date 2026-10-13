El Plan de Restauración de la Sierra Oeste será a 10 años vista, con especies autóctonas y gestión de montes privados

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La Comunidad de Madrid ha presentado un Plan de Restauración Forestal de la Sierra Oeste tras el devastador incendio del pasado mes de julio que contempla una hoja de ruta a diez años vista, priorizando la regeneración natural y la siembra de especies autóctonas, al tiempo que se impulsará la gestión de los montes privados del territorio madrileño.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de unos 25 millones de euros para estos dos primeros años, unos 5,5 millones en 2026, y otros 19,2 millones de euros que entrarán en los presupuestos del año que viene, según ha adelantado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en un desayuno informativo con la prensa.

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El Plan de Regeneración estará dividido en tres fases. La primera abarcará el primer año desde el desastre, y buscará garantizar la seguridad de las personas e infraestructuras, la superviviencia de la fauna autóctona, la retirada selectiva de árboles y el mantenimiento de cauces y embalses, como el afectado Pantano de San Juan.

La segunda fase se extenderá de uno a cinco años más, y las labores irán destinadas principalmente a la regeneración natural y la evolución de las poblaciones de insectos. Será en la última etapa, que durará más de tres años, en la que se pondrá el foco en la reforestación y los tratamientos de recuperación allá donde no se haya producido.

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Para la reforestación se priorizará la regeneración natural de los árboles, que en qué determinadas especies tienen la capacidad de regenerarse años después tras ser víctimas de un incendio aprovechando las mismas raíces. En las zonas donde esto no sea posible, se plantarán especies autóctonas más resistentes al fuego, las plagas y las condiciones extremas, como las encinas.

El objetivo de este plan será, en todo caso, reformular la disposición de la vegetación en el entorno natural para evitar que cuando se producen incendios como los de la actualidad, denominados como de sexta generación por su virulencia y avance, e incluso su capacidad de modificar la meteorología en la zona.

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Según ha explicado el consejero, esta disposición del campo madrileño viene dada tras la Guerra Civil, época en la que los montes quedaron gravemente afectados por los combates. Ahora, casi 90 años después, ese "ecosistema" planteado tras la guerra ha quedado "arrasado" y se tiene la ocasión de formular uno nuevo en el denominado como paisaje en "mosaico", con distintos tipos de vegetación capaz de frenar el avance de los incendios.

COLABORACIÓN CON PROPIETARIOS PRIVADOS

Entre estas medidas destaca especialmente las facilidades para que propietarios privados --que poseen en torno al 65% del territorio madrileño-- intervengan en los montes y agilizar así la intervención forestal. Asimismo, en materia de prevención de incendios, se podrá intervenir en parcelas privadas de manera subsidiaria para retirar la vegetación peligrosa en temporadas de riesgo de incendio.

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La Comunidad de Madrid contempla en su Plan de Regeneración una serie de ayudas para los propietarios de montes privados afectados por el incendio. Para ellos se ofrecerán hasta 60.000 euros para que puedan realizar labores de conservación de suelo y saneamiento vegetal. En total se destinarán 1,1 millones de euros para este año y otro 1,5 millones de cara a 2027.

Además, se destinarán otros 400.000 euros en prestaciones para recuperar los montes municipales afectados, al tiempo que se eliminará burocracia en las gestiones para agilizar así la retirada de especies dañadas por las llamas.

A nivel legislativo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está preparando un anteproyecto de ley para modificar la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para adoptar la norma al contexto actual. Entre otras medias, el Ejecutivo autonómico contempla simplificar las gestiones administrativas para facilitar las actuaciones en el medio natural.

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