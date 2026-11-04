La ITV mejora sus números entre los coches más antiguos, que reducen sus rechazos en los últimos cinco años

Turismo pasa la ITV. (AECA-ITV)

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Los coches con más de 15 años matriculados en la Comunidad de Madrid han reducido su tasa de rechazo en la inspección técnica de vehículos (ITV) durante los últimos cinco años. El porcentaje de resultados desfavorables ha pasado del 23,8% en 2021 al 20% en el tercer trimestre de 2026, una caída del 15,7%.

La evolución cuestiona la asociación directa entre antigüedad y peor estado de conservación. Los vehículos veteranos continúan con una proporción de rechazos superior a la de los coches más recientes, pero sus resultados han mejorado, mientras que los turismos de menor edad han registrado un aumento de los suspensos.

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Los datos, analizados por la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV), reflejan además una mejora general de las inspecciones en la región. Entre julio y septiembre, las estaciones madrileñas realizaron 646.730 revisiones y el 82,7% de los vehículos obtuvo un resultado favorable. En el mismo periodo de 2021, ese porcentaje era del 81%.

Los turismos de más edad registran menos rechazos

La mejora se concentra en los segmentos con mayor antigüedad. Entre los turismos de entre 10 y 15 años, el índice de inspecciones desfavorables ha bajado del 17,9% al 16,1% en cinco años.

En el conjunto de los turismos, la tasa de aprobación ha pasado del 81,6% en 2021 al 83,2% en 2026. AEMA-ITV vincula esta tendencia con una mayor atención de los propietarios al mantenimiento de los vehículos, ante una vida útil que se prolonga en buena parte del parque automovilístico.

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Trabajador de la ITV comprobando la documentación del vehículo. (@AECA_ITV en X)

El resultado de los coches con más de 15 años concentra uno de los principales cambios. En 2021, casi uno de cada cuatro vehículos de ese grupo no superaba la revisión en el primer intento. Cinco años después, el rechazo afecta a uno de cada cinco.

La ITV es obligatoria para los turismos a partir de los cuatro años desde su matriculación. Después, la periodicidad depende de la antigüedad: cada dos años entre los cuatro y los 10 años y una vez al año cuando superan esa edad. La revisión evalúa elementos relacionados con la seguridad y el impacto ambiental del vehículo.

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Los coches más nuevos aumentan sus rechazos

La tendencia es distinta entre los automóviles más recientes. Los turismos de menos de cinco años han elevado su tasa de rechazo del 6,23 % en 2021 al 7,12 % en 2026. En los vehículos de entre cinco y 10 años, el porcentaje ha pasado del 10,05% al 11,18%.

La patronal madrileña apunta a que parte de los conductores puede confiar en exceso en la edad del coche y retrasar revisiones básicas. La antigüedad no evita fallos en componentes que sufren desgaste o que requieren una comprobación periódica, como las luces, los neumáticos o algunos sistemas vinculados a las emisiones.

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¿Cómo es la ITV en carretera?

Los datos del tercer trimestre sitúan precisamente las emisiones contaminantes como la principal causa de defecto grave. Este apartado representa el 30,4% de los fallos que han motivado un resultado desfavorable. Le siguen los problemas de alumbrado y señalización, con el 26,9%, y las deficiencias en ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, con el 17,33%.

Antes de acudir a la estación, AEMA-ITV recomienda comprobar el funcionamiento de todas las luces, la presión y el desgaste de los neumáticos, los niveles de aceite y refrigerante y el estado de los cinturones de seguridad. Estas revisiones no sustituyen a la inspección, pero pueden detectar incidencias que suelen causar un rechazo.

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La evolución de los datos en Madrid muestra que los turismos antiguos han recortado su distancia respecto de los coches nuevos, aunque siguen siendo el grupo con mayor proporción de resultados desfavorables. Las emisiones, el alumbrado y el estado de los neumáticos continúan entre los puntos que más condicionan el resultado de la ITV.