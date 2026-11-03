Los aeropuertos ya no son solo un trámite entre vuelos y escalas: ahora también son escaparates de lujo y no todos están de acuerdo

Aeropuerto de Los Cabos con espacio de tiendas. (Wikimedia/Jeat1993)

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Durante décadas, el objetivo de cualquier aeropuerto era facilitar el traslado de los pasajeros desde la puerta de entrada hasta el avión en el menor tiempo posible. Así sigue siendo, pero las grandes terminales internacionales han incorporado un extra que cambia por completo el juego.

Ahora se quiere conseguir que el viajero permanezca más tiempo y gaste más dinero mientras espera su vuelo dentro del recinto. Comercio, restauración, hoteles, spas y salas VIP transforman progresivamente los aeropuertos en espacios donde volar es solo una de las actividades posibles.

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Los aeropuertos siempre han contado con tiendas y restaurantes, pero antes funcionaban como un servicio complementario para hacer más llevadera la espera. Una máquina expendedora para tomar café rápido, un lugar donde comprar desayuno después del madrugón o una tienda donde comprar un último regalo para la familia.

El tiempo de espera se ha convertido en una fuente de ingresos

Ahora ocupan el centro del modelo de negocio. Cada minuto que un pasajero permanece después del control de seguridad representa una oportunidad de consumo, y cada metro cuadrado de terminal adquiere valor comercial.

Terminal del aeropuerto de Manchester (REUTERS/Phil Noble)

El duty free fue solo el inicio. Las grandes terminales suman restaurantes de chefs reconocidos, marcas de lujo, supermercados, gimnasios, duchas, espacios para dormir y salas VIP cada vez más sofisticadas. En España, es el caso del restaurante de Dabiz Muñoz, o de cápsulas insonorizadas con cama para descansar en el aeropuerto de Barajas. O del restaurante liderado por los hermanos Torres en El Prat.

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La diversificación responde a una necesidad económica concreta, ya que los ingresos no aeronáuticos, los que no provienen de tasas vinculadas directamente a los vuelos, permiten reducir la dependencia del tráfico aéreo y mejorar la rentabilidad de las instalaciones.

Esta transformación también modificó el diseño arquitectónico. La circulación de pasajeros ya no responde solo al camino más corto hacia la puerta de embarque, sino que se organiza también alrededor de zonas comerciales capaces de captar la atención del viajero sin afectar la operativa.

Changi, Dubái y Doha marcan el camino

Una de las instalaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami en el que, como su nombre indica, puedes esperar y descansar mientras esperas el vuelto. (EFE)

Singapur-Changi se consolidó como referencia del modelo. En marzo de 2026, el aeropuerto fue nombrado Mejor Aeropuerto del Mundo en los premios Skytrax World Airport Awards por decimocuarta vez, la segunda consecutiva, y sumó además los galardones a mejor gastronomía, mejor servicio de inmigración y mejor aeropuerto de Asia. Su complejo Jewel, con jardines, comercios y una cascada interior, convirtió a la terminal en un destino que se visita por sí mismo, más allá de cualquier conexión de vuelo.

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Dubái y Doha desarrollaron un enfoque distinto, apoyado en el enorme volumen de pasajeros en conexión. Para muchos viajeros, esos aeropuertos representan el único territorio de ambos países que llegarán a conocer durante su viaje. Ambos cuentan además con cápsulas de descanso privadas operadas por la empresa Sleepover, con puertas con cerradura, aire acondicionado y cargadores, una opción similar a la que ofrece YotelAir en Londres-Heathrow y París-Charles de Gaulle.

La competencia entre los grandes hubs ya no se limita a sumar rutas. También disputan pasajeros en conexión. Un viajero que puede elegir entre distintas escalas para un mismo destino incorpora cada vez más la calidad de esa espera a su decisión, con la restauración, el acceso a wifi y la posibilidad de descansar como ventajas que inclinan la balanza.

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Madrid-Barajas busca capitalizar su posición de puente con América Latina

Paseo por el 'duty free' del aeropuerto de París Charles de Gaulle (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ocupa un lugar particular en este mapa gracias a su red de conexiones entre Europa y América Latina. Para buena parte de los pasajeros que hacen escala en la capital española, la terminal funciona como primer contacto físico con el país antes incluso de cruzar la frontera hacia la ciudad.

El riesgo de llevar el negocio demasiado lejos

El modelo plantea una tensión entre los viajeros. Mientras una parte de los pasajeros puede pagar accesos prioritarios y salas exclusivas, otros viajeros encuentran cada vez menos espacios gratuitos para sentarse o descansar. La transformación comercial de los aeropuertos abre así una pregunta sobre cuánto espacio debe reservarse como servicio público dentro de infraestructuras orientadas a generar ingresos.

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Un aeropuerto espectacular pero difícil de recorrer puede resultar peor que otro menos ambicioso y mejor diseñado. El desafío de las terminales que avanzan hacia este modelo consiste en integrar el comercio dentro del viaje sin convertir el trayecto hacia la puerta de embarque en un obstáculo adicional para quienes solo buscan llegar a tiempo a su vuelo.