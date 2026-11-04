Viajes

El mercadillo medieval de Cataluña que puedes visitar del 6 al 8 de noviembre y que te teletransportará a otra época

La localidad barcelonesa se prepara para celebrar una cita que recupera el ambiente y las tradiciones de la época medieval

Mercadillo Santa Coloma 2025. (Santa Coloma City)
Mercadillo Santa Coloma 2025. (Captura de YouTube: Santa Coloma City)
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La Edad Media es uno de los periodos históricos que más fascinación despierta. Sus castillos, sus caballeros, los oficios artesanos y las costumbres de aquella época han inspirado infinidad de películas, series, libros y obras de teatro. Una curiosidad que también se traslada a las calles, donde los mercadillos medievales permiten acercarse por unas horas a otra época y descubrir cómo era la vida hace siglos.

Este fin de semana, del 6 al 8 de noviembre, Santa Coloma de Gramenet se sumergirá en ese ambiente con la apertura de un mercadillo medieval que reunirá al público en torno a esta temática. Una oportunidad para pasear entre sus puestos y disfrutar de una propuesta que invita a viajar al pasado sin salir de Cataluña.

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Cómo será el mercadillo

El mercado se instalará en la Plaza de la Vila, junto al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, y convertirá este espacio céntrico en un escenario de inspiración medieval. Los visitantes encontrarán puestos artesanales, joyas, ropa, complementos y objetos de decoración elaborados a mano, además de puntos dedicados a la alimentación y la gastronomía.

La plaza se llenará de música, aparecerán personajes caracterizados y habrá actuaciones, así como demostraciones de antiguos oficios y talleres infantiles. También habrá un espacio dedicado a juegos y atracciones, por lo que es un plan ideal para hacer en familia.

Mercadillo Santa Coloma 2025. (Santa Coloma City)
Mercadillo Santa Coloma 2025. (Santa Coloma City)

Horarios y cómo llegar al mercadillo medieval

El mercadillo arrancará el viernes 6 de noviembre con una inauguración a las 17:00 horas. Una hora después, a las 18:00, abrirán los puestos, que permanecerán disponibles hasta las 22:00. Durante el sábado 7 y el domingo 8, el horario será más amplio, de 10:30 a 22:00 horas, por lo que habrá tiempo para recorrer el recinto y participar en las distintas actividades.

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Lista de horarios
Itinerario del mercado medieval de Santa Coloma de Gramenet 2026

En cuanto a los desplazamientos, la Plaza de la Vila se encuentra en pleno centro de Santa Coloma de Gramenet y está bien comunicada con Barcelona y otros municipios del área metropolitana. Una de las opciones más cómodas para llegar es el metro. La estación de Santa Coloma, correspondiente a la línea 1 (L1), cuenta con un acceso junto a la plaza, por lo que apenas hay que caminar para llegar al mercadillo.

También es posible acercarse en autobús. En las inmediaciones de la plaza hay una parada llamada Plaça de la Vila - Metro Santa Coloma, desde la que operan distintas líneas, entre ellas la B15, B18, B80, B82, M19, M27, M28, M30 y V33. Además, cuenta con conexiones nocturnas mediante las líneas N6 y N9.

Quienes prefieran desplazarse en coche tienen varias vías de acceso a la localidad, como la B-20, la C-31 o la C-58. Una vez en el centro, junto a la propia plaza se encuentra el aparcamiento público de Plaça de la Vila, situado en la esquina con la rambla de Sant Sebastià. Este estacionamiento municipal dispone de 73 plazas de rotación para coches y permanece abierto las 24 horas. De este modo, quienes se acerquen desde Barcelona o localidades cercanas podrán elegir entre distintas alternativas para visitar el mercado durante el fin de semana

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