Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna

Varias personas se protegen de la lluvia en Ávila (Imagen de archivo. EFE/Raúl Sanchidrián)

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El calor ha resistido, pero el otoño ha irrumpido con fuerza en España. Tras el paso de la borrasca Bruna, que ha dejado un fin de semana marcado por las lluvias, hay que prepararse para Charles, la tercera borrasca de la temporada. Según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de un sistema de procedencia subtropical que “provocará un temporal muy adverso de lluvias, vientos y mal estado de la mar el miércoles y, en menor medida, el jueves”.

La llegada de Charles coincidirá con los últimos efectos de Bruna, que ya ha puesto en aviso a buena parte del territorio nacional. La situación ha llevado al organismo a activar un aviso rojo por lluvias torrenciales en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila. Según la Aemet, durante todo este martes 10 de noviembre, desde las 9 hasta las 23.59 de la noche, en estos puntos se prevén acumulados superiores a 120 l/m² en doce horas. Por ello, el organismo advierte de una situación de “peligro extraordinario” ante el riesgo de inundaciones y de un aumento significativo del caudal de los ríos.

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Lluvias muy abundantes en el norte de Cáceres y el sur de Ávila este martes, 10 de noviembre. (AEMET)

Ya este domingo, anunció pasado el mediodía que “un amplio sistema de bajas presiones al oeste de la Península, con la profunda borrasca Bruna en su seno, dará lugar a un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y temporal marítimo en la Península y Canarias”. El resultado son fuertes chubascos y tormentas “con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos y barrancos” que se mantendrán hasta mínimo el miércoles. Las zonas más afectadas serán el suroeste de la península, especialmente Extremadura, Andalucía occidental y zona centro, además de Galicia y el oeste de Castilla y León.

De la misma manera, según avanzó ayer la Aemet, el martes hay posibilidad de “superar los 60 mm en el oeste y sur de Galicia”, así como en otros puntos del oeste peninsular y Andalucía occidental. Pero las zonas más afectadas podrían estar en torno al Sistema Central ―norte de Cáceres, sur de Ávila y el norte de la Comunidad de Madrid― y el norte de Extremadura, donde podrían superarse 120-150 mm.

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Lluvias de hasta 300 litros y rachas de viento de 120 km/h

El temporal no solo dejará lluvias intensas. Según las previsiones de la Aemet, las rachas de viento podrán superar los 100-120 km/h en zonas altas del norte peninsular, especialmente en los Picos de Europa, mientras que en las áreas montañosas del oeste y centro, Andalucía occidental y el Estrecho podrían alcanzar los 70-90 km/h. A ello se sumará el temporal marítimo, con olas de entre cinco y seis metros en la costa occidental gallega y de alrededor de cuatro metros en Andalucía occidental.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado la relación que existe entre el cambio climático y los incendios forestales que sufre España. (AEMET)

La situación tampoco será favorable en Canarias. El acercamiento de una nueva baja al noroeste del archipiélago podría provocar precipitaciones fuertes y persistentes, especialmente en las islas occidentales y el sur de Gran Canaria. En La Palma y Tenerife podrían acumularse más de 80-100 litros por metro cuadrado, con registros puntuales superiores a los 150 litros.

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El miércoles 11 de noviembre, las precipitaciones continuarán afectando a buena parte de España, con especial incidencia en Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. A lo largo del episodio, podrían acumularse entre 200 y 300 litros por metro cuadrado al sur del Sistema Central y entre 100 y 200 en zonas de Andalucía occidental. A partir del jueves se espera una disminución progresiva de las lluvias, aunque la Aemet advierte de que todavía podrían producirse chubascos fuertes y persistentes en algunas zonas de la Península.