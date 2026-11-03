El pueblo de Lugo para disfrutar de una escapada gastronómica de otoño: bodegas de viticultura heroica y un espectacular cañón con diez miradores

Ribeira Sacra, en Galicia (Shutterstock).

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Galicia en general y la Ribeira Sacra en particular cuentan con una de las mejores gastronomías de todo el país. Sus productos frescos y sus deliciosos platos típicos conforman una tradición llena de historia y personalidad, que se refleja en restaurantes donde sentirse como en casa. Un lugar que merece la pena visitar por su buen comer, su buen beber y sus paisajes impresionantes.

Uno de los destinos más bellos de esta zona es Sober, un municipio que rebosa encanto natural y buen comer y que lo tiene todo para convertirse en una escapada perfecta de fin de semana este otoño. Es en estas fechas cuando el monte se llena de colores ocres y los fogones se activan para recibir el frío con recetas riquísimas propias de la gastronomía local. No en vano, la Guía Michelin ha incluido este pueblo en la lista de los mejores “destinos gastronómicos para viajar en otoño en España”.

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Un cañón de belleza natural

Su impresionante naturaleza es uno de los motivos principales por los que merece la pena visitar este municipio gallego. Sober cuenta con 133 km cuadrados de puro paisaje natural, con el privilegio de estar atravesado por el impresionante Cañón del Sil, un río que hace de límite municipal y provincial y que dibuja una orografía única llena de acantilados y terrazas plagadas de viñedo.

Sober cuenta con diez miradores desde los que observar la belleza de este entorno, plataformas que comenzaron a construirse en los años 80 y que se han convertido en un referente en el territorio. Nueve de estos miradores están en el tramo del Cañón do Sil, y el décimo se localiza en el tramo final del río Cabe, el otro gran accidente geográfico de la zona, justo en el lugar en el que desemboca en el Sil.

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Vista del Cañón del Sil. (Turismo Ribeira Sacra)

Su entorno convierte a Sober en el destino perfecto para el senderismo otoñal. Sus senderos naturales están rodeados de especies típicamente mediterráneas como los alcornoques o madroños, mezcladas con otras propias como los robles, castaños, brezos o tojos. Si tenemos suerte, en medio de estos bosques podremos avistar algún ave como la garza real, halcón, murciélago o búho, o incluso encontrarnos con jabalís, corzos, ginetas, gatos monteses o ardillas.

Para los menos dados a las caminatas, el municipio ofrece alternativas ideales para disfrutar del entorno natural, como por ejemplo recorrer las aguas del Sil a bordo de una embarcación, quizá una de las actividades que mejor panorámica nos ofrece para explorar los cañones del Sil.

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Bodegas de viticultura heroica

Sobre las paredes de hasta 500 metros que descienden directamente al río, con inclinaciones de hasta un 85%, brotan cada año las uvas que dan origen a los vinos de Amandi, una de las parroquias que conforma Sober. Cepas milenarias que ya los romanos explotaban para producir el oro líquido del Sil, desafiando al vértigo desde los socalcos, plataformas construidas en las laderas de este desfiladero que aún se explotan para producir el vino más especial de la Ribeira Sacra.

Este tipo de cultivo se conoce como ‘viticultura heroica’, un nombre que proviene de la enorme dificultad que supone trabajar en unas condiciones que impiden la mecanización de los procesos. Todo el trabajo se hace a mano, en un ejercicio acrobático que convierte a los viticultores en auténticos héroes. El vino y su elaboración tradicional son uno de los principales motores económicos de la zona e impulsor definitivo de la Ribeira Sacra como destino turístico.

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La mejor forma de conocer la viticultura heroica es, sin duda, de la mano de las personas que construyen la fama de la Ribeira Sacra con sus propias manos. Los bodegueros de Amandi tienen sus puertas abiertas para explicar y mostrar a los visitantes su trabajo, y darles a probar sus vinos únicos en todo el mundo.

Ferias de productores y bares tradicionales

En este pueblo, bares y restaurantes basan su oferta gastronómica en productos de proximidad de una calidad inigualable. El pulpo á feira cocinado en su punto, las zamburiñas a la plancha con un sabor exquisito y, como no podía ser de otra forma, los vinos de la zona, sorprenden a quienes visitan Sober y se atreven a disfrutar de su cocina.

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Pulpo a la gallega (AdobeStock)

Esta gastronomía encuentra su momento álgido los días 12 y 28 de cada mes, cuando se celebran las ferias mensuales donde comprar los productos que traen los feriantes al mercado. Frutas y verduras de temporada, quesos y embutidos elaborados en la comarca, panadería tradicional... Muchos aprovechan la visita para disfrutar de un trozo de pulpo o para tomar un vino de la Ribeira Sacra en los bares del entorno, una ocasión perfecta para vivir la cocina de Sober como un local.

Cocina de estrella Michelin

Más allá de su rica propuesta gastronómica, la Guía Michelin recomienda Sober por un restaurante en concreto: Vértigo, ubicado en la bodega Regina Viarum. Este proyecto de alta cocina consiguió la primera estrella Michelin de la provincia de Lugo hace un año, poniendo el foco sobre un paisaje único.

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Al frente del restaurante está Rafa Centeno, un cocinero autodidacta que comenzó su andadura en Maruja Limón, en Vigo, en 2001, donde ganó su primera estrella 10 años después. En Vértigo, además de la carta, propone dos menús degustación construidos en torno al producto de proximidad con ingredientes como el pescado de río, caza y verduras de la huerta gallega, todo servido con el cañón del Sil como telón de fondo.