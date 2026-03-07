El plan de Barcelona perfecto para hacer con niños si visitas la ciudad: un tren a vapor por uno de sus parques más bonitos

Ferrocarril de vapor a escala del parque de l’Oreneta, en Barcelona

Barcelona, ciudad de grandes avenidas, modernismo y playas doradas, también esconde secretos que solo los viajeros atentos logran descubrir. Entre sus avenidas y el bullicio urbano, la Ciudad Condal reserva espacios verdes donde la naturaleza y la imaginación se funden. Lejos del ajetreo del centro, existen rincones capaces de sorprender tanto a locales como a visitantes por su originalidad y su historia. Uno de estos lugares singulares es el parque de l’Oreneta, un oasis en las faldas de Collserola donde la nostalgia y la ingeniería se dan la mano.

En este entorno natural, repleto de pinares y vistas a la ciudad, se encuentra una de las joyas ocultas de Barcelona: un tren a vapor a escala que invita a pequeños y mayores a vivir una experiencia única. Este ferrocarril no es un simple entretenimiento, sino una auténtica recreación histórica que convierte cada domingo en un viaje al pasado ferroviario, entre túneles, puentes y el aroma característico del vapor.

Un parque diferente en Barcelona

El parque de l’Oreneta se desmarca de la imagen habitual de los parques metropolitanos. Aquí, la vegetación autóctona y la topografía accidentada crean un ambiente que recuerda más a la montaña que a la ciudad. Senderos entre pinares y miradores naturales invitan a perderse y disfrutar de un paisaje que, por momentos, parece ajeno al bullicio barcelonés. Sin embargo, lo que realmente distingue a este espacio es la presencia de un tren de vapor a escala, un proyecto que trasciende el mero modelismo y se ha consolidado como una de las propuestas más originales de la capital catalana.

A diferencia de otras instalaciones similares en Cornellà o Sabadell, el tren de l’Oreneta funciona con auténtica tecnología de vapor. El ferrocarril recorre un circuito de 636 metros que aprovecha al máximo la orografía de la colina. El trazado incluye tres túneles, dos puentes y un viaducto, generando la sensación de un viaje real en miniatura y evocando los relatos fantásticos de Lilliput.

La adaptación del circuito a la pendiente convierte cada trayecto en una pequeña aventura, apreciada tanto por familias como por los aficionados a la ingeniería ferroviaria. Este proyecto, gestionado por entusiastas y voluntarios, mantiene viva la pasión por la historia del tren y ofrece una oportunidad educativa y lúdica al mismo tiempo.

Cómo visitarlo: horarios y precios

Quienes deseen disfrutar de este singular viaje deberán organizar su visita con cierta previsión. El servicio del tren opera solo los domingos y días festivos, en horario de 10:30 a 13:30 horas. El acceso es directo y el precio, pensado para todos los públicos: dos euros por billete. Una alternativa económica y diferente para pasar la mañana del domingo en familia o con amigos, disfrutando de la naturaleza y de una experiencia que combina emoción y aprendizaje.

Por su parte, el parque de l’Oreneta no solo es famoso por su tren a vapor. Sus senderos permiten explorar la flora autóctona, descubrir zonas de juegos infantiles y acceder a miradores con panorámicas privilegiadas de Barcelona y el mar. Es, además, punto de encuentro para quienes buscan actividades al aire libre como el senderismo, la observación de aves o simplemente un momento de relax bajo la sombra de los pinos. El tren se convierte así en el punto de partida o fin de una jornada de desconexión, donde la ciudad se percibe desde otra perspectiva y cada rincón invita a redescubrir la infancia y el asombro.