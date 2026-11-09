España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
Guardar

Este es el precio de la luz es el país para este martes 10 de noviembre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

PUBLICIDAD

Precio de la luz

Día: 10 de noviembre

Tarifa media: 171.46 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 221.1 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 90.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 10 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.94 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 167.81 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 156.25 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 141.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 212.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.8 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.7 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 194.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 218.96 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 217.86 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 220.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 221.1 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 215.63 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 215.8 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

El Alto Tribunal desestima la petición de Vox e Iustitia Europa de extender a otros 189.678 inscritos en el extranjero la suspensión cautelar del sufragio que ya afecta a más de 162.000 descendientes de exiliados

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

El monarca opta hoy en día por reuniones mucho más reducidas e íntimas en el entorno del Palacio de la Zarzuela, nada parecido a como se desarrollaban las Navidades durante su infancia

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

El experto aboga por encontrar una forma de entrenar que disfrutemos y se ajuste a nuestras rutinas de vida

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

Laura Argal, española que vivió en Reino Unido: “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”

La joven explicó las diferencias que percibió en el trato cotidiano y las dificultades que enfrentó para conseguir trabajo

Laura Argal, española que vivió en Reino Unido: “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid