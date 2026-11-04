Gran sorpresa ante el nuevo salvado de ‘Supervivientes All Stars 3’ y la temible expulsión del jueves: así ha sido la última gala de ‘Tierra de nadie’

Asraf Beno, Chiqui y Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset España).

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La recta final de Supervivientes All Stars 3 ha elevado la tensión en Honduras. Con la gran final cada vez más cerca y solo seis concursantes todavía en competición, cualquier decisión de la audiencia puede cambiar el rumbo del concurso. La entrega de Tierra de nadie de este martes 3 de noviembre tenía una misión especialmente importante: resolver quién de los tres nominados de la semana conseguía asegurarse su continuidad y quiénes tendrían que jugarse su permanencia en la gala del jueves.

Asraf Beno, Chiqui y Yola Berrocal llegaban a la ceremonia de salvación después de la inesperada marcha de Ivana Icardi el pasado domingo. Los tres se encontraban en una situación complicada, aunque finalmente solo uno pudo respirar tranquilo. Una vez más, el público se ha decantado por Asraf, que ha conseguido abandonar la lista de nominados y acercarse un poco más a la semifinal.

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El momento decisivo llegó de madrugada, cerca de las dos. Los tres supervivientes se colocaron bajo la plataforma desde la que se iba a conocer el resultado de las votaciones. Yola fue la primera en recibir el baño de líquido negro, confirmando que seguía en peligro. Poco después, Chiqui corrió la misma suerte. De esta manera, Asraf se convirtió en el único salvado de la noche.

La reacción del marido de Isa Pantoja fue de absoluta alegría. “Gracias a todos, sois mi motor, sois mi energía, los que me animáis a estar aquí. Desde la primera semana querían que estuviera fuera y aquí estoy, hasta la final. Os quiero”, celebró ante sus compañeros. También quiso agradecer el respaldo recibido y reconoció que su objetivo es disfrutar de la experiencia hasta el último momento y alcanzar la final.

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Su nueva salvación no pasó desapercibida entre los concursantes, que volvieron a comprobar cómo el apoyo de la audiencia mantiene al joven dentro del concurso. Por el contrario, Chiqui y Yola tendrán que esperar hasta el jueves para saber cuál de las dos continúa en Honduras. Una de ellas se convertirá en la próxima expulsada y se quedará a las puertas de la semifinal.

Asraf Beno, Chiqui y Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset España).

Un perrito caliente para los ganadores

La salvación no fue el único momento destacado de la noche. Los seis concursantes también tuvieron la oportunidad de competir por una recompensa que, después de tantas semanas de hambre, se convirtió en una motivación adicional. El azar dividió a los supervivientes en dos equipos: el rojo, formado por Yola, Rosa y Víctor, y el azul, integrado por Chiqui, Asraf y Omar Sánchez.

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La prueba exigía coordinación y rapidez. Uno de los integrantes de cada grupo debía recoger distintas piezas utilizando una caña de pescar, mientras sus dos compañeros lo transportaban en un carro. Una vez reunidas, tenían que llevarlas hasta una plataforma para que el tercer miembro pudiera ordenar las letras y descubrir la palabra escondida. La victoria correspondía al equipo que completase todo el recorrido en menos tiempo.

Finalmente, fueron Yola, Rosa y Víctor quienes lograron imponerse. Los tres celebraron el triunfo con una recompensa muy esperada: un perrito caliente para cada uno. A diferencia de otras ocasiones, pudieron disfrutar de la comida tranquilamente durante la gala, sin tener que terminarla contrarreloj.

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Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset España).

Rosario Mohedano, incómoda por las confesiones de Rosa Benito

La noche también dejó espacio para los asuntos familiares. En la playa, Rosa Benito compartió con sus compañeros recuerdos relacionados con Rocío Jurado y Rocío Carrasco, especialmente sobre la participación de su hija Rosario Mohedano en un homenaje musical a la artista: “Cuando mi cuñada hizo Rocío siempre, la heredera le impuso una serie de artistas y no quería que mi hija cantara en aquel especial. Fíjate cómo sería que, en aquel momento, mi cuñada Gloria, que estaba en Sevilla, la llamó y le dijo: ‘Vente para acá, porque esto se me está liando’”. Sus palabras llevaron a Jorge Javier Vázquez a preguntar directamente a la hija de la superviviente, presente en el plató.

Rosario reconoció que no le gustaba encontrarse en esa situación y expresó su deseo de que la participación de su madre en el concurso se centrase en la convivencia y las pruebas: “Creo que, si mi madre quería hablar de esto, podría haber ido a ¡De viernes!, haber dormido calentita, haber comido calentita y haber defendido ella sus palabras, no yo”. “Yo quiero verla sobrevivir”, explicó, dejando claro que preferiría no tener que pronunciarse públicamente sobre las diferencias familiares.

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Rosa Benito y Rosario Mohedano en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset España).

También aseguró que ha rechazado distintas ofertas para acudir a programas de televisión y que prefiere seguir centrada en su carrera musical: “Ayer mismo me ofrecieron sentarme este viernes en ¡De viernes! La semana pasada, igual; y la anterior, también. Me ofrecieron una cantidad importante. A todos nos gusta ganar dinero y nos viene muy bien. Yo tengo tres hijos, pero prefiero ganarlo cantando, invirtiendo en música y comiéndome la carretera. ¿Me entiendes? No me voy a prestar a esa tesitura”.

Sin embargo, admitió en plató que con el paso de los años descubrió que efectivamente su prima no quiso que cantara. “Cuando pasó el tiempo, yo ya había cantado y mi tía Rocío había fallecido. Estaba maquillándome en un canal de televisión que no era este y alguien del equipo me dijo: ‘Hay que ver lo que me dolió cuando me enteré de que tu prima Rocío no quería que cantaras’. En aquel momento llamé a mi prima y se lo pregunté directamente. Ella me contestó algo así como: ‘Si tú piensas eso, es que no me conoces. ¿Cómo voy a negarme a que cantes con mi madre cuando sabía que era su última vez?’”, relató. No obstante, explicó la sobrina de Rocío Jurado: “En ese momento me la creí. Pero luego ella dijo en la docuserie que era verdad, que no quería que cantase”.

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