España

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna

El organismo público advierte del peligro por inundaciones y el aumento significativo de los caudales, puesto que podrían alcanzarse acumulados superiores a 120 l/m² en doce horas

Varias personas se protegen de la lluvia en Ávila (Imagen de archivo. EFE/Raúl Sanchidrián)
Varias personas se protegen de la lluvia en Ávila (Imagen de archivo. EFE/Raúl Sanchidrián)
Guardar

El calor ha resistido, pero el otoño ha irrumpido con fuerza en España. Tras el paso de la borrasca Bruna, que ha dejado un fin de semana marcado por las lluvias, hay que prepararse para Charles, la tercera borrasca de la temporada. Según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de un sistema de procedencia subtropical que “provocará un temporal muy adverso de lluvias, vientos y mal estado de la mar el miércoles y, en menor medida, el jueves”.

La llegada de Charles coincidirá con los últimos efectos de Bruna, que ya ha puesto en aviso a buena parte del territorio nacional. La situación ha llevado al organismo a activar un aviso rojo por lluvias torrenciales en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila. Según la Aemet, durante todo este martes 10 de noviembre, desde las 9 hasta las 23.59 de la noche, en estos puntos se prevén acumulados superiores a 120 l/m² en doce horas. Por ello, el organismo advierte de una situación de “peligro extraordinario” ante el riesgo de inundaciones y de un aumento significativo del caudal de los ríos.

PUBLICIDAD

Lluvias muy abundantes en el norte de Cáceres y el sur de Ávila este martes, 10 de noviembre. (AEMET)
Lluvias muy abundantes en el norte de Cáceres y el sur de Ávila este martes, 10 de noviembre. (AEMET)

Ya este domingo, anunció pasado el mediodía que “un amplio sistema de bajas presiones al oeste de la Península, con la profunda borrasca Bruna en su seno, dará lugar a un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y temporal marítimo en la Península y Canarias”. El resultado son fuertes chubascos y tormentas “con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos y barrancos” que se mantendrán hasta mínimo el miércoles. Las zonas más afectadas serán el suroeste de la península, especialmente Extremadura, Andalucía occidental y zona centro, además de Galicia y el oeste de Castilla y León.

De la misma manera, según avanzó ayer la Aemet, el martes hay posibilidad de “superar los 60 mm en el oeste y sur de Galicia”, así como en otros puntos del oeste peninsular y Andalucía occidental. Pero las zonas más afectadas podrían estar en torno al Sistema Central ―norte de Cáceres, sur de Ávila y el norte de la Comunidad de Madrid― y el norte de Extremadura, donde podrían superarse 120-150 mm.

PUBLICIDAD

Lluvias de hasta 300 litros y rachas de viento de 120 km/h

El temporal no solo dejará lluvias intensas. Según las previsiones de la Aemet, las rachas de viento podrán superar los 100-120 km/h en zonas altas del norte peninsular, especialmente en los Picos de Europa, mientras que en las áreas montañosas del oeste y centro, Andalucía occidental y el Estrecho podrían alcanzar los 70-90 km/h. A ello se sumará el temporal marítimo, con olas de entre cinco y seis metros en la costa occidental gallega y de alrededor de cuatro metros en Andalucía occidental.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado la relación que existe entre el cambio climático y los incendios forestales que sufre España. (AEMET)

La situación tampoco será favorable en Canarias. El acercamiento de una nueva baja al noroeste del archipiélago podría provocar precipitaciones fuertes y persistentes, especialmente en las islas occidentales y el sur de Gran Canaria. En La Palma y Tenerife podrían acumularse más de 80-100 litros por metro cuadrado, con registros puntuales superiores a los 150 litros.

El miércoles 11 de noviembre, las precipitaciones continuarán afectando a buena parte de España, con especial incidencia en Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. A lo largo del episodio, podrían acumularse entre 200 y 300 litros por metro cuadrado al sur del Sistema Central y entre 100 y 200 en zonas de Andalucía occidental. A partir del jueves se espera una disminución progresiva de las lluvias, aunque la Aemet advierte de que todavía podrían producirse chubascos fuertes y persistentes en algunas zonas de la Península.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetClimaMeteorologíaPronóstico del tiempoEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

El Alto Tribunal desestima la petición de Vox e Iustitia Europa de extender a otros 189.678 inscritos en el extranjero la suspensión cautelar del sufragio que ya afecta a más de 162.000 descendientes de exiliados

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

El monarca opta hoy en día por reuniones mucho más reducidas e íntimas en el entorno del Palacio de la Zarzuela, nada parecido a como se desarrollaban las Navidades durante su infancia

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

El experto aboga por encontrar una forma de entrenar que disfrutemos y se ajuste a nuestras rutinas de vida

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid