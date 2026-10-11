Abascal arranca este domingo la precampaña en Estepona con el foco en Ceuta, donde celebrará la Hispanidad

07/05/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un mitin en Roquetas de Mar. A 07 de mayo de 2026, en Roquetas de Mar, Almería (Andalucía, España). El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado en un acto público junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en la Plaza del Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar, de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo. POLITICA Marian León - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, comienza este domingo la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con un mitin en Estepona (Málaga) en el que previsiblemente destacará la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 de julio, y en esa ciudad autónoma pasará el Día de la Hispanidad, ausentándose otra vez del desfile presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia.

El acto, que tendrá lugar a las 18,00 horas en el hotel Sol Marbella Estepona Atalaya Park, precede a la visita que el líder de Vox realizará a Ceuta, en lugar de asistir al acto central para conmemorar el 12 de octubre, la tradicional parada militar que acoge Madrid. En la ciudad autónoma le acompañará el presidente del grupo Patriotas del Parlamento Europeo y líder del partido francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella.

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"El 12 de octubre no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", informó Abascal a través de su cuenta en la red social 'X'. "Estaré en Ceuta, con los españoles que defienden la frontera que (el presidente, Pedro) Sánchez ha abandonado", agregó. "El 12 de octubre, con el pueblo español", remató.

Es el segundo año consecutivo que Abascal deja vacío su asiento en la tribuna de autoridades, ubicada junto a la de los reyes Felipe VI y Letizia, en el desfile y tampoco acude a la posterior recepción que ofrecen sus majestades en el Palacio Real. En 2025 alegó que no quería coincidir con el presidente, Pedro Sánchez, en actos institucionales para no "legitimarle" ni "blanquearle" y siguió la parada militar a pie de calle, cerca de la Plaza de Colón.

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VISITÓ CEUTA EN PLENA CRISIS

Abascal se desplazó el 2 de agosto a Ceuta, justo después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que generó una grave crisis en la ciudad autónoma. Desde julio, sostiene la necesidad de no olvidar lo que para su formación constituyó "una invasión" patrocinada por Marruecos y amparada por el Gobierno de Sánchez y respaldar a los ceutíes. De hecho, estos días se afana en poner el foco en Ceuta en detrimento de la vivienda, el asunto que monopoliza la precampaña.

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Vox parte con buenas perspectivas para las elecciones generales del 29-N, con la mayoría de los sondeos pronosticando que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños. Así, se perfila como socio de un gobierno de coalición con el PP. Sin embargo, Abascal apeló a la cautela el lunes y reclamó no dar los comicios por ganados para no repetir el error de 2023.

Respecto a la elección del lugar para el comienzo de la precampaña, Andalucía es una de las cuatro autonomías que Vox cogobierna con el PP. La formación de Santiago Abascal pactó con los 'populares' tras las elecciones de mayo. Fue la cuarta autonomía en celebrar elecciones regionales en 2024, y en todas Vox mejoró sus resultados respecto a los comicios anteriores. Así, pudo también pactar ejecutivos con los 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

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