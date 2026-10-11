España

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Santiago Abascal ha asegurado que su partido recuperará “el futuro de los jóvenes” y el acceso a la vivienda “como sea y al precio que sea”

Santiago Abascal comienza la precampaña desde Estepona (VOX)
Santiago Abascal comienza la precampaña desde Estepona (VOX)
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Un día después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dieran el pistoletazo de salida para la precampaña, hemos podido escuchar las primeras palabras de Santiago Abascal como candidato de Vox a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del PSOE encabezó un mitin en Dos Hermanas (Sevilla), donde anunció en 2017 su candidatura a las primarias; mientras que el líder del PP abrió la precampaña con un acto en Madrid, acompañado de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Abascal, en cambio, ha dado un giro para su primera aparición: un acto público en Estepona. ¿El motivo? Según ha afirmado, “porque estáis muy cerca de nuestras tierras en África y de nuestros compatriotas”. De este modo, ha viajado hasta la localidad malagueña para poder desplazarse mañana a la ciudad autónoma. Aun así, ha asegurado que “me gustaría haber podido estar como en tantas otras ocasiones, o bien entre el pueblo de Madrid viendo ese desfile, o bien en una tribuna de autoridades decente”.

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No obstante, aprovechando una de las últimas crisis de la legislatura de Pedro Sánchez, viajará hasta Ceuta, donde el pasado 30 y 31 de julio unos 70.000 migrantes atravesaron la frontera de forma ilegal. En sus palabras: “En representación de todos vosotros, no quiero formar parte de esa tribuna y quiero estar en representación de todos en nuestro territorio invadido en Ceuta, en el norte de África, que es España desde hace siglos y que va a seguir siendo España por los siglos de los siglos”.

Santiago Abascal ha iniciado la precampaña electoral en Estepona y ha declarado: “No os fiéis de una sola encuesta porque las carga el diablo, porque las pagan los que las pagan, porque llevan a la confianza excesiva y porque de aquí al día 29 nos vamos a encontrar con todo por el camino”.

Abascal señala a los sondeos electorales como su “principal enemigo”

Durante el mitin, Abascal ha dirigido duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que los próximos comicios del 29 de noviembre representan “probablemente la última oportunidad para muchos españoles”. Asimismo, ha declarado que “es la hora de la verdad”, después de haberlos detenido ante el Tribunal Supremo “por nacionalizaciones masivas de personas que se habían ido hace 60, 70, 150 años, y sus nietos y sus descendientes”. Y es que, según apunta, la ley de nietos era un intento para “alterar el censo electoral para robarnos las elecciones”.

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Aun así, el líder de Vox ha instado a sus simpatizantes a no fiarse de las encuestas favorables que apuntan a un vuelco electoral, catalogando los sondeos como su “principal enemigo” al poder generar una “confianza excesiva” en el electorado. “El 29 de noviembre no hay reunión familiar, no hay partido de fútbol, no hay afición, no hay excusa que valga para que acudamos todos a las urnas”, ha enfatizado. También ha pedido a los votantes que acudan de forma presencial a los colegios electorales, salvo que no tengan otra alternativa.

No es una desconfianza del sistema, es una desconfianza de Pedro Sánchez”, declaró. Abascal acusó al presidente del Gobierno de haber “robado las elecciones en su propio partido” y advirtió de que sus seguidores deben esperar “mentiras, intentos de trampa, de amedrentamiento y de provocaciones”.

Santiago Abascal ha dado inicio a la precampaña electoral desde Estepona, donde ha asegurado que "con Vox, las pensiones de nuestros mayores se van a pagar como sea"

Vox promete garantizar las pensiones y facilitar el acceso a la vivienda

El presidente de Vox ha negado que su formación pretenda privatizar las pensiones, un rumor que, según señala Abascal, habría nacido como una campaña del PSOE diseñada en su contra. Igualmente, ha asegurado que su partido priorizará el pago de las prestaciones para los jubilados, aunque no ha precisado qué modelo aplicaría. “Las pensiones de los mayores que las han ganado después de trabajar toda una vida se van a pagar al precio que sea y como sea”, afirmó.

Además, ha garantizado que Vox recuperará “el futuro de los jóvenes” y el acceso a la vivienda “como sea y al precio que sea”. En este sentido, ha responsabilizado al Gobierno de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y ha calificado al Ejecutivo como “el gobierno más sucio de la historia de España”. Concretamente, en materia de vivienda, el dirigente ha afirmado que el precio de compra ha aumentado un 74 % y que el alquiler se ha encarecido un 40 % durante la legislatura de Sánchez.

Asimismo, en los últimos cinco años llegaron cinco millones de personas a España sin que se construyera una cantidad equivalente de viviendas, ha señalado. “Si las casas son las mismas, los precios suben”, ha declarado. De esta forma, Abascal ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser “el culpable directo de los desahucios” y de la crisis de vivienda.

El acto ha contado también con la presencia del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira.
Imagen del líder de Vox, Santiago Abascal (2d); de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán (2i); y del portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández (i) en un acto de precampaña. (Álex Zea / Europa Press)

El líder de Vox defiende la “remigración” y la prioridad nacional

Por otro lado, Abascal ha dedicado parte de su discurso a defender la remigración, concepto que su partido asocia con el retorno de migrantes a sus países de origen y que, según anunció hace unos días, será uno de los principales ejes de su campaña. Sin embargo, ha señalado que esa propuesta no se construye con el rechazo a los extranjeros, sino “por amor a los de dentro”.

Del mismo modo, el dirigente ha agradecido a las personas que llegan a España para trabajar, respetar las leyes, pagar impuestos y colaborar con la sociedad española. Pero “el que viene ilegalmente a España tiene que ser repatriado. El que viene a España a cometer delitos tiene que irse a su propio país a cumplir la pena. Fuera los delincuentes, han de ser deportados”, ha enumerado. Junto a la remigración, Abascal ha vuelto a defender la “prioridad nacional” y la desregulación como respuestas a los problemas de vivienda y empleo.

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