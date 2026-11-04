Uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra en Teruel: un alcázar islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

Castillo de Albarracín (Shutterstock)

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Sobre un peñón que el río Guadalaviar envuelve casi al completo, las casas de fachada rojiza se asoman al vacío en un equilibrio que parece desafiar la gravedad. Así es la presentación de Albarracín, una villa medieval de la provincia de Teruel, que figura dentro de los pueblos más bonitos de España, según Sitios de España.

Esta localidad aragonesa, con apenas 998 habitantes, se sitúa a 1182 metros de altitud en plena Sierra de Albarracín. Su casco histórico fue declarado Monumento Nacional en 1961 y propuesto para entrar dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

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El reconocimiento como uno de los lugares más bonitos de nuestro país no es reciente, ya que ocupa un puesto en la lista del ranking de los Pueblos Más Bonitos de España en 2026, elaborado por una asociación que lleva el mismo nombre y que se realiza a partir de las reseñas de los viajeros que visitan el lugar.

Un casco histórico de fachadas rojizas y balcones de madera

La Plaza Mayor funciona como punto de partida para recorrer el municipio. Un espacio que se formó en el siglo XIII y albergó durante siglos el mercado y la antigua lonja, y que concentraba el grueso de la actividad comercial y social. Allí se ubican el Ayuntamiento y la Casa del Balcón Esquinero, construida a principios del siglo XVII.

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Uno de sus rincones más fotografiados es la Casa de la Julianeta, una construcción del siglo XIV de formas irregulares que parece desafiar las leyes de la gravedad y que se ha convertido en símbolo de la localidad. Las fachadas de tonos ocres y rojizos, los balcones de madera y forja y las puertas tradicionales completan una arquitectura popular marcada por el uso de yeso, madera y piedra de rodeno.

La Catedral del Salvador, levantada entre los siglos XVI y XVII sobre un templo románico anterior, reúne un retablo mayor, varias capillas y una colección de tapices flamencos, y se reconoce por su torre de tejas vidriadas. Junto a ella se encuentra el antiguo Palacio Episcopal, hoy sede del Museo Diocesano, que exhibe pintura, escultura y orfebrería vinculadas a la etapa en la que Albarracín funcionó como sede episcopal desde el siglo XII.

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Murallas, castillo islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

Por su parte, el recinto amurallado, de origen islámico y ampliado durante la Edad Media, asciende por la ladera de la montaña hasta la Torre del Andador y ofrece, según coinciden distintas fuentes consultadas, algunas de las panorámicas más reconocibles del pueblo y de la sierra que lo rodea.

En el punto más alto del cerro se conservan los restos del antiguo alcázar, una fortaleza vinculada a los Banu Razín, el linaje que gobernó la taifa de Albarracín en el siglo XI y que dio origen, según una de las hipótesis más extendidas, al propio nombre de la localidad.

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El atractivo del municipio se extiende más allá del casco urbano. A pocos minutos se encuentra el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, donde las formaciones de arenisca de color rojizo contrastan con el verde de los pinares y donde se conservan abrigos con arte rupestre levantino declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. El paseo fluvial junto al Guadalaviar, por su parte, permite observar desde otra perspectiva cómo las murallas y las casas se levantan directamente sobre la roca.

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Finalmente, la gastronomía local se apoya en productos de la sierra, con el ternasco de Aragón como referente, además de platos como la sopa de ajo, la caldereta de cordero y las migas de tradición pastoril. En otoño, las setas y hongos como el rebollón ganan protagonismo en los guisos tradicionales de la zona.