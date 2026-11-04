España

La ITV mejora sus números entre los coches más antiguos, que reducen sus rechazos en los últimos cinco años

El estudio de las estaciones madrileñas muestra que los vehículos veteranos superan con mayor frecuencia la revisión obligatoria

Turismo pasa la ITV. (AECA-ITV)
Turismo pasa la ITV. (AECA-ITV)
Guardar

Los coches con más de 15 años matriculados en la Comunidad de Madrid han reducido su tasa de rechazo en la inspección técnica de vehículos (ITV) durante los últimos cinco años. El porcentaje de resultados desfavorables ha pasado del 23,8% en 2021 al 20% en el tercer trimestre de 2026, una caída del 15,7%.

La evolución cuestiona la asociación directa entre antigüedad y peor estado de conservación. Los vehículos veteranos continúan con una proporción de rechazos superior a la de los coches más recientes, pero sus resultados han mejorado, mientras que los turismos de menor edad han registrado un aumento de los suspensos.

PUBLICIDAD

Los datos, analizados por la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV), reflejan además una mejora general de las inspecciones en la región. Entre julio y septiembre, las estaciones madrileñas realizaron 646.730 revisiones y el 82,7% de los vehículos obtuvo un resultado favorable. En el mismo periodo de 2021, ese porcentaje era del 81%.

Los turismos de más edad registran menos rechazos

La mejora se concentra en los segmentos con mayor antigüedad. Entre los turismos de entre 10 y 15 años, el índice de inspecciones desfavorables ha bajado del 17,9% al 16,1% en cinco años.

En el conjunto de los turismos, la tasa de aprobación ha pasado del 81,6% en 2021 al 83,2% en 2026. AEMA-ITV vincula esta tendencia con una mayor atención de los propietarios al mantenimiento de los vehículos, ante una vida útil que se prolonga en buena parte del parque automovilístico.

PUBLICIDAD

Trabajador de la ITV comprobando la documentación del vehículo. (@AECA_ITV en X)
Trabajador de la ITV comprobando la documentación del vehículo. (@AECA_ITV en X)

El resultado de los coches con más de 15 años concentra uno de los principales cambios. En 2021, casi uno de cada cuatro vehículos de ese grupo no superaba la revisión en el primer intento. Cinco años después, el rechazo afecta a uno de cada cinco.

La ITV es obligatoria para los turismos a partir de los cuatro años desde su matriculación. Después, la periodicidad depende de la antigüedad: cada dos años entre los cuatro y los 10 años y una vez al año cuando superan esa edad. La revisión evalúa elementos relacionados con la seguridad y el impacto ambiental del vehículo.

Los coches más nuevos aumentan sus rechazos

La tendencia es distinta entre los automóviles más recientes. Los turismos de menos de cinco años han elevado su tasa de rechazo del 6,23 % en 2021 al 7,12 % en 2026. En los vehículos de entre cinco y 10 años, el porcentaje ha pasado del 10,05% al 11,18%.

La patronal madrileña apunta a que parte de los conductores puede confiar en exceso en la edad del coche y retrasar revisiones básicas. La antigüedad no evita fallos en componentes que sufren desgaste o que requieren una comprobación periódica, como las luces, los neumáticos o algunos sistemas vinculados a las emisiones.

¿Cómo es la ITV en carretera?

Los datos del tercer trimestre sitúan precisamente las emisiones contaminantes como la principal causa de defecto grave. Este apartado representa el 30,4% de los fallos que han motivado un resultado desfavorable. Le siguen los problemas de alumbrado y señalización, con el 26,9%, y las deficiencias en ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, con el 17,33%.

Antes de acudir a la estación, AEMA-ITV recomienda comprobar el funcionamiento de todas las luces, la presión y el desgaste de los neumáticos, los niveles de aceite y refrigerante y el estado de los cinturones de seguridad. Estas revisiones no sustituyen a la inspección, pero pueden detectar incidencias que suelen causar un rechazo.

La evolución de los datos en Madrid muestra que los turismos antiguos han recortado su distancia respecto de los coches nuevos, aunque siguen siendo el grupo con mayor proporción de resultados desfavorables. Las emisiones, el alumbrado y el estado de los neumáticos continúan entre los puntos que más condicionan el resultado de la ITV.

Temas Relacionados

CochesVehículosMotorMotor EspañaITVEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre sin hogar lleva una década esperando para cobrar su indemnización de 109.000 euros tras pasar 15 meses en la cárcel por error

Una simple errata en los documentos judiciales bloqueó el pago que los tribunales le reconocieron y lo condenó a vivir en la calle

Un hombre sin hogar lleva una década esperando para cobrar su indemnización de 109.000 euros tras pasar 15 meses en la cárcel por error

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

Con la bajada de temperaturas, miles de familias han sacado sus abrigos y edredones y ahora se plantean encender las calefacciones

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa conquistando a la crítica y al público desde su estreno mundial en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

ECONOMÍA

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions