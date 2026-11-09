El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este martes 10 de noviembre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 10 de noviembre

Tarifa media: 171.46 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 221.1 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 90.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 10 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.94 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 167.81 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 156.25 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 141.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 212.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.8 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.7 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 194.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 218.96 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 217.86 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 220.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 221.1 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 215.63 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 215.8 euros por megavatio hora.